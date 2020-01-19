IDC：2019年第三季度云IT基础设施收入连续第二个季度下滑

根据IDC全球云IT基础设施季度报告显示，2019年第三季度用于云环境（包括公有云和私有云）的IT基础设施产品（包括服务器、企业存储和以太网交换机）的销售收入有所下滑，整体IT基础设施市场在2018年强劲增长之后遭遇销售疲软，同比下滑1.8％，相比上个季度有所缓解，主要是由于云环境IT基础设施的整体支出达到168亿美元。 IDC对2019年云IT基础设施总支出的预测提高至654亿美元，与2018年基本持平。

云IT基础设施支出的下降主要归咎于公有云细分市场的疲软，该市场同比下降3.7％至119亿美元，环比增长24.4％。由于市场总体呈上升趋势，所以季度波动性更大，因为公有云IT细分市场主要是一些超大规模服务提供商。公有云IT细分市场的这一疲软表现与IDC的预期相符，此前IDC预测2019年该市场在经历了2018年的强劲表现之后会出现放缓态势。2019年全年销售额预计为440亿美元，相比2018年减少3.3％。尽管出现疲软，但公有云仍然在云IT支出中占据主导。但是随着市场对私有云IT基础设施的需求增加，2019年公有云IT基础架构的份额继续下降，并且在整个预测期内也将略有下降。自IDC开始跟踪IT基础设施产品面向各种部署环境的销售情况以来，私有云IT基础设施相关支出就一直在稳定增长。2019年第三季度，私有云环境的厂商收入同比增长3.2％，达到近50亿美元。 IDC预计，2019年私有云支出将同比增长7.2％，达到214亿美元。

随着企业对云IT基础设施的投资持续增加，以及季度间隔的波动，IT基础设施行业正在达到一个转折点。此前云IT基础设施支出一直试图赶超非云IT基础设施支出。截止2019年点季度，这种情况仅在2018年第三季度发生过一次，2019年第三季度是自IDC开始追踪IT基础设施部署情况以来第二次超过50％的幅度。2019年第三季度，云IT环境占厂商收入的53.4％，但是从2019年全年来看，云IT基础设施支出预计在50%以下（49.8％）。预计2020年将是一个转折之年，云IT基础设施支出占比将超过50％。

在三大IT基础设施领域中，以太网交换机是唯一有望在2019年实现明显同比增长的细分市场，增长幅度为11.2％，而计算支出下降3.1％，存储支出仅增长0.8％。计算仍将是最大的云IT基础设施支出类别，规模为341亿美元。

该季度在传统（非云）IT环境中，IT基础设施产品的销售额同比减少了7.7％。从全年来看，全球传统非云IT基础设施支出将下降5.3％。IDC预计到2023年，传统非云IT基础设施将仅占全球IT基础设施总支出的41.9％，低于2018年的51.6％。在所有地区，传统非云IT支持的缩减和和云环境在IT基础架构总支出中所占份额的增长，是普遍存在的。尽管整个行业正在朝着更多地使用云的方向发展，但仍然有某些类型的工作负载和业务实践仍然需要传统专有的IT基础设施，有时候是最终用户的惯性使然。

从地域蓝看，2019年第三季度IT基础设施细分市场表现参差不齐。美国、西欧和拉丁美洲受整体市场疲软影响；在这些地区以及其他一些地区，云IT基础设施支出有所缩减，与强劲的2018年第三季度形成鲜明对比。在仅次于美国的第二大地理区域——亚太地区（日本除外），云IT基础设施支出同比增长1.2％，这个幅度对于亚太区来说还是较低的。该季度其他实现增长的地区包括加拿大（4.9％）、中东欧（4.6％）以及中东和非洲（18.1％）。

注释：

在IT基础设施市场，当两家或者多家厂商的收入份额相差1％或者不足1%的时候，IDC认为这些厂商处于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从 2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为"HPE/新华三集团" 一个整体记录全球市场份额。

由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

长期来看，IDC预计云IT基础设施支出的五年复合年增长率（CAGR）为7%，到2023年将达到920亿美元，占IT基础架构总支出的58.1％。公有云数据中心将占其中的66.3％，复合年增长率为6％。私有云基础设施支出的复合年增长率为9.2％。