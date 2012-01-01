IT基础设施创新，源于互联网、加速互联网

在中国，5年是一个特殊时间段，经常被用于阶段性成果检验和新目标制定。而对于互联网行业来说，5年意味着颠覆式的变化，越来越多的新业务爆发、沉寂、再创新。在这5年里，中国互联网公司正创造着一个又一个"世界奇迹"。

至顶网服务器频道 08月24日 新闻消息： 在中国，5年是一个特殊时间段，经常被用于阶段性成果检验和新目标制定。而对于互联网行业来说，5年意味着颠覆式的变化，越来越多的新业务爆发、沉寂、再创新。在这5年里，中国互联网公司正创造着一个又一个"世界奇迹"。而在这背后是互联网IT基础设施创新在支撑业务的快速发展，5年间浪潮以创新的、颠覆性的整机柜服务器支撑互联网业务焕发新的活力。

互联网上层的创新显而易见，比如新的商业模式、新的软件应用、新的管理工具等，但是在这背后，5年间更底层的IT基础设施创新却鲜有人知，而它们也同样重要。就像如果没有计算机的诞生，我们或许永远不知道通过一根线缆就能连接世界。如果没有海量的服务器、网络设备等IT基础设施创新，或许互联网时代终将不会到来。

其实，IT基础设施的创新源于互联网的需求，同时这些创新也大大加速了互联网行业的发展。

互联网的高速发展推动IT基础设施创新

从今年的互联网女皇报告（2017年互联网报告）来看，中国网民数量已经突破7亿，从互联网受众来看，中国是名副其实的世界第一。另一个数据，中国网民的移动互联网每日在线时间达到25亿小时，平均每天每人约有2个小时的时间在用手机上网，这反映了中国互联网市场的活跃。

数据显示：中国网民的移动互联网每日在线时间达到25亿小时

庞大的用户基数和活跃的市场环境，让互联网市场有了快速发展的基础。比如刚提过的双十一，2012年双十一的交易额仅为52亿，5年后有了超过20倍的增长；自2016年共享单车开始陆续出现，到今年5月数据显示全国累计投放超过1000万辆、互联网租赁自行车的用户数量超过了1亿人次，这仅仅用了不足1年半的时间。中国互联网正上演着"速度与激情"。

1年半的时间内，中国共享单车就超过5000万辆

从另一个角度来看，互联网似乎已经不是一个拥有明确边界的行业，互联网与传统产业的融合正在加快，智能制造、在线医疗、智慧物流等新兴细分行业运用了大量互联网企业积累的技术。"互联网+各行各业"正在迸发越来越大的价值。

市场上的拼杀和兼并让行业巨头逐渐出现，创新的思维、创新的技术、创新的人才让以BAT为代表的企业快速成长，但是这些"互联网摩天大楼"的"地基"在哪？在数据中心。在互联网上层业务快速发展的同时，IT基础设施起到了重要的支撑作用。

互联网数据中心的服务器、交换机、存储等设备承载着中国互联网的发展，所有的数据都会经过这里传输到千家万户。对于互联网公司而言，数据中心是心脏，正常运转时或许不被感知，一旦效率变慢甚至停止工作，整个互联网都会因此停滞。因此，互联网企业需要更多、更新、更快的IT基础设施。

在这样的背景下，中国互联网数据中心规模在快速增大，20万台服务器保有量的超大规模数据中心已经出现，预计2020年单数据中心规模可达50万台；目前中国超大型数据中心（超过1万台服务器）的比例已经占整体的23%，2020年则将上升为27%。中国成为仅次于美国的全球第二大数据中心拥有国。

服务器对于互联网企业意味着什么？

BAT这种体量的互联网企业需要多少服务器？据统计，BAT目前的服务器年采购量早已超过10万台，甚至达到20万台。其实，从上层业务的规模就可见一斑，这些服务器需要支撑近5亿的用户使用微信，支撑单日10.5亿笔在线交易，支撑单日50亿次以上的在线搜索。

业务和数据中心规模的上升，对服务器提出了更高的要求。举个例子，目前服务器的交付是需要将一台台通用服务器上架、上电、安装应用、测试、维护等，一般来说单日500-600台的交付速度已经是主流速度。以20万台每年的需求量来算，按照标准服务器每天550台的平均交付速度，那么至少364天来进行交付，也就是说，如果采用标准服务器进行交付，那么意味着全年都要在机房进行交付！

互联网行业的一大特点是"快"，这其中包含变化快，有些业务可能在几天内就提升数百倍的规模，如果没有抓住这样的机会快速地进行IT资源的扩容，竞争对手们可能就趁此抢占先机。

除了快速交付的需求，更大规模的数据中心对能耗、运维等也提出了新的要求。以腾讯为例，从5万台6人运维，到如今的60万台5人运维，如果按照传统服务器的运维方式，无论是运维难度还是运维时间都将陡增。另外，数据中心运营成本的60%是电费产生的，而传统机架服务器能耗的优化难度相对较难，独立的风扇、冗余的电源等都让数据中心的能耗居高不下。

为此，腾讯、阿里巴巴、百度这三家互联网巨头开始筹划制定新的服务器架构。这种服务器需要更高的标准化、更高的能效比、更快速地交付、更简洁的运维。因此，整机柜服务器孕育而生。

整机柜颠覆传统架构 焕发互联网新活力

整机柜服务器的设计源于BAT的需求，也代表了大多数互联网公司未来的方向。2012年，天蝎标准1.0诞生，浪潮率先推出符合这一整机柜标准的产品SR1.0，后续国内主流的服务器供应商都参与到整机柜服务器的研发中。

整机柜服务器是什么？简单来说，就是将原本独立的机架、服务器以及部分网络集成在一个机柜中，并将其中的计算存储模块进行重构（比如不设置上盖、集中供电、集中散热、集中管理），最终以整个机柜作为交付最小颗粒度。

浪潮整机柜服务器SR

整机柜服务器诞生后迅速受到BAT的青睐。据百度相关负责人介绍，浪潮整机柜SR可达到15%以上的TCO节约，部分配置能耗可能会达到30%甚至更多，这些都为百度带来了巨大的利好。2015年65%的服务器采用天蝎整机柜交付，2016年的数字提高到70%，百度正在将越来越多的数据中心以整机柜形式部署，这也印证了百度对于整机柜作为未来数据中心基础架构形态的认可。

整机柜为何受到国内顶级互联网公司的欢迎？因为它解决了传统机架服务器在交付、功耗、运维等方面的诸多难题。整机柜服务器的交付效率相比传统机架服务器提升10倍，散热功耗降低20%，TCO降低12%以上。据腾讯数据中心相关负责人介绍，腾讯选择了浪潮整机柜服务器SR，在其分布式存储系统中能够实现30%以上的TCO节省。

整机柜服务器的出现让大规模数据中心焕发了新的活力，单日交付能够达到10000节点的整机柜服务器让互联网业务上线和扩展的速度上升到一个新高度，同时也正在扭转数据中心是成本中心的成见，让数据中心变利润中心成为可能。

"前置创新"是未来IT基础设施创新之路

IT基础设施本身不产生价值，而是通过其支撑的业务发挥价值。一方面，IT基础设施的创新通过更高效的架构、技术来"节流"，降低采购、运维、折旧等成本。另一方面，也是更重要的，IT基础设施要更适合业务需求，而在未来IT厂商所肩负的可能不仅仅是为互联网客户"定制"服务器，更多的可能是与互联网企业共同研究业务和技术的发展趋势，并针对业务可能的发展方向进行"前置创新"，以期实现新兴业务续期的快速满足。

整机柜服务器就是代表了现今中国互联网企业的IT基础架构趋势：未来5年内，中国数据中心主流的单机柜供电将从目前的4kw提升到10kw甚至更高的水平，更高的功率密度则将使单位面积的IT基础设施能够支撑更大规模的业务应用，届时整机柜服务器这种高密度、高交付效率的形态将占据更大的市场份额。预计在5年之后，整机柜的采购量可能会上升到50%，这将是一个巨大且全新的市场。

整机柜服务器的出现并不仅仅意味着一款产品的诞生，更深层的意义在于这种"以客户业务为出发点"的联合研发模式成为主流。未来，我们相信会有越来越多的这类产品出现，不论是伴随着更海量数据诞生的超高存储密度、超低功耗服务器，还是面向人工智能应用的更快速地AI计算平台。互联网企业与IT基础设施提供商的这种深层次合作，将为IT基础设施的一次再一次升级奠定基础。