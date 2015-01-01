网易云：实时音视频社交助力游戏产业需突围

在诸多以音视频社交为特征的狼人杀游戏中，终极狼人杀与网易云合作的合作模式或许可以给行业带来一些技术开发和部署的思路，即易用性、高性能和生态化的底层技术布局是游戏行业快步走向实时音视频社交时代的关键。

近年来，网络直播的兴起使实时音视频社交刮起了一阵旋风，裹挟着大批应用进入大众生活。这其中有小咖秀、秒拍这类独立性音视频社交平台，也有嵌入到社交平台的直播类应用，如陌陌视频。而一再引发关注的是实时音视频社交功能走入游戏，成为玩家常年“在线”游戏平台的定盘星。由此可见，在实时音视频社交的风口之下，游戏行业正迎来增长新契机。

值得思考的是，实时音视频社交功能为何受游戏行业钟爱？面对实时音视频社交这个新变量，游戏平台面临怎样的技术挑战？又该如何应对？

游戏“再生”需要实时音视频社交

实时音视频社交能在游戏行业刮起旋风，有深刻的现实原因。首先，从行业端来看，实时音视频社交是整个行业突破自我的重要机遇。根据艾瑞网的调研报告，从2015年开始，游戏行业市场规模增速明显下降，在于用户留存成本渐趋高昂。因此，游戏行业亟需内容和功能创新，提升用户留存度。而实时音视频社交本身就具备实时互动、分享、展示、交友的特质，能够吸引用户高频、长时登录平台，是游戏平台提升用户黏性的绝佳出路。

再者，在用户侧，实时音视频社交是迎合新生代用户的利器。根据CNNIC发布的中国青少年上网行为研究报告，在2015年，网络游戏在青少年群体中的渗透率已达70%，超过了大学生群体。而“小鲜肉”青睐网游的一个重要原因就是，只有“在线”才能和伙伴玩到一起，游戏的社交功能已成刚需。

同时，作为移动互联网时代的主力军用户，年轻群体对娱乐过程中的低延时的、趣味性的实时互动有更高的需求。传统的打字模式显然难以满足用户兴致高昂状态下的实时互动需求，而实时音视频能减少不必要的操作，更能呈现大家聚会游戏的场景，社交性和趣味性更加强烈。所以，实时音视频功能必然会成为游戏过程中的必要“装备”。

实时音视频社交的三个技术难点

面对火热的市场需求，游戏厂商纷纷在音视频社交功能上加码，积极研发和布局。各类狼人杀游戏的密集上市，《贪吃蛇大作战》、《小米枪战》等具有社交属性的游戏的推陈出新，证明游戏市场已快步进入实时音视频社交的时代。但是，实时音视频社交功能毕竟涉及复杂的底层技术开发和部署，对于游戏平台而言，这是不小的挑战。

其一，音视频社交功能涉及一整套的专业技术开发，包括连麦，群聊，快聊等具体的聊天模式的技术能力，以及各类基于游戏场景需求的沟通模式的技术能力，如休闲、指挥、直播等。显然，对于游戏平台而言，开发部署这样一套全新的底层技术，实非易事。

其二，游戏过程对音视频的通话质量要求很高，而高质量的游戏实时音视频技术开发门槛较高。例如，采集、编码、传输、解码、渲染等各环节均需要专业的技术能力，达到一定的技术指标，才能确保各类机型的匹配、音视频技术的兼容，以避免高并发、弱网等复杂环境下出现延时、卡顿、丢包等现象。

其三，实时音视频社交功能也伴生了诸多的周边需求，相应的底层技术开发也十分必要。例如，实时音视频社交涉及大量即时性、原创内容，需要相应的审核功能，以满足监管要求。涉黄、涉恐内容就是常见的实时音视频社交场景下的产物，游戏平台需要开发相应的技术，进行有效的监控。此外，诸如美颜、人脸识别等功能是游戏玩家在游戏过程中的普遍需求，此类周边服务的技术开发也颇为重要。

终极狼人杀＋网易云解码实时音视频社交

终极狼人杀是一款根据时下最流行的桌游改编的策略类手游，拥有无数的粉丝玩家。目前，终极狼人杀场景方案依托网易云音视频能力， 针对狼人杀系列场景设计场景化方案。方案提供了音视频轮麦与多人互动场景方案，充分满足狼人杀类音乐、音效与人声复合的复杂场景，高品质还原狼人杀，提供游戏优质体验。凭借出色的性能体验，终极狼人杀用户音视频用量保持在每月数百万分钟，总体上呈上升趋势。

终极狼人杀作为独立游戏平台，能在短时间内迅速打开局面，完成实时音视频社交技术开发、短时间内获得用户青睐，与网易云底层技术的易用性、高性能和生态化是分不开的。网易云提供了丰富灵活、易用的API，帮助终极狼人杀短时间内完成实时音视频的底层技术开发，实现场景的自由切换与角色的灵活设置，从而迅速搭建起狼人杀所需的基本技术框架。

网易云通信与视频高性能的底层技术保障，也为终极狼人杀游戏过程中的实时音视频通话质量提供了支持。网易云通信与视频提供48kHz音质，支持全频带编解码和自适应音频模式，为终极狼人杀针对复杂音频环境的开发提供了解决方案。同时，网易云通信与视频具备智能网络探测能力，可依据多种核心算法保障弱网环境下的音视频体验，实现抗800ms网络抖动，端到端平均延时低于200ms。

此外，同其他狼人杀类实时音视频社交游戏一样，终极狼人杀也需要开发一整套周边性功能，例如内容管控等。网易云已形成的生态化功能圈为终极狼人杀开发全方位的实时音视频社交功能提供了助力。例如，网易云安全已形成了面向视频直播场景的内容审核系统，可以帮助游戏平台从内容产出的源头即进行过滤，以实现智能鉴黄、暴恐识别、涉政检测等。同时，网易云通信与视频也帮助终极狼人杀在短时间内完成集成美颜、红包等功能，为用户提供更真实、丰富的游戏体验。

结语

实时音视频社交的风靡，为游戏行业打开了持续上行发展的空间。而相应的实时音视频技术的开发则成为考验游戏平台能否快马加鞭跟上潮流的难题。在诸多以音视频社交为特征的狼人杀游戏中，终极狼人杀与网易云合作的合作模式或许可以给行业带来一些技术开发和部署的思路，即易用性、高性能和生态化的底层技术布局是游戏行业快步走向实时音视频社交时代的关键。