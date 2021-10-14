英特尔联手HPE创新数字基座，构建洞见力时代智慧引擎

在数字经济蓬勃发展的当下，我们迎来一个以数据驱动、以智能化为代表的新时代，在这个大趋势下，企业需要一个强大的数字化基础设施平台——数字基座，以帮助它们挖掘数据价值，获得洞见指导决策，进而推动其数字化转型进程。

当HPE公司CEO安东尼奥·奈里在2020年HPE Discover全球峰会上首次提出“我们正在迈入洞见力时代”，为此需要建立一个从边缘到云的平台，能提供计算、连接性和分析能力，“来从数据中提取洞见，指导未来决策”，相信不仅是HPE的合作伙伴包括不少业内人士都高度认同安东尼奥·奈里这一观点。HPE将帮助客户获取“洞见”作为战略重点，这一决策与科技行业的另一个领头羊英特尔的战略如出一辙。早在几年前英特尔已经宣布向“以数据为中心”转型，致力于让数据跑得更快、存储得更多、计算得更全面，让基于数据的创新更容易。

很显然，在数据成为关键生产要素的今天，作为数字基础设施技术的创新者和行业引领者，HPE和英特尔对产业的洞察高度一致。在数字经济蓬勃发展的当下，我们迎来一个以数据驱动、以智能化为代表的新时代，在这个大趋势下，企业需要一个强大的数字化基础设施平台——数字基座，以帮助它们挖掘数据价值，获得洞见指导决策，进而推动其数字化转型进程。

在新华网客户端最近一期《对话数字中国：领导力talks》节目中，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏、HPE中国区产品及解决方案事业部总经理王凌云、英特尔行业解决方案集团首席技术官吴闻新和至顶网总经理兼总编辑高飞四位嘉宾围绕数字经济高速发展的背景下数字化技术演进趋势，以及如何利用数字化技术，通过数据驱动实现业务创新等热门话题进行了深入探讨。

技术创新推动产业变革

近年来，以英特尔、HPE为代表的数字基础设施厂商的技术创新速度明显加快，这些技术为企业利用数据进行创新、实现智能化奠定了坚实的基础。

以计算为例，作为市场领导者，英特尔一直不断提升芯片的处理能力。2021年4月，英特尔正式发布了第三代英特尔®至强®可扩展处理器，对数据分析和处理能力再次得到提升。根据英特尔提供的数据，相比于上一代，新一代至强平均性能提升46%。对于AI和大数据分析类应用表现更好，第三代至强®可扩展处理器是业内唯一内置人工智能加速，并提供广泛软件优化和整体解决方案的数据中心CPU，可以提供高达74%的人工智能加速，从而可以为各种数据分析型应用提供更为强劲的算力支持。

当然，不止是提供技术，英特尔自己在数据驱动的创新方面也做出了很好的示范。自动驾驶涉及海量数据的处理，对云边协同提供算力、连接性、可靠性、时延等都有严格的要求。英特尔是这个领域的领导者，7月英特尔旗下的子公司Mobileye的自动驾驶汽车测试车队已在纽约市开跑。在中国，Mobileye与吉利旗下的极氪智能科技正在共同开发高级驾驶辅助ADAS系统。另外，英特尔也在积极探索无人驾驶技术在行业的应用，如正在推进的集装箱码头无人驾驶以及采矿矿区的无人驾驶，都呈现出广阔的发展前景。

“英特尔希望携手合作伙伴，把包括第三代英特尔®至强®可扩展处理器在内的英特尔诸多创新技术带给客户，和大家一起来推动中国的数字化创新和数字化变革进程。”吴闻新表示。

作为英特尔的战略合作伙伴，HPE在行动上也同样积极。一方面将英特尔在处理器上的技术创新带给了客户，同时结合HPE对行业和产业的理解进行创新，为行业提供了众多非常优秀的解决方案。

2018年HPE成为了奔驰AMG车队的技术合作伙伴，通过HPE的高性能边缘计算来处理赛车和车手需要的几百万个数据点，如进站时间、轮胎选择、天气的预测，最终为比赛做出最佳的决策。通过HPE提供的数字化解决方案，帮助AMG车队将评测时间从2-3天缩短到24小时，在单圈时间上提升2秒。节省2秒非常了不起，要知道2021赛季换胎的世界纪录是1.88秒，2秒就意味着车手可以少进站一次。其中英特尔第三代至强®提供的强大计算能力，尤其是第三代至强®在AI和大数据分析方面的提升发挥了重要作用。

GreenLake是HPE创新的又一个很好的例子。2018年，HPE推出了GreenLake解决方案，将硬件销售转变为订阅模式，用户可以按使用付费。基于客户对GreeLake的高度认可，2019年HPE宣布在2022年前实现以“即服务”的方式提供HPE所有的产品和解决方案。

“创新一直是HPE的DNA。2020年我们投资了19亿美元在新技术研发上，其中包括百万兆级技术和内存驱动计算，同时也在人工智能、混合云、互联网等领域发力，帮忙客户实现数据驱动的创新。”王凌云表示。

做大生态加速技术落地

一个好的技术从诞生到最终落地客户还有不小的距离，其中生态合作被认为是技术落地的一条成功路径。英特尔与HPE都深知这一点，众多技术创新也正是借助通过这种深入合作以及整个生态的力量落地，为企业数字化转型发挥关键作用。

在电信行业，为实现更高的敏捷性，增强用户体验，提升网络性能，降低成本，许多运营商已经开始拥抱虚拟化 RAN (vRAN)。英特尔、HPE、Wind River联合推出的vRAN解决方案以通用计算平台取代专用网络设备，大幅降低了成本，同时还能降低复杂性和风险，提供可靠性，加快产品上市速度。

吴闻新介绍，基于第三代英特尔®至强®可扩展处理器的灵活性定制的硬件与基于Wind River Studio的软件堆栈强强联手打造出的这个vRAN解决方案，其出色性能获得了HPE认证和英特尔验证，入选了英特尔精选解决方案。

值得一提的是，英特尔精选方案成为了生态发力的一种非常好的方式。在中国市场，英特尔携手百度智能云、阿里云、SmartX、九州云、星环科技、南大通用等众多合作伙伴协作，推出了经过严格基准测试和验证、基于第三代至强®可扩展处理器的英特尔精选解决方案，其针对真实应用环境进行了性能优化，更能满足不同行业应用场景需求。

HPE的做法也与英特尔类似。在制造业，HPE联合ABB一起打造出了数字化工厂，在设备端进行数据处理，实现了工作负载与CPU之间动态关联的自动化，其中结合了包括第三代英特尔®至强®可扩展处理器在内的一系列创新技术。由于利用了第三代至强®的高性能、高安全性以及其对主频/内核数的灵活配置能力，能帮助客户在最靠近数据产生地应用企业级IT技术，实现低延迟及安全可靠的数字化流程，同时还减少30%的能耗。

“HPE和英特尔一直在紧密合作，持续创新，以打造强大的计算平台，帮助客户满足日益复杂的多样化的工作负载需求，推动业务创新。”王凌云说。

数字经济赋能绿色发展

近年来，绿色发展得到越来越广泛的认可，特别是“双碳”达标已经成为眼下各地政府和企业的关注重点，而数字经济无疑是“双碳”达标的重要手段，这自然离不开科技企业的支持。

“科技企业的发展在过去主要靠技术驱动，前些年开始靠商业驱动，现在随着科技对整个社会影响越来越大，我们需要让科技企业赋能社会，充分发挥科技企业的社会价值。”中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏表示。

实际上，在助力绿色发展方面，作为行业领头羊的英特尔和HPE同样都发挥了重要的引领作用。王凌云介绍，HPE是首家为自身运营和供应链设定排放目标的IT公司，目标是到2050年或更早实现自身的碳中和。前不久，HPE联合合作伙伴共同发布全球低碳专利宣言，免费提供数百项专利技术。HPE还是首个获得国际TCO认证的服务器企业品牌，在中国HPE产品也获得了中国节能环保认证。HPE还通过技术手段延长产品的生命周期，使用回收再生的材料降低生产成本3.5%的生产成本。同时，HPE的明星产品——HPE GreenLake的按使用付费模式在提高了产品利用率同时，降低了30%以上的能耗。

“从业务角度创建可持续的IT解决方案，以创新服务模式帮助客户转型、减少碳足迹是我们的企业战略目标之一。另一方面，HPE也有责任为社会的可持续发展贡献力量，担负起我们的企业使命。”HPE中国区产品及解决方案事业部总经理王凌云表示。

同样，在绿色发展方面英特尔在生产运营、技术产品、产业联动三管齐下。英特尔一直在推动RISE（Responsible、Inclusive、Sustainable、Enabling）战略，致力于运营、供应链，以及产品的营销及使用中降低碳排放，同时，致力于扩展英特尔的技术“手印”，也就是通过英特尔技术和产业影响力，帮助其他各个方面来减少碳足迹。

“与20年前相比，英特尔在自身生产运营中，每生产一颗芯片所产生的碳排放，二氧化碳的排放降低了80%。在提升级产品能效和推进绿色计算方面，英特尔数据中心产品能效提升了8.5倍。”英特尔行业解决方案集团首席技术官吴闻新说。

今年是“十四五”的开局之年，“十四五”规划纲要对数字经济发展提出了明确要求，并将其作为未来五年经济增长最主要的引擎之一。不难预料，在数字经济的推动下，未来各个行业的数字化转型进程将进一步加快，智能化的价值将随着数据量的增加和分析处理技术的不断进步得到进一步凸显。而这离不开英特尔、HPE等厂商，正是它们持续的技术创新、行业示范，为技术与业务的深度结合带来了更多可能，推动了产业创新和发展，最终让我们的工作和生活更加便捷和美好。