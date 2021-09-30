英特尔携手HPE推动数据驱动创新，加速产业发展

以英特尔、HPE等为代表的众多技术厂商大力推动的云和云边协同带来的强大计算力、5G等带来的泛在连接以及各种“即服务”的兴起，帮助人们打造出了更好的数字基座，降低了科技门槛，有力地推动了产业创新和发展。

当今世界，新一轮的产业革命和科技革命引爆的数字经济方兴未艾，正在从根本上重塑生产生活方式和经济技术范式，也正深刻影响着经济社会运行方式乃至世界科技格局发展走势。引发这场巨变的根本原因在于新技术的飞速发展推动了创新，特别是以智能化为主要特征的创新，从数据发现价值，获取洞见，做出更智慧的决策，已经成为不少企业当下的共同想法。

实际上，数据驱动的创新已经成为当下数字经济发展的主要驱动力之一。众多传统行业企业通过数据驱动的创新实现降本增效、改善服务质量、创新商业模式，而这一切都离不开数字化技术的不断进步，包括英特尔、HPE等技术厂商大力推动的云和云边协同带来的强大计算力、5G等带来的泛在连接以及各种“即服务”的兴起，基于它们打造出了更好的数字基座，大幅降低了科技门槛，有力地推动了产业创新和发展。

数据是关键生产要素

在“十四五”规划和企业数字化转型大潮的推动下，中国的数字经济呈现加速发展态势。数字经济的基础是数据，在新的数字经济时代数据已经被视为是继土地、劳动力、资本、企业家之后的第五个关键生产要素。可以说，数据已经无处不在、无时不在地在发挥作用，特别是其支持了太多创新，也就是所谓的数据驱动创新。

众所周知，我国的制造行业正在进行技术改造，向“智造”转型升级，其中一个重要举措就是智能化技术的广泛应用，以智能化技术取代传统人力。以产品的检测、产线故障的定位为例，以往这些工作依靠人的经验，效率低、成本高，京东方利用英特尔®至强®可扩展处理器、OpenVINO工具套件等一系列具备出色计算和 AI 加速能力的软硬件产品和技术打造出了一个工业互联网平台，并利用AI和大数据技术实现了不良产品的快速检测、定位和分类，使京东方负责检测和维修的人员减少 60% 以上，并降低损耗和总拥有成本。

这只是企业利用数字化、智能化方案颇具参考价值的样例之一。不止是制造行业，智能化正在众多行业里渗透，比如全天候不下班的智能客服、金融行业的风险防控、网上购物时的精准推荐等都是大数据和AI技术的具体应用。实际上，只要看看今天大数据、AI市场火爆就不难感受到对数据驱动创新的偏爱。

当然，数据驱动创新的价值不止是从数据中提取到洞见，同时也真真切切地减少资本投入，实现降本增效，尤其是在后疫情时代，每家企业都需要提升资产效率。比如，通过AI技术对生产设备进行运维，这些都是数据驱动创新所展现出的价值。

技术创新使能数据驱动

当然，要让数据驱动的创新成为现实，或者说成为一种常态，离不开数字基础设施的改善。这也是近年来国家大力推动数字基础设施建设的原因，希望通过此来为数据产生、收集、处理以及利用创造条件。比如，去年开始的国家对“新基建”的大力推动，还有国家发改委今年新发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，着力推动的算力枢纽建设等，都为数据驱动的创新带来利好。

如果说上述这些还只是政策因素、是外因的话，那么在数据驱动创新的道路上大量技术厂商在关键数字基础设施技术上的创新则是内因。比如英特尔、HPE等在关键技术的创新，它们的各种创新造就了更强大计算能力、更好的网络接入、更大的存储容量，并且是以一种更低的成本和更加方便使用的方式。正是通过各种技术的不断创新，才能有今天几乎无处不在的计算、更泛在的网络以及更为经济实惠的大容量存储。

以英特尔今年4月份发布的第三代可扩展至强处理器平台为例，第三代至强可扩展处理器提供了更强大的性能，相比上一代产品平均性能提升46%。对于AI和大数据分析类应用表现更好，第三代至强可扩展处理器是业内唯一内置人工智能加速，并提供广泛软件优化和整体解决方案的数据中心CPU，可以提供高达74%的人工智能加速，可以为各种数据分析型应用提供更为强劲的算力支持。这些都为数据的分析和处理提供了很好地支持。

而作为英特尔的战略合作伙伴，HPE 立足于第三代至强®可扩展处理器的最新特性进行创新，并把这些创新产品化、形成解决方案带给了最终用户。HPE在业界首推的“即服务”模式GreenLake，用户从硬件的购买转变为购买服务，按使用付费，大幅降低了用户的前期投入，降低了技术门槛。而且，在这种销售模式中，如果业务需求突然增加，设备马上就可以就绪，很多典型的采购和供应链的问题也就迎刃而解。

不止是技术，产品化、方案化、平民化也在支持数据的利用上发挥了重要作用，比如英特尔围绕第三代至强®可扩展处理器联合HPE等众多合作伙伴推出一些精选解决方案，免除了企业对多个系统的集成之苦，也在行业里起到很好的示范作用。

当然，数字化技术在赋能企业迈上智能化之路、使能数据驱动外，还在通过技术创新助力社会经济可持续发展、绿色发展，助力我国达成“双碳”目标。比如，英特尔®第三代至强®可扩展处理器所具有的对主频/内核数的灵活配置能力，在帮助客户完成数字化流程同时，还能进一步降低能耗，提高能效，助力绿色发展。

那么，在数字经济高速发展的背景下，数字化技术有哪些值得关注的新趋势？企业如何发现市场机会，利用好数字化技术为自己赋能，通过数据驱动来拥抱智能化、实现创新？英特尔、HPE有哪些关键技术创新，能为数据驱动的创新提供强力支持，从而助力企业业务的开展，推动业务创新？

敬请关注新华网客户端“领导力talks”系列访谈“数据驱动产业创新，洞见数字经济新时代”，看英特尔携手HPE如何为数字基础设施赋能，助力产业发展。本期我们邀请了中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏、HPE中国区产品及解决方案事业部总经理王凌云、英特尔行业解决方案集团首席技术官吴闻新、至顶网总经理兼总编辑高飞围绕上述话题进行探讨，敬请观看。