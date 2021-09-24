科技赋能奥运 英特尔北京2022年冬奥会体验中心落成

近日，“英特尔北京2022年冬奥会体验中心”在北京石景山区首钢园落成。以体验中心为窗口，英特尔在近千平米的展厅中展示了在运动及体育赛事中的诸多智能应用。

如今，奥运与科技的融合越发紧密。比如在2018年平昌冬奥会，英特尔打造了奥运会历史上首次无人机灯光秀；而在本届东京奥运会上，英特尔续写精彩，以1824架无人机在空中组成地球的图案，带来无与伦比的视觉享受。

不仅是无人机灯光秀，在2018年平昌冬奥会上英特尔还与合作伙伴共同交付了冬奥会最大规模的5G网络，为实现更大规模的场景奠定了坚实基础。

时隔四年，英特尔又将更多创新科技带到2020年东京奥运会，例如3DAT（三维运动员追踪）技术平台，帮助更多运动员提升运动表现，也在100米、200米、4乘100米接力和跨栏运动项目的赛事转播回放过程中提供叠加的可视化数据，为奥运会观众带来全新的体验。通过英特尔AI解决方案创建的“2020节拍”在社交媒体上发布加油视频，在比赛现场实现“无观众”也能“有喝彩”，为运动员带来极大支持和鼓舞。

随着北京2022年冬奥会的临近，近日，“英特尔北京2022年冬奥会体验中心”在北京石景山区首钢园落成。以体验中心为窗口，英特尔在近千平米的展厅中展示了在运动及体育赛事中的诸多智能应用，包括360° VR技术平台、三维运动员追踪技术平台和VSS数字孪生场馆模拟仿真系统等，以及英特尔在智慧教育、智慧娱乐、智慧城市和智慧办公等多领域的端到端的解决方案。

科技赋能奥运

技术的演进为体育竞赛、赛事运营和观赛体验等多方面带来前所未有的改变。

英特尔中国董事总经理蒋涛表示，奥林匹克的格言是“更高、更快、更强、更团结”，而英特尔也一直强调用颠覆式创新、与产业在一起打造更快、更强的产品，在全新的数字世界里造福人们的生活。“我们希望通过英特尔的创新技术为奥运会赋能，全方位提升赛事、场馆、管理的体验，让传统的竞技体育迸发出更大的创造力和活力。”

英特尔从未停止对于赋能体育的探索，如今英特尔用科技激发人与物的潜能，用创新重塑奥运的未来，这包括用领先技术更智能地支持运动员训练、创造沉浸式观赛体验、建设智慧场馆、优化运营管理和场景体验、助力智慧出行等。

英特尔北京奥林匹克项目办公室总经理赵宏表示，作为奥运会全球TOP合作伙伴，英特尔专注于利用突破性技术助力奥运。作为技术领导者，英特尔最大限度地发挥最前沿的技术能力，包括5G平台、AI解决方案、VR虚拟现实技术和IT基础设施等等，为世界各地的运动员、赛事参与者和观众带来全新的体验。

在体育赛事的直播和转播方面，因疫情影响，绝大部分体育赛事都不允许观众到现场观看比赛，但是人们仍然渴望看到娱乐和体育直播内容，为保障安全也为了呈现精彩，英特尔正与合作伙伴探索如何将沉浸式内容提升到一个更高的档次，带来更身临其境的体验，例如英特尔的360°VR技术平台在提供更清晰更实时的远程观赛体验方面就有一技之长。

360°VR技术平台带来的身临其境、沉浸式的体验，为大型体育赛事探索创新的转播方式、丰富观赛体验、吸引年轻的互联网族群带来了新的机遇。在VR视频的细分领域，用VR头显来观看专业赛事已经形成了一个新的发展方向。VR技术可以带来独特的沉浸式体验和强烈的现场感，用户如身临其境，而且由于现场多台VR摄像机的部署，观众可以切换镜头，自由选择不同的视角进行观赛，从而享受到非同寻常的观赛乐趣，这种体验在某种程度上甚至优于坐在现场的观众。

此外，英特尔还提供了3DAT技术平台，即三维运动员追踪技术平台，其将计算机视觉运动追踪能力从实验室带到了赛场。通俗来讲，3DAT是一种利用计算机视觉进行动作捕捉的技术。

3DAT基于运动视频，无须穿戴任何传感器，直接通过计算机视觉算法，从标准视频源中，提取运动员的关键骨骼点信息、身体关键部位的姿态、运动轨迹和位置信息等，并进行三维重建，同时生成生物力学数据，并输出运动表现分析。

3DAT具备覆盖范围大、准确度高、稳定性强等优点，搭建简单、易于推广。在3DAT背后是英特尔至强可扩展平台的强大算力、先进的AI加速技术、领先的AI算法予以支撑。

3DAT生成的数据可用于多种用途，包括增强电视直播节目的效果、为运动员的日常训练提供精准的数据支持和科技辅助等。

除了竞技体育之外，3DAT在全民健身、健康、艺术、动画等领域也有着广阔的应用空间。3DAT通过三维骨骼重建，可以形成一个虚拟人或者数字人，再通过艺术加工或渲染，让数字人变成一个虚拟人偶（Virtual Idol）。作为一项前沿技术，3DAT与体育和艺术等诸多领域相结合，形成巨大的跨界影响力。

在疫情之下，场馆的管理与运营也面临挑战，线下的活动和场景受到制约，如何使分布在全球各地的工作人员能够充分协作展开奥运准备工作，如何在提升效率、节约成本，又同时能实现科学防范方面，英特尔也在积极的展开相关合作。

北京冬奥倒计时

北京冬奥组委市场开发部副部长顾灏宁表示，作为一家国际化的科技公司，英特尔不但能够在科技创新方面引领全球技术，同时，也带来一种国际视野，与全人类一起来利用科技的红利引领社会的进步。“在未来北京冬奥会的开幕式，以及北京冬奥会的举办过程中，我相信英特尔一定会用它更加扎实的技术，为北京冬奥会贡献更多的精彩。”

作为奥运会全球TOP合作伙伴，英特尔除了提供产品技术的支持，还与北京冬奥组委等相关方面一同努力普及奥运知识，传播奥运理念，通过基于英特尔端到端的整体解决方案的奥林匹克教育互动直播课堂，面向全国的中小学生普及奥运知识，营造积极向上的氛围，创造良好社会环境，深入学习奥林匹克精神，共同迎接北京2022年冬奥会。

奥林匹克教育将会是北京2022年冬奥会之后的重要遗产，以北京2022年冬奥会为重要起点，英特尔将继续支持推广奥林匹克教育，目标在2025年之前覆盖全国835所奥林匹克教育示范学校以及5000多所冰雪运动特色学校，将北京2022年冬奥会中丰富的精神理念通过智慧教育传递下去。

面向即将到来的北京2022年冬奥会，英特尔将持续推动创新技术的应用与落地，持续发布科技助力冬奥的一系列新的项目和新的智能应用，与包括北京冬奥组委在内的中国合作伙伴一起努力，将更智慧、更科技和更精彩的技术呈现在北京2022年冬奥会上，用科技展现奥运魅力，用科技打造智慧奥运，为呈现一届智慧精彩的北京冬奥会做出贡献。

结语

英特尔的创新技术服务于奥运，却远远不止于奥运。作为科技公司，英特尔的宏旨是“创造改变世界的科技，造福地球上每一个人”。

“我们可以发动科技创新的强大引擎，将科技成果应用在生活、娱乐、工作等各个场景中。让前沿科技能够惠及千行百业。这也是英特尔希望达到的另一个目标，就是让创新科技服务覆盖更多的群体，让每个群体都享受到科技创新的成果。”蒋涛最后说。