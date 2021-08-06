更便捷、更稳定、更丰富 青云科技云平台更新看点多

青云科技平台&服务高级总监陈海泉告诉记者，云平台对用户来说最重要的需求包括三个方面：使用体验是否便捷、流畅？能否始终稳定运行？功能是否丰富，能满足用户所有的需求？QingCloud云平台升级换新，以“更便捷、更稳定、更丰富”为导向做出多项升级。

在以“预见·数字自由”为主题的青云科技CIC 2021云计算峰会（以下简称“CIC 2021”）上，青云科技发布高性能计算服务EHPC集群、云端业务连续性服务，并重构控制台，升级主机创建流程，推出全新一代e3主机及裸金属服务器；新发布大数据工作台、TiDB数据库、音视频服务、云市场等等。

青云科技平台&服务高级总监陈海泉告诉记者，云平台对用户来说最重要的需求包括三个方面：使用体验是否便捷、流畅？能否始终稳定运行？功能是否丰富，能满足用户所有的需求？QingCloud云平台升级换新，以“更便捷、更稳定、更丰富”为导向做出多项升级。

更便捷：优化体验的控制台

QingCloud新版本管理控制台新增工作台，对常用信息做出分类显示，同时重构了功能组织框架，以平台化、服务化、业务化为导向，全面优化操作体验，为用户提供更加专业且沉浸的使用流程，以及强大且灵活的服务保障，最大程度降低用户使用门槛，从而释放生产力专注于构造云端业务。

另外，QingCloud新版本管理控制台对云服务器创建界面做了重新设计，减少使用中的跳转步骤，能够在一个页面完成新建云服务器的所有操作，让用户的操作更流畅。

陈海泉说，云平台越来越强大，产品越来越丰富，但操作应该越来越简单；云服务需要越来越专业，同时也需要更加贴心关注每个细节体验。

更稳定：灾备方案确保业务连续性

为应对大规模故障的潜在风险、保障业务连续性，QingCloud管理控制台还推出了完整的灾备方案，帮助用户在可用区整体故障时建立完整的应对策略。

QingCloud业务连续性管理平台是计算机容灾技术的升华概念。致力于缩短或者消除业务资源宕机时间，保证用户业务资源的持续可用性。包含三个领域：业务状态数据的备份和复制、业务处理能力的冗余和切换、外部接口冗余和切换。

在方案使用过程中，用户在创建灾备组、定义灾备策略之后，数据即可自动同步到灾备中心；用户还可以随时发起灾难演练，以验证灾备切换的效果；当灾难发生时，方案能够自动在备用中心恢复业务；在灾难结束后，方案则发起反相同步，让业务在原可用区恢复。

完整的业务连续性方案包含同城多活、同城基于定时备份的灾备、同城基于云盘跨可用区副本的灾备、以及异地基于存储异步复制的灾备4个使用场景，这些场景可以覆盖到QingCloud管理控制台多种部署方式，按不同的RTO需求实现灾备。

陈海泉表示，一般云厂商的灾备服务是第三方提供，而QingCloud的灾备方案是自主研发，与青云的产品集成度更高，实现无缝的整合。

更丰富：e3、EHPC、大数据工作台、云市场等

作为业界首批搭载第三代英特尔至强处理器（代号：Ice Lake）的新一代企业级云服务器e3在计算性能、网络和存储能力方面均有大幅提升，可广泛应用于对计算与网络有着更高性能要求的Web服务器、高性能数据库以及各类企业级计算密集型应用开发测试等场景。

与e3同硬件平台的裸金属服务器，除了具备更强劲的性能，还通过使用DPU芯片实现了更灵活的功能，实现秒级硬件故障恢复；还在存储方面使用增强型云盘，采用了RDMA技术，实现弹性扩容、定时备份和恢复；在网络方面实现挂载弹性公网IP和安全组，达到与虚拟机同等的使用体验。

陈海泉表示，随着用户对于性能需求有更高的要求，原来需要CPU参与的管理功能比如网络和存储需要交给DPU，这样就可以让CPU的性能发挥到最大，减少对CPU的资源占用，实现业务的稳定高效。“借助DPU，用户在性能和成本方面的好处是显而易见的，未来DPU会成为云主机的主流。”

为更好服务于科研、超算等用户场景，青云联合国家超级计算济南中心合作研发的弹性高性能计算服务——EHPC，也即将在QingCloud公有云平台开放。

陈海泉特别指出，EHPC利用虚拟化技术对不同租户的超算业务做了隔离，大幅提高了数据安全性，实现了集群管理、作业管理、全流程可视化分析等功能，让海量计算资源获取、业务使用流程更便捷。

EHPC针对不同的应用场景提供不同的业务应用软件，覆盖分子生物学、材料学、大气海洋环境、天体地球物理等多个学科领域，使用户能够快速使用云上高性能计算。

针对实时计算场景，QingCloud云平台新增大数据工作台。大数据工作台旨在连接各种数据源与中间件，打通彼此之间数据层面的联系，同时利用云平台的对象存储、数仓、API网关提供数据服务，为IoT终端实时数据、用户日志分析、实时运营数据、风控数据等场景提供了一站式解决方案。

此外，QingCloud 管理控制台还即将上线多项新服务功能，如 QingCloud联合安全厂商合作开发的公有云安全服务——云防火墙、面向私有云场景的安全资源池产品，以及即将在公有云推出TiDB服务、上线公有云一站式音视频服务等等。

为实现用户更便捷获取多样化应用，QingCloud应用中心升级为“云市场”，在基础软件、开发者工具、网站建设、企业应用、安全、大数据服务、人工智能、物联网、行业应用、专业服务等多个领域都提供了更丰富的应用和服务，真正做到一站式企业服务。

“我们会继续提高用户体验，让产品使用更便捷；持续提高产品性能，明确各项指标，让产品能够始终保持稳定运行，用起来更放心；同时还会更开放，提供丰富的产品和服务，满足新的需求。”陈海泉最后说。