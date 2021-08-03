全球成员破8000 英伟达初创加速计划呈现全球AI创新生态新格局

在AI生态格局中，创新创业公司扮演了重要的角色。而英伟达初创加速计划多举措持续赋能AI产业，加速初创企业业务创新，推动了人工智能产业的快速发展。

英伟达初创加速计划（NVIDIA Inception Program ）是加速AI创业公司发展的全球生态项目，旨在培养颠覆行业格局的优秀AI初创公司。

英伟达初创加速计划推出的目的是吸引加速计算领域处于不同发展阶段的初创企业加入。该计划的所有福利均免费提供。与其他初创加速或孵化计划不同的是，初创企业不必为加入该计划而放弃股权。

自2016年启动以来，英伟达初创加速计划成员已经增长了10倍以上，并且这一增长速度正在逐年加快。2020年成员人数增加了26%，2021年上半年的增速已达到17%。

英伟达初创加速计划创始人Serge Lemonde告诉记者，目前英伟达初创加速计划已有超过8500名成员。

据Pitchbook估计，这已占据全球AI初创企业总数的约三分之二。英伟达初创加速计划作为全球最大的AI初创企业生态系统之一，成员遍布90个国家，累计投入总额超过600亿美元。

赋能全球AI初创企业生态

如今AI创业公司如雨后春笋般涌现，但是他们在发展过程中也会面临诸多挑战，比如资金、技术、人才等。

NVIDIA初创加速计划可从技术专业能力、资金、客户三方面给予初创企业支持。

技术专业能力方面的支持主要通过NVIDIA深度学习学院实现，旨在帮助初创企业渡过创业的最初阶段。在NVIDIA深度学习学院中，NVIDIA免费教授加入计划的初创企业使用先进的AI技术，并向后者提供指导和帮助、分享AI领域知识等。

当加入计划的初创企业发展到一定阶段后，NVIDIA将提供更多技术支持，其中包括接入NVIDIA平台资源等。

此外，NVIDIA还将给予初创企业资金方面的支持，包括接入全球云资源服务优惠的价格、使用NVIDIA产品的优惠价格等。

在企业发展到了产品上市的更成熟阶段后，NVIDIA将为加入计划的初创企业提供客户资源方面的帮助。比如，初创企业可以利用NVIDIA的销售资源，与NVIDIA进行联合的营销和销售。

全球AI创新生态的缩影

随着英伟达初创加速计划的快速发展，其已经不单单是一个初创加速计划，而是全球AI创新生态的一个缩影。

例如从英伟达初创加速计划数据可以看到全球不同区域的AI创业公司分布情况，其中美国在AI初创企业的数量（占近27%）和获得的资金数额（累计资金超过270亿美元）方面均处于世界领先地位。

而42%的美国初创企业位于加州，这意味着全球超过十分之一的AI初创企业位于该州，其中有29%位于旧金山湾区，这表明了该地区对初创企业创始人和风险投资的持续吸引力。

在资金和公司阶段方面，中国排在美国之后位居第二，目前有12%的英伟达初创加速计划成员位于中国。印度以7%位居第三，英国以6%排在第四。

总体上，位于美国、中国、印度和英国的AI初创企业占英伟达初创加速计划成员数量的半数以上。位列上述四个国家之后的是德国、俄罗斯、法国、瑞典、荷兰、韩国和日本。

自2020年以来，已有超过3000家AI初创企业加入英伟达初创加速计划。与整体数据类似，来自美国的AI初创企业占比最大（27%），其次是中国（12%），印度（6%）与英国（6%）并列第三。

在行业分布方面，在英伟达初创加速计划中排名前五的行业分别是医疗、IT服务、智能视频分析（IVA）、媒体和娱乐（M&E）以及机器人。医疗领域的AI初创企业占该计划成员数量的16%，其次是IT服务领域，占15%。智能视频分析领域的AI初创企业占8%，媒体和娱乐以及机器人领域的AI初创企业各占7%。

此外，自2020年以来加入的初创企业也集中在排名前五的行业，不过顺序略有不同。IT服务（17%）排在第一位，第二至第五位依次是医疗（16%）、媒体和娱乐（9%）、智能视频分析（8%）和机器人（5%）。

在排名前两位的行业——医疗和IT服务中，如果对自2020年以来加入的AI初创企业进行进一步的细分，可以发现在IT服务中占主导地位的细分市场是计算机视觉（27%），其次是预测分析（9%）。在医疗行业中，位居前列的细分市场是医学分析（38%）和医学影像（36%），不过增长最快的是制药和AI生物行业（15%）。

主要受疫情影响，虚拟和增强现实初创企业的发展速度远远超过了媒体和娱乐行业内的任何其他细分市场。这些初创企业带着建立一个“元宇宙”生态系统的共同远景而加入英伟达初创加速计划。

结语

在AI生态格局中，创新创业公司扮演了重要的角色。而英伟达初创加速计划多举措持续赋能AI产业，加速初创企业业务创新，推动了人工智能产业的快速发展。