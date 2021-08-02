CIC 2021：青云科技与英特尔协同加速云原生价值落地

在近日举行的青云科技CIC 2021云计算峰会上，青云科技从战略到产品技术层面展现了对于云原生的新思考和新布局，并联合英特尔等合作伙伴共同加速云原生价值落地。

伴随着容器、K8s及微服务等技术热度的持续攀升，云原生正以不可撼动之势，剑指云计算的下一个十年。云原生既赋予了数据灵活的存储方式、新级别的自动化服务、更好的集成和分析功能，又提供了敏捷构建云原生应用并实施统一管理的全生命周期工具链，正成为企业通过IT引领业务变革的利器。

来自Gartner的预测显示，到2022年全球75%的企业将在生产系统中使用容器，其中50%是以混合云容器形态使用；无独有偶，IDC也预计，到2022年，90%的新应用将采用微服务架构，35%的生产环境应用是云原生。

在近日举行的青云科技CIC 2021云计算峰会上，青云科技从战略到产品技术层面展现了对于云原生的新思考和新布局，并联合英特尔等合作伙伴共同加速云原生价值落地。

全面布局云原生时代

谈到云原生，我们就不得不说KubeSphere。KubeSphere在过去的3年间快速发展， 已经成为一个具有国际影响力的云原生开源项目，在开源社会越来越受欢迎。

KubeSphere容器平台也已完成从单一产品到多核云原生生态家族的演进，包括虚拟化场景产品KSV（KubeSphere Virtualization）、跨平台云原生应用分发管理OpenPitrix、FaaS开放框架OpenFunction、集群安全巡检KubeEye、轻量化集群管理KubeOcean、硬负载均衡Porter。

目前KubeSphere迭代到v3.1.0，预计今年9月底发布的KubeSphere v3.2.0会进一步扩展全新的场景，强化针对AI深度学习工作负载的管理，另外也针对优化DevOps体验做了全新的设计。而且KubeSphere的下一个大版本v4.0提供了前后端可插拔架构，并提供对FaaS场景的支持，以及容器和虚拟机的混合管理能力。

为了更好地帮助企业落地云原生，青云科技从数据和新应用开发两个维度提供丰富的产品。

如今数据已经成为新的生产要素，企业需要实现数据驱动，而这离不开是存储和数据库的支持。

在存储方面，青云科技全面拥抱云原生，发布云原生块存储NeonIO和云原生分布式文件系统HydroFS。

云原生块存储QingStor NeonIO是为云原生应用量身打造，其具有全面兼容主流容器平台、全栈存储组件容器化、Operator自动化部署和扩容、最大化使用K8s集群管理能力等特点，具有更高性能和可靠性，能为容器平台提供灵活、轻量、高效的存储能力，适合于DevOps、云原生数据库等场景。

云原生分布式文件系统HydroFS则通过容器平台的CSI插件，可以让HydroFS为云原生应用提供全场景的存储服务，覆盖云原生全场景的读写模式，并且HydroFS本身也可以在K8s上进行部署，能够实现与K8s上其他原生应用统一运维和管理。未来，HydroFS将成为企业级分布式存储QingStor的全新存储引擎 ，同时全面开源，支持用户独立部署。

在数据库方面，青云科技已建立起覆盖全场景的数据库产品家族，可为用户提供关系型数据库RadonDB MySQL、RadonDB PostgreSQL，非关系型数据库MongoDB、Redis，分布式数据库RadonDB-D PostgreSQL、RadonDB-D MySQL，时序分析型数据库RadonDB ClickHouse、数据库管理平台DMP等。

在云原生时代的今天，RadonDB全面升级为云原生数据库产品线，全面支持容器化部署，通过将RadonDB在云数据库领域多年的技术和经验沉淀全面移植到容器平台，在K8s和KubeSphere上均可实现安装部署和管理，帮助用户在微服务、服务网格等云原生架构下轻松构建数据库服务。

云原生时代的到来也将呼唤新的应用开发流程和模式，全象云平台是一个集低代码开发能力、 IDaaS身份认证能力、容器DevOps能力于一体的多应用集成和管理的平台，帮助企业用户在实现快速（低代码化）的业务应用构建（通过模块集成），并实现全生命周期管理运维，并且能够支持企业存量业务与全象云构建业务的集成。

共创云原生IT科技未来

在企业加速推进数字化转型的今天，云原生平台能够在异构环境里运行分布式应用、微服务，支撑创新的应用、互联网化的应用，发挥云的价值，包括商业韧性、成本优化、工作负载、云迁移、安全等。

英特尔中国行业解决方案集团互联网行业总经理胡凯表示，云原生能够增加资源利用率、提升业务敏捷性、更低TCO、更高服务质量。英特尔与青云科技合力创新，共创云图。从云基础设施、容器架构和应用全栈赋能，为数字化转型提供快捷、稳定和高性能的驱动力。

例如英特尔与青云科技携手打造精选开源云解决方案，以KubeSphere为软件核心，集成英特尔硬件产品的精选开源云解决方案，通过针对容器云工作负载进行性能验证和优化，实现软硬件更佳融合，能够高效地利用计算、存储、网络等资源，充分发挥KubeSphere和英特尔在云原生场景的技术、性能潜力，使云基础设施以更强的弹性伸缩能力支撑上层业务，实现云原生应用的快速开发和交付。

英特尔数据中心产品部资深架构师许渊表示，云原生融合IT基础设施与应用，其背后是IT架构的变革，弹性、敏捷、可靠的IT基础设施将进一步推动云原生的落地，从而加速企业数字化转型。而英特尔提供了丰富的云原生解决方案，涵盖计算加速、存储优化、网络编排等，全面赋能云原生架构，助力青云科技云原生产品战略。

面对基于容器和K8s的新一代云原生基础设施，英特尔在计算、存储、网络、安全等领域拥有诸多软硬件产品和技术，更好地用来支持云原生架构下的高并发、低延时、高安全、智能弹性、高性能等需求，涵盖混合云、容器基础设施、容器编排、应用框架等。

比如，第三代英特尔®至强®可扩展处理器具有灵活性、安全性、功能性和互操作性，可为异构任务需求提供高效的平台性能，从而实现出色的实用性和可预测性。英特尔®Speed Select技术支持多种配置选择，精准满足各个工作负载的需求。

青云科技新一代企业级云服务器e3搭载了第三代英特尔®至强®可扩展处理器，拥有更强大的计算能力，可轻松满足企业面向云原生技术落地，高效开发云原生构架应用的进阶需求，提升应用开发效率。

如今，云原生的新时代已经到来，青云科技与英特尔与通过深入合作，加速云原生与基础设施的融合，促进云原生技术落地产业，帮助客户迎接产业数字化浪潮。