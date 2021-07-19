2021 EdgeX中国挑战赛正式开赛 英特尔多维赋能智能边缘生态

短短四年时间，EdgeX已经成为边缘物联网的全球标准，吸引了众多开发者和生态合作伙伴的加入。就在近日，2021 EdgeX中国挑战赛正式开赛。

在云计算深入发展的今天，边缘侧的应用需求也在激增。随着物联网的发展，在行业数字化转型过程中，对于敏感连接、实时响应、应用智能，以及安全和隐私保护等等方面的需求，推动了边缘计算的发展。

EdgeX Foundry是一个面向物联网边缘计算开发的标准化互操作性框架，能够更敏捷地利用物联网、人工智能、计算机视觉等先进技术，在靠近用户侧实现终端及云端协议适配、工作负载本地整合等功能。

短短四年时间，EdgeX已经成为边缘物联网的全球标准，吸引了众多开发者和生态合作伙伴的加入。就在近日，2021 EdgeX中国挑战赛正式开赛。

据悉，EdgeX中国挑战赛是由LF Edge主办的EdgeX编程大赛。大赛针对工业、商业、医疗、物流等多个方向，由EdgeX Foundry提供物联网和边缘计算参考架构，真正面向现实业务挑战，致力于赋能更多行业方案，进而推动智能边缘、AIoT的应用落地及部署进程。大赛致力于构建一个物联网及智能边缘的学习和分享平台，基于EdgeX Foundry，针对不同赛道的多个应用场景，以共享技术解决行业问题。

EdgeX的中立性打造多样生态系统

EdgeX Foundry中国项目成立一年多来，英特尔联合VMware威睿，与EdgeX社区核心成员们一道，做了大量卓有成效的工作。从社区会议、技术沙龙、专题培训、中国日活动的举办，到社交媒体的EdgeX专区、UX/DX improvement项目、志愿者计划的有序开展，都在更好地帮助越来越多的开发者了解、熟悉、使用EdgeX，这些举措对扩大EdgeX社区的影响力、搭建云边协同的端到端方案来说意义重大。

EdgeX是Linux基金会下最大的边缘计算开源项目，Linux基金会总监杨轩表示，EdgeX不只是中国最大的边缘计算社区，同时也是全球IoT的事实标准，而且是一个开源项目，如果你在使用、参与EdgeX，并使用EdgeX进行IoT领域的创业创新，你会得到社区的强大支持。

EdgeX Foundry作为全球领先的开放边缘计算框架可以解决智能边缘和物联网平台构建方面的技术难题，而英特尔将智能边缘作为四大超级力量之一。

英特尔研究院副总裁、英特尔中国研究院院长宋继强博士说，英特尔倡导的理念与EdgeX Foundry社区的价值主张不谋而合，英特尔全力支持EdgeX的发展，不仅积极贡献代码，大力宣传布道，还主动构建EdgeX生态，举办赛事，聚拢更多的行业开发者开发出更多更好的行业应用。“这充分体现了我们推动软件技术进步，对开源开放的长期承诺。”

作为EdgeX Foundry社区中国项目的发起者和重要参与方之一，英特尔以智能边缘为抓手，持续赋能EdgeX开发者，结合行业的痛点构建智能边缘的解决方案，推动优秀案例和市场的落地组合，加速各行各业的数字化、智能化转型。

EdgeX Foundry是戴尔科技捐献给Linux基金会，VMware近几年为社区耕耘持续贡献代码，通过开放云服务推动未来的边缘计算技术发展。VMware威睿中国研发中心总经理任道远表示，EdgeX的社区贡献者越来越多，包括英特尔、云创远景、中科创达、EMQ硬云、江行智能等企业积极参与社区的共同建设，EdgeX生态不断壮大，成为中国最具影响力的边缘计算开源项目。

VMware威睿中国研发中心技术总监,、EdgeX中国社区联合创始人、核心维护人路广说，打通边缘侧分裂的、碎片化的市场生态，变成一个平台化的市场，这是EdgeX Foundry的技术路线。

EdgeX Foundry的中立性让不同社区参与者共同创新，解决业务问题，拓展新的业务场景，而且让他们不会局限于单一的厂商生态系统，而是整个跨行业、跨场景的生态系统。

英特尔公司高级首席工程师、物联网事业部中国区首席技术官张宇博士表示，在物联网发展过程中，“云、边、端”三者是互联、共生的整体，云计算、边缘计算是支撑整个物联网发展的两大关键支柱，而且越来越多云原生技术在边缘生根落地。“我们希望通过EdgeX大赛以及更多的开发者间的合作能够为今后云边端协同的系统发挥更大作用，也有更多的云边端的应用能够在社区以及具体的应用案例里出现。”

为此，英特尔提供了全面的产品组合，包括XPU硬件产品和OneAPI、OpenVINO等软件解决方案，帮助用户构建一个端、边、云的完整解决方案。

张宇说，英特尔的软件参考方案更多是聚焦在中间件层面，让开发者在中间件之上开发垂直行业应用。比如英特尔边缘洞见软件定义成行业的PaaS平台，其中针对智慧零售场景的解决方案就是基于EdgeX。“从边缘计算和更广的物联网角度来看，离开了生态，行业是很难发展的。物联网的特点是产业链特别广，所以必须要依靠整个生态的力量共同推动行业的发展。”

EdgeX中国挑战赛硕果累累

目前EdgeX Foundry中国社区的参与者包括大学研究机构、云厂商、传统IT厂商、硬件厂商、软件厂商、创业公司等，这表明了EdgeX Foundry在本地的应用和部署方面获得了更广泛的关注。

2021 EdgeX中国挑战赛是EdgeX中国挑战赛的第二届赛事，在英特尔、VMware威睿、InnoSpace、百度、紫竹ET、EMQ、Canonical、中科创达、IOTech等联合承办单位的共同支持下，今年的2021 EdgeX中国挑战赛除了去年已有的商业、工业主赛道外，还增设了医疗、物流赛道，并在上海、北京和深圳三地设分赛场，以吸引更多挑战者的参与。

与此同时，大赛决赛、路演将在线下举行，以方便开发者、行业用户、评委、投资机构高效互动、深入沟通，打磨更加适用于解决行业痛点的方案。大赛还针对参赛者提供了能力提升的相关技术培训以及投资基金支持、市场拓展等资源，帮助参赛者更好地挖掘商业机会。

在去年第一届2020 EdgeX中国挑战赛中，聚集商业、工业赛道的53支队伍的其中8支在决赛阶段获得大奖。

其中，江行智能智慧水务项目，利用EdgeX连接自来水厂的PLC控制器、视频摄像头、震动分析传感器、温湿度传感器，在智能边缘平台上实现全面感知、AI联动、实时预警、智能巡检等功能。值得一提的是，以上两个项目均已实现商业部署。

江行智能是EdgeX Foundry中国社区的核心成员，向EdgeX Foundry贡献了很多开源代码。江行智能团队技术副总裁宋丹阳表示，在方案开发过程中江行智能得到了英特尔的大力支持，根据不同需要选择了英特尔至强、酷睿等系列产品，并在一些场景中使用了Movidius人工智能神经网络芯片，还有DPDK技术进一步提升产品性能和能力。

云创远景IDC机房能源管理项目利用EdgeX采集供电、制冷和环境实时数据，将数据中心内的动力环境与IT运维系统融合，基于AI/ML技术分析，动态调整配置、实现节能减排。

云创远景创始人兼首席执行官沈骁表示，在运营商的骨干网机房，通过部署边缘节点，对接他们的动力和制冷系统，实现了30%的能耗优化。“这个过程中，我们和英特尔、VMware开展了深度合作，比如边缘节点设备采用内置英特尔至强处理器，并与VMware软件联动获得数据中心的IT负载以及设备的相关信息。”

“随着EdgeX中国社区持续壮大，越来越多的行业客户采用了EdgeX。通过共同创新，不管是参赛个人还是团队，能够获得更多商机，抓住市场和商业产品的机会，从而形成一个共生、有机、共赢的生态。”任道远如是说。