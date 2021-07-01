拥抱超级力量 英特尔AI多维度布局助力数字经济

虽然AI在行业转型中日益发挥重要的作用，但是在推动AI千行百业落地的过程中，挑战无处不在，比如技术选型、应用突破、生态协同等。作为AI产业的赋能者，英特尔进行了多维度的布局，以推动整个AI产业链一起积极行动，共赢AI时代。

如今，全球数字经济蓬勃发展，新技术带来的产业革命已经在各领域悄然发生。

其中能源革命也正在与数字革命走向深度融合，以当前热门的“碳中和碳达峰”为例，智能科技在其中扮演了重要角色。国际能源署曾预测，通过大规模应用数字化技术，2040年全球可以将太阳能光伏发电和风力发电的弃电率从7%降至1.6%，届时可减少3000万吨二氧化碳排放。

作为新能源数字化、智能化领域的专业服务提供商，金风慧能与英特尔展开合作，基于Analytics Zoo打通大数据与AI应用，结合风机级气象预报、风轨迹模拟等气象预报数据， 以多模型组合的方式构建了用于功率预测的全新智能方案，让可再生新能源的管理效率得到大幅提升。

其实金风慧能的例子只是AI驱动产业变革的缩影，在能源生产环节，大数据、云计算、物联网、传感器等数字化技术能够提升能源生产侧的高效采集和广泛互联能力，实现能源生产过程的精细化、在线化、智能化。

在英特尔CEO帕特·基辛格看来，在云、5G驱动的连接、AI，以及智能边缘四股超级力量的推动之下，数字技术正在加速整个世界的转型。这四股力量相互交织，相辅相成地放大着自身及其合力的影响，并共同重塑着我们生活和工作的方方面面。

虽然AI在行业转型中日益发挥重要的作用，但是在推动AI千行百业落地的过程中，挑战无处不在，比如技术选型、应用突破、生态协同等。作为AI产业的赋能者，英特尔进行了多维度的布局，以推动整个AI产业链一起积极行动，共赢AI时代。

技术如何创新？

毋庸置疑，AI产业突破的一个重要方面就是：技术创新。在技术实现方面，为了支撑AI落地，强大的IT基础设施必不可少，多样化的软硬件产品技术是构建AI基础设施的重要基础。

众所周知，人工智能技术推动了异构计算的发展，各种AI芯片如雨后春笋般涌现。英特尔一直专注于半导体产业，“以数据为中心”的战略转型中，英特尔也在赋能AI的底层技术架构上进行着积极探索。

比如在硬件层面，英特尔提供全面的XPU芯片平台，包括CPU、GPU、FPGA、IPU、AI专用芯片等多样化的硬件产品，为用户提供了多样化的硬件产品选择。

一把钥匙打不开世界上所有的锁。AI计算不存在一个通用的解决方案，牵涉算法、预算、芯片和系统等多个要素。英特尔的策略是给客户充分选择的空间，挑选适合每个客户具体需求的硬件并附以软件优化。

在软件定义的时代，软硬件协同才可以真正能够将硬件或芯片的计算能力发挥到极致。这也是众多芯片厂商软件化的推动力。

英特尔也不例外，虽然我们知道英特尔是一家芯片厂商，但是其在软件方面也有着广泛的布局，涉及OpenVINO、oneAPI、Analytics Zoo、Tensor Flow、BigDL等，涵盖库、框架以及工具与解决方案等多个层面，可以加速并简化从云到端的范围内人工智能技术的开发与部署。这一点，从英特尔的15000名软件工程师和其最新的组织架构新成立的部门“软件和先进技术事业部”即可看出其重视程度。

英特尔架构、图形和软件集团副总裁兼中国区经理谢晓清表示，在英特尔内部，其软件技术的构建主要遵循三大策略：软件优先、易于扩展、面向全新的计算负载和用户场景。英特尔高扩展性、灵活、性能卓越的硬件背后，离不开其在软件上深厚的积累与优化。

AI应用如何突破？

技术需要行业场景融合，AI产业的突破一方面得益于技术创新；另一方面要有落地的场景，实实在在解决行业所面临的痛点。

当下产业互联网快速发展，人工智能领域创业迈入应用期，尤其是在疫情期间，人工智能产品在抗疫方面发挥了突出作用。

英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区行业解决方案部总经理梁雅莉表示，人工智能作为代表性的智能科技，与医疗健康行业的深度融合是大势所趋：医疗人工智能因为疫情而加速发展，应用广泛并发挥关键作用，在不用层级医疗机构的应用呈现多元化。

英特尔与众多合作伙伴一起，落地了很多医疗AI应用，比如与海信医疗合作开发了CAS计算机辅助手术系统，有助于实施精准的高难度手术；和乐普医疗一起，推出AI-ECG Platform心电图人工智能自动分析和诊断系统，用于预防心血管疾病。

其中基于英特尔的优化和算力支持，并结合人工智能神经网络模型，汇医慧影的解决方案能帮助医生更快、更准确地做出诊断，防止感染者将病毒传播给他人，同时为医生提供病灶的量化信息，为患者带来更精准的治疗方案。

除了医疗健康，制造业也在积极拥抱AI技术推动智能制造的转型，通过人工智能模型算法、视觉识别等技术，可以优化传统制造业的生产流程。

比如，英特尔与东土科技合作，为华微电子提供了基于英特尔人工智能技术的自动缺陷检测识别解决方案。在典型的缺陷检测流程中，工业相机拍摄待检芯片，相应图片传送到工业服务器，基于英特尔OpenVINO工具套件的视觉检测软件会识别缺陷。一旦发现问题，贴片机将及时停机，并提醒工作人员调整产线，在装片环节大幅降低了缺陷率。

随着数字技术向行业的渗透，医疗、教育、物流、金融、零售等各行各业迎来全新的发展机遇，这离不开产业链上下游的协同，英特尔与生态伙伴一起帮助传统行业加速实现数字化转型和智能化升级，实现AI应用突破。

AI创新生态的“朋友圈”

不管是技术还是方案或者行业场景，AI产业链的发展需要站在生态构建的角度进行积极布局。毕竟在AI时代，一个强大的“朋友圈”是不可或缺的。

如果从这个维度看，英特尔的优势显而易见。毕竟在过去50余年的历史里，英特尔搭建了一个庞大的开放生态。在步入AI智能时代之时，依托已有的生态系统和逐步破圈的“朋友圈”，英特尔的AI创新生态蓝图画卷徐徐展开。

英特尔中国战略合作与创新业务部董事总经理、英特尔创新加速器总负责人李德胜表示，英特尔凭借全栈产品实力和领先技术，联合生态合作伙伴从应用推广到人才培养全面助力AI产业及生态的发展。

在中国，英特尔与中国产、学、研广泛合作，协同开展前沿研究、联手促进人才培养、共同打造开放生态。例如英特尔FPGA中国创新中心建立了线上与线下结合、理论与实战协同的人才培养体系。

此外，英特尔与武汉科技大学成立人工智能教育教研基地、与与慕课平台学堂在线进行合作，共同推动新技术在教育教学领域的应用。在持续支持AI创新项目方面，英特尔推出AI百佳创新激励计划，以“激励百家创新，加速千亿产业”为主题，旨在3年加速100家优秀AI创新团队，推动更多智能应用落地，推动人工智能产业发展。

截至目前，已经有78家人工智能创新公司加入英特尔AI百佳创新激励计划。在应用方面，入选企业涵盖超20多个人工智能应用领域，包括智慧城市、智能工厂、智慧医疗、智慧零售、智慧教育和智慧金融等领域。特别是第五期AI百佳创新激励计划共有16家创新团队入选，团队总估值达260亿元人民币。

AI的产业集群效应随着AI的逐步发展也逐步显现，AI产业链上下游之间的紧密协同是实现人工智能产业发展的关键，英特尔从应用推广到人才培养全面助力AI产业及生态的发展。

结语

数字经济催生了产业转型升级的新范式，而以人工智能为代表的超级力量持续赋能数字经济的发展，不断催生新的应用场景和和业务模式。面对新的行业转型需求，数字化技术在技术创新、场景突破和生态协同等方面需要整个产业链的共同努力。

以英特尔为代表的厂商在技术、应用、生态等方面进行多维度的布局，已经迈出了坚实的步伐，结合5G驱动的互联、万物云化和智能边缘的创新未来必将加速人工智能在千行百业中的落地，为数字经济的进一步发展奏响华彩乐章。