战略升级 英特尔FPGA中国创新中心的人才培养之道

作为英特尔FPGA人才培养的一项重要战略升级，英特尔FPGA中国创新中心将人才输送作为人才培养体系的重要一环，与企业实际需求更加密切结合，为学员提供更为实用的技能培训。

随着人工智能的崛起及异构计算被越来越多的提及，FPGA芯片及加速技术具备灵活性可编程、低延迟和低功耗的特性，在加快数字化、智能化的进程中发挥着越来越重要的作用。

英特尔FPGA中国创新中心与IDC联合发布的《FPGA产业发展现状及人才培养研究报告》显示，到2024年，全球加速服务器市场规模可达到284亿美元，全球FPGA市场规模可达到71.55亿美元。中国作为世界上FPGA需求最大的国家之一，其应用发展市场也被广泛看好。在市场繁荣与政策激励的双重条件下，FPGA市场将迎来新的发展机遇。

不过，报告调研发现，中国企业普遍缺乏FPGA技术人才，人才匮乏已成为FPGA产业发展的首要因素。目前市场上FPGA人才供应仅能较好满足初级人才需求，而超过70%的被访企业或机构认为目前中级水平以上的工程师严重不足，并且市场整体上缺乏FPGA设计和验证方面的人才。

同时，企业也急需具备FPGA研发能力与研发经验和应用实践型人才。而这仅仅依靠高校是无法满足的，人才培养体系需要各方合力，形成高等院校、培训机构和用人单位三位一体的格局，互相发挥优势，加速培养具备全方位能力的高素质技术人才。

在这样的背景下，英特尔FPGA中国创新中心宣布与众多生态合作伙伴启动FPGA人才专项培养及输送合作。这将推动FPGA人才培养体系进一步完善，进而为学员提供更为高效、稳定和宽广的人才成长路径。

此次，首批合作企业包括卡莱特云科技股份有限公司、骏龙科技有限公司、睿索电子科技有限公司、镭神智能系统有限公司、初灵信息技术股份有限公司、御芯微科技有限公司、奥普泰通信技术有限公司等先进的电子技术科技公司。

在启动仪式当天还设置了专场招聘会，英特尔FPGA脱产培训班的所有学员当场拿到了至少一家企业签署的就业意向书，还有学员获得了多份企业签署的就业意向书，以更具竞争力的优势获得企业的亲睐。

打破FPGA人才困局

行业的快速发展带来人才需求的激增，而FPGA相关专业难度大、教育资源稀缺、教育与产业需求之间存在差距等问题，导致国内FPGA人才长期处于高度稀缺的状态，掣肘着FPGA生态的发展。

IDC报告指出， FPGA应用产业正面临着日益增长的人才需求与不完善的人才培养体系之间的矛盾，人才培养需要社会各方的力量，形成人才的积累与更新。作为全球FPGA引领者之一，英特尔一直在积极推动FPGA生态建设。

作为英特尔FPGA人才培养的一项重要战略升级，英特尔FPGA中国创新中心将人才输送作为人才培养体系的重要一环，与企业实际需求更加密切结合，为学员提供更为实用的技能培训，一方面弥补高校及培训机构在课程设置、培训体系以及师资等方面的不足，另一方面将可帮助解决企业当下迫切的专项人才供应问题。此举，不仅能大幅提升人才与行业的匹配度，还将更进一步推动FPGA人才建设与产业发展。

自英特尔FPGA中国创新中心成立以来，持续致力于推动产业创新加速及人才培养 。英特尔FPGA中国创新中心推出全方位人才培养体系，从培训课程、考试及证书、系列丛书等方面加速FPGA人才培养，同时推出面向就业的FPGA（人工智能方向）脱产培训班，及面向企业工程师的岗前入职培训、拓展提高课程及精品专题讲座，帮助解决企业在人才及项目中遇到的难点和问题。

脱产培训班（3期）应届毕业学员李晨鑫、脱产培训班往届学员李政、英特尔FPGA中国创新中心总经理张瑞、深圳市骏龙电子有限公司副总裁张曦（从左到右）

英特尔FPGA中国创新中心总经理张瑞告诉记者，人才培育是英特尔FPGA中国创新中心的核心工作之一。自2018年成立以来，依托英特尔全球领先的FPGA技术，创新中心已经建立了线上与线下结合、理论与实战协同的人才培养体系，并提供初级、中级、高级和专家级技术等多层次的培训。为加速FPGA科技资源向教育转化，中心还推出了“英特尔FPGA中国创新中心系列丛书”。 同时加强校企合作，推进产学融合，携手高校建立联合实验室，搭建实训平台，推动在FPGA专业技术人才培养、项目研发、科研设备共享等方面的深度融合。

打造人才培养新模式

目前市面上的相关培训机构挺多，中心的人才培养有什么不一样的地方？张瑞说，中心当初选择培训的时候，其实有两个选择，一个自己做，一个是第三方机构。后来发现自己做更好，而且现在培训机构更多是工具式的学习。“我们提供了系统化的课件和教材，除此以外，英特尔做好创新和培育生态，再跟大学合作，这样会有一个加速和加大辐射的效应。总之，我们整个出发点是不以盈利为目的，是以培育生态为目的。”

与以往人才培养体系不同，英特尔FPGA中国创新中心将不仅仅提供技术培训课程，同时深耕行业了解企业对人才的需求，针对实际情况展开更紧密的合作，在合作中：

合作企业将会提供人才招聘需求；

创新中心为高校学员提供为期三个月的FPGA相关技术脱产培训；

创新中心为企业提供一周至两个月定制化培训；

创新中心根据自身的培训业务方向及人才招聘需求为企业提供相关岗位的人才输送及人才储备。

脱产培训班（3期）应届毕业学员李晨鑫表示，在学校大多是理论层面的学习，而在中心更多是通过实践提高自己的技能，通过实践和教学相结合，提升学员的能力。

脱产培训班往届学员李政补充说，中心会结合企业的招聘需求进行深度性的扩展，比如图像处理、高速信号处理等。

张瑞说，高校的FPGA课程更多是偏芯片设计，而产业目前是需要偏应用型的人才。“我们需要有一定的动手能力，满足企业的要求，而这个过程本身就是一个创新的过程。”

此次英特尔FPGA中国创新中心与企业在人才培养和输送方面的合作，把人才培养过程有机的从上而下渗透扩散，加强了FPGA人才提升体系，将人才更精准高效的输送到产业之中，进一步推动FPGA应用产业发展。

张瑞表示，人才输送合作的契机是由于前两期毕业生获得了正面的反馈，很多企业雇主提前预定人才，这坚定了中心在人才培养和输送的信息。“整体来说，只有整个链路闭环之后，对人才才有真正的积极作用。”

作为FPGA人才专项培养及输送合作计划的首批企业，深圳市骏龙电子有限公司副总裁张曦表示，这是一种共赢。当前互联网、金融等行业对于FPGA的需求非常大，中心针对不同学员提供针对性的课程，比如从零开始到FPGA开发或者对10年经验以上的工程师再培训，这些对于FPGA生态是一个很好的补充。