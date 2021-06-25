oneAPI开启新征程 英特尔拥抱开源打造软件生态

在“以数据为中心”的业务转型当中，软件成为英特尔六大技术支柱之一。秉承着开放的理念，英特尔也在极力地推动着开源、开放的生态系统协作。在这当中，英特尔也格外注重开源软件的发展。

“软件吞噬一切，开源吞噬软件”

毫无疑问，目前全球基础软件行业有两个重要的趋势：一个是“软件吞噬一切”，每一家公司都正在变成软件公司；另一个是“开源吞噬一切”，越来越多的公司都在拥抱开源、享受开源，并参与到开源的生态建设当中。

数据统计显示，80%的企业级操作系统是Linux；80% 的智能手机操作系统是Android；而在云计算领域，有超过78%的客户采用开源软件。特别是在基础软件行业中，开源驱动了绝大多数的技术创新。

在“以数据为中心”的业务转型当中，软件成为英特尔六大技术支柱之一。秉承着开放的理念，英特尔也在极力地推动着开源、开放的生态系统协作。在这当中，英特尔也格外注重开源软件的发展。

开源优先原则

在近日举行的第十六届开源中国·开源世界高峰论坛上，英特尔架构、图形和软件集团副总裁兼中国区总经理谢晓清表示，开源是软件的一个存在方式，未来的软件发展一定是越来越多以开源的方式实现。“英特尔全身心拥抱开源，我们的软件开源优先原则在很大程度上促进了开源生态在英特尔架构平台的健康发展，增强了我们在开源社区的影响力和领导力。 ”

英特尔积极参与开源社区工作，并在核心基础软件领域进行了广泛和深入的贡献。英特尔与各大开源基金会以及上下游合作伙伴有着深入的合作，促进开源社区的前沿技术能够快速落地到产业应用中。

从技术软件栈的角度，英特尔在底层基础软件、中间件、运行库以及到框架层是全方位的技术参与和贡献是。例如英特尔在Linux内核和虚拟化层的贡献一直是非常重量级的投入。

谢晓清说，在虚拟化技术方面，不管是数据中心，还是IoT物联网领域、传统的客户端平台，英特尔做了大量的系统平台赋能和优化的工作。比如依托在KVM社区虚拟化的贡献，英特尔通过与OEM、操作系统厂商、云厂商的深入合作，使得大量针对英特尔平台的最新技术第一时间能够在云平台上得以最快速度部署。

此外，在客户端方面，英特尔致力于云端协同。英特尔在开源领域的贡献使得这种云端协同的技术成为可能。英特尔在Web 技术上的持久投入，为云端协同的客户端提供了非常卓越的性能。同时，英特尔在客户端的人工智能的计算能力得到了充分的利用，可以利用客户端收集到的数据做大量的AI推理的工作，以充分利用算力，以及保护用户隐私。

如果说此前英特尔在开源领域更多是在英特尔平台实现纵深优化，现在英特尔则是在开源项目的广度上进行了更多投入。

例如近年来云原生技术蓬勃发展，在开源社区也涌现出了很多基于云原生的项目，其中不乏来自中国公司的贡献。在云原生开源社区的贡献，无论是在传统的虚拟化领域，还是在K8s 编排、Service Mesh等等，英特尔都在积极投入。

不管是公有云、私有云，还是混合云，用户都可以分利用英特尔的硬件技术，并且方便地从社区获得优化的开源软件，实现全面整合、即刻部署的效果，从传统的裸机、虚机为主的云计算技术无缝切换到云原生技术。

此外，在大数据和人工智能领域，英特尔贡献了BigDL深度学习开源框架和开源大数据处理应用Analytic Zoo。而且这些贡献很大部分来自英特尔中国团队。

谢晓清表示，在产品发布之前六个月左右，英特尔把补丁集合给到开源社区进行审核、测试，确保产品正式发布的时候能够获得上游社区的支持。同时，英特尔也会跟各大操作系统厂商、云厂商合作，确保这些补丁都可以在他们的平台上运行起来，从而第一时间实现软硬件同步。

值得一提的是，与云厂商合作是近年来英特尔客户导向的变化之一。由于云计算的用户场景的蓬勃发展，他们对客户的需求理解更加彻底，站在自上而下的角度看，他们掌握的数据也使得软件的快速迭代成为可能。因此，英特尔特别希望跟各大云厂商形成共同开发，合作共赢的方式，共同设计软件栈，甚至对硬件进行定制化。

“我们现在直接把CSP和OEM、OSV等伙伴放在一样的位置，从应用的需求出发，我们才能做到从应用到底层的全面软件优化，并且把共同的部分直接提交到各大开源社区，这样就有更多的中小客户可以直接从开源社区受益。 ”谢晓清说。

oneAPI的赋能

当前，英特尔的转型表现在从一家芯片公司到一家平台公司，尤其是软件优先的原则；另外就是从CPU为中心转型为XPU为中心的公司。

围绕转型策略，oneAPI应运而生。人工智能、异构计算等创新的速度已远远超过整个芯片的设计速度，仅仅依靠硬件已经满足不了新的创新需求。而软件却可以凭借着其灵活性，快速适应新的市场需求。软硬件之间的协同发展成为英特尔实现指数级增长的必要条件。

而oneAPI提供一个统一的编程框架和编程模型，简化异构平台的编程复杂性。oneAPI主要由两部分组成，oneAPI行业计划以及oneAPI产品部署部分。

其中oneAPI行业计划创建了一个开放的、基于标准的跨架构编程模型，以简化跨各种架构（CPU、GPU、FPGA、其他加速器）的各种以数据为中心的工作负载开发。 该计划借鉴开源社区的运作模式，邀请行业合作伙伴加入，大家集思广益，推动oneAPI的发展。

英特尔的oneAPI产品工具包可帮助开发人员高效地构建、分析和优化面向英特尔CPU、GPU和FPGA的高性能跨架构应用程序。

众所周知，当前中国AI芯片产业发展迅猛，而相应的创业公司构建自己的软件栈并不容易，需要从系统底层开始，一直到编译器、上层框架等进行全面开发。而借助oneAPI，他们便可以更好地专注自身业务。

目前，英特尔正在推动oneAPI在产学研用等不同领域的应用，比如与相关高校合作进行相应的课程设计和合作开发；与产品联盟、标准化部门打造oneAPI规范。

“英特尔的战略是希望能够把IA生态系统的开发者最大限度地无缝链接到oneAPI所支持的异构计算领域，为英特尔的XPU战略打下一个坚实的软件基础。”谢晓清如是说。

结语

就在笔者撰写文章的时候，英特尔CEO帕特·基辛格宣布了织架构变革，其中英特尔新组建软件和先进技术事业部，推动英特尔在软件领域实现统一愿景，这足以看出软件在英特尔未来的重要地位。

在战略转型中，英特尔的软件生态策略坚持开源优先的原则，围绕AI的生态系统扩展到面向异构计算、云计算、AI以及全新的用户场景进行深度优化。而依托oneAPI框架，英特尔在Linux内核，虚拟化，云原生，AI的开源投入会继续引领开源社区的技术方向，并能在中国本地的开源生态建设中贡献自己的一份力量。