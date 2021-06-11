彭博社：英特尔计划20亿美元收购芯片初创公司SiFive

据说英特尔已经以20多亿美元的价格向SiFive发出收购邀约，后者是一家开发基于开源RISC-V指令集架构的处理器技术初创公司。

据说英特尔已经以20多亿美元的价格向SiFive发出收购邀约，后者是一家开发基于开源RISC-V指令集架构的处理器技术初创公司。

彭博社今天报道了此次收购谈判，并援引了多位知情人士的消息。如果SiFive同意这些条款，此次交易将成为英特尔近期金额最高的收购之一。英特尔曾在2019年斥资20亿美元收购了人工智能处理器芯片开发初创公司Habana Labs。

总部位于美国加州圣马特奥的SiFive，在AI芯片市场也占有一席之地，但同时也专注于其他领域。例如SiFive可以为客户提供芯片蓝图，帮助客户针对从物联网小工具到数据中心服务器等各种设备开发处理器，此外还销售软件，让客户在某些有特殊要求的项目中使用这些软件定制其芯片蓝图。

SiFive的芯片设计之所以可以在大多数竞争产品中脱颖而出，是因为这些芯片是基于RISC-V指令集架构的，其他大多数处理器初创公司采用的是Arm指令集架构。

现代处理器通常是基于多个蓝图的。有些蓝图描述的是硬件设计，例如其中包含的晶体管数量及其排列方式。还有一些蓝图是关于指令集架构的，描述了这些晶体管可以执行哪些计算操作。指令集架构中详细描述的计算操作是软件的基本构建块。

芯片制造商很少会自己从零开始构建处理器。相反，他们通常会以许可授权的方式提供Arm专有指令集架构，并对该技术收取费用。相比之下，SiFive在其芯片是采用的RISC-V指令集架构是免费的、开源的。

负责维护RISC-V架构的非营利性行业组织，承诺称该架构相比其他一些专有的替代方案具有多项优势。该组织称，RISC-V指令集架构的开源许可使芯片工程师可以更灵活地根据项目要求定制技术。此外，更高的可定制性，还让软件开发人员能够开发运行在SiFive芯片上的运营，从而在芯片设计过程中发挥更大的作用。

然而就英特尔而言，此次向SiFive提出收购要约的背后可能还有其他一些考量因素。

Arm指令集架构是很多芯片项目的首选，而Nvidia将以400亿美元的架构收购Arm，很多芯片业内人士担心，如果收购被审批通过，那么Nvidia可能会限制竞争对手对Arm技术的使用。这一担忧可能引发业内对RISC-V架构的浓厚兴趣，因为RISC-V 架构是以免费开源许可的方式提供的。

通过收购SiFive，英特尔就有能力满足未来的需求。但据报道称，这两家公司是否会达成协议还远未确定。彭博社的消息人士称，SiFive已经收到除英特尔之外的其他竞标者的报价，并补充说，SiFive最终也有可能选择不出售并筹集资金。

如果确实有多个竞标者的话，那么竞标报价可能会使最终收购价格高于报道称英特尔超过20亿美元的架构，从而让这次交易成为近期金额最高的初创公司收购之一——不仅对英特尔而言，甚至是整个芯片行业。