赛灵思发布第四季度财报 数据中心业务表现抢眼

今年年底即将被AMD收购的计算机芯片制造商赛灵思（Xilinx）今天公布了第四季度财报，业绩超出预期，收入创下新高。

今年年底即将被AMD收购的计算机芯片制造商赛灵思（Xilinx）今天公布了第四季度财报，业绩超出预期，收入创下新高。

赛灵思主要生产用于航空航天和国防工业的芯片，以及用于服务器和消费产品的芯片。该季度赛灵思在不计入股票补偿的情况下每股盈利82美分，收入同比增长13％，达到8.51亿美元，创下历史新高。

此前华尔街普遍预期的每股盈利为75美分，收入为8.125亿美元。

该季度赛灵思的净收入为1.88亿美元。全年来看，每股收益为2.62美元，总收入为31.5亿美元。

赛灵思以其FPGA技术而闻名，该技术经过重新配置可以处理不同类型的工作负载。企业借助FPGA可以定制电路行为以最大限度提高针对不同应用的芯片性能，经过FPGA优化的工作负载运行速度要比传统CPU更快。

赛灵思的FPGA被广泛用于数据中心服务器、智能汽车和卫星等设备中。

该季度赛灵思表现最好的业务是数据中心部门，收入同比增长了20％，而这主要归功于超大规模数据中心运营商在计算、网络和存储工作负载中广泛采用赛灵思的技术。其他方面，赛灵思在航空航天与国防、工业、测试与测量方面的收入增长了6％，汽车、广播和消费电子业务销售额增长了1％。

赛灵思的有线和无线业务收入下滑了14％，这主要是和“中国贸易相关影响”以及与新冠疫情造成的放缓有关。

Xilinx首席执行官Victor Peng表示，在面向充满挑战的供应链环境，他对公司的表现感到满意。“我们看到我们大多数多元化终端市场的需求出现进一步改善，其中我们在无线、数据中心和汽车市场具有关键优势，这是我们增长战略的一大支柱。”

此次电话会议可能是赛灵思作为一家独立公司的最后一次电话会议，因为赛灵思即将被竞争对手AMD吞并。AMD这次耗资350亿美元的收入已经在去年10月确认，有望在今年年底前完成。

AMD罗列了一系列收购赛灵思的理由。预计这次收购将让AMD在数据中心领域的实力得到提振，近年来AMD在数据中心市场已经凭借其服务器CPU芯片从竞争对手英特尔那里抢夺了一些市场份额，此外还会让AMD在汽车、航空航天和国防等等这些目前AMD影响力尚小的领域更加牢固地站稳脚跟。

有分析师表示，AMD也对赛灵思的Versal处理器很感兴趣，该处理器将赛灵思FPGA可重配置的电路与CPU核心、机器学习加速卡结合在一起，使其成为那些在新型5G基础设施上运行多种应用的无线运营商的理想选择。

因为收购尚未完成，所以赛灵思没有提供下个季度和下个财年的财务指引。