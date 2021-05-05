英特尔承诺投资6亿美金在以色列新建芯片研发中心

英特尔今天证实，将承诺投资100亿美元在以色列新建芯片制造厂之外，还计划投资6亿美元扩大其在以色列的研发设施。

英特尔今天证实，将承诺投资100亿美元在以色列新建芯片制造厂之外，还计划投资6亿美元扩大其在以色列的研发设施。

英特尔首席执行官Pat Gelsinger在对以色列进行为期一天的访问期间公布了这一消息，除了以色列之外，Gelsinger还将造访欧洲的比利时和德国等地。

他透露，英特尔将投资4亿美元在位于耶路撒冷的Mobileye部门建立一个新的研发园区，开发自动驾驶汽车使用的芯片和其他技术。2017年英特尔以153亿美元收购了Mobileye NV，今天英特尔表示，Mobileye已经成为英特尔“主要的增长型业务”，是英特尔未来发展的关键组成部分。

英特尔目前在以色列的海法、佩塔提克瓦和耶路撒冷设有三个研发中心，并在基里亚特盖特建设有先进的芯片工厂。近年来，英特尔投入了大笔资金给以色列的初创公司，除了Mobileye之外，英特尔在2019年以20亿美元收购了人工智能芯片制造商Habana Labs，一年前以10亿美元收购了导航技术初创公司Moovit。

英特尔表示，希望在位于海法的现有研发中心旁边，建立另一个名为IDC12的研发中心。这个将耗资2亿美元的园区将负责开发“未来的芯片”，今年将雇用1000名新员工。英特尔称，最终这一新的“大型芯片设计”中心将拥有6000多名员工。

最后英特尔表示，已经开始了此前宣布的扩大Kiryat Gat芯片工厂计划的第一阶段。该工厂将采用10纳米工艺制造芯片，此前英特尔在2019年表示计划扩大该工厂的规模，承诺投资100亿美元。以色列政府也承诺提供总额为10亿美元的资金用于扩大工厂规模。

英特尔没有透露扩建后的工厂是否具备采用更强大、更节能的7纳米工艺生产芯片的能力，但上个月英特尔宣布计划在美国亚利桑那州新建两个采用7纳米的工厂，耗资约200亿美元。

在这次访问中，曾与以色列总理Benjamin Netanyahu进行短暂会面的Gelsinger对媒体表示，他认为“未来几十年英特尔和以色列将打造光辉灿烂的未来”。