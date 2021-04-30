五大产品和九大方案 易捷行云EasyStack加速新一代全栈信创云行业落地

为了帮助行业客户拥抱信创，易捷行云EasyStack在北京正式发布新一代全栈信创云，并推出5大系列信创云产品及全栈信创云服务目录，并针对金融行业用户信创需求推出9大金融信创云解决方案。

不管是外部环境变革还是客户需求变化，信息技术应用创新产业正迎来黄金发展期。不过信创产业面临的挑战也不少，比如技术路线复杂多样、核心业务升级驱动IT架构转型等。

为了帮助行业客户拥抱信创，易捷行云EasyStack在北京正式发布新一代全栈信创云，并推出5大系列信创云产品及全栈信创云服务目录，并针对金融行业用户信创需求推出9大金融信创云解决方案。

三大判断明确2021信创云元年

在易捷行云EasyStack创始人兼CEO陈喜伦看来，易捷行云EasyStack的创新之路可以概括为四点：开源、世界级产品创新、专注于金融行业、国际化。

2019年到2020年，易捷行云EasyStack定义为信创云的萌芽期，今年将会迎来信创云部署的爆发期，2021年将是“信创云元年”。为什么这样说呢？陈喜伦主要是基于以下三大判断：

第一，在中国，超级巨大的市场、超级规模的用户、超级复杂的场景推动垂直应用创新；第二，人才是创新核心。中国已经拥有一大批世界级的基础软硬件人才，以及良好的孵化和创新机制；第三，新思路、新技术、新赛道。中国可以抛开IT传统架构的历史包袱，采用新思路、新技术在新赛道上创新。

当前对于关系国计民生的很多行业来说，他们对于信创已经达成共识。既然信创的机遇已经明确，那么如何抓住这样的机会呢？陈喜伦说，信创云是行业客户迎接信创的重要手段，而且信创云具有全新的内涵。

五大产品打造新一代全栈信创云

易捷行云EasyStack一直是长期主义者，从2019年大力投入信创产业，截止目前已经建设了100多朵信创云。而在此次发布会上，易捷行云EasyStack最新发布全栈可进化、一云多芯的新一代全栈信创。

目前很多信创云和信创方案还是采用“新瓶装旧酒路线”，比如仅仅是单层替代，而不是从芯到云全栈可信；架构平台还是虚拟化与云管平台等。

易捷行云EasyStack联合创始人兼CTO刘国辉表示，创新意味着不能再走老路，一定是高起点、高速度。“好的创新确实是在于找到正确的非共识”。

易捷行云EasyStack是一家以技术为本的公司，其新一代全栈信创云基于数字原生架构，通过数字原生引擎对底层多种芯片架构的兼容与高度抽象，为上层提供稳定的底座，通过云开放平台解耦平台与服务，提供面向全栈的统一平台能力，实现逻辑一体，物理分离。

基于新一代全栈信创云，易捷行云EasyStack同时发布一云多芯、信创云基础设施、高性能信创云存储、信创安全容器、全栈信创云开放平台5大产品及《新一代全栈信创云产品及成功案例白皮书》。

九大方案加速信创行业落地

当前，行业数字化转型不断提速，特别是金融行业金融行业在技术能力和技术理念领先，在信创建设也会成为行业信创风向标，对其他行业产生借鉴意义。

产品能力与行业需求之间需要场景化解决方案进行匹配，通过不同云产品和能力的编排形成场景化的云服务目录。

为满足金融用户建设信创云的需求，易捷行云EasyStack同步发布了新一代金融全栈信创云以及《新一代金融全栈信创云解决方案及成功案例白皮书》，推出了“永续生命周期的全栈信创云基础设施解决方案”，“一云多芯的开发测试云解决方案”，“互联网金融信创云解决方案”，“分布式信创云支撑主机下移解决方案”，“分布式核心系统云化部署解决方案”，“高效易用的信创云上邮件系统解决方案”，“按需拉取的一体化协同云办公解决方案”，“安全异构桌面云解决方案”，“金融信创云安全解决方案”9大金融信创解决方案，帮助金融机构更加从容应对技术层面、管理层面和生态面的的挑战，能够逐步实现全面满足办公类系统的应用、金融机具应用、一般业务系统应用和重要业务系统等场景的应用需求，助力金融行业加速数字化转型。

易捷行云EasyStack联合创始人兼COO王瑞琳表示，在信创方面，金融行业并不是最早的，但却是要求最高的。在金融科技和数字化转型的需求驱动下，很多金融客户考虑在金融信创建设的同时，完成信息化的重构和应用的升级。

易捷行云EasyStack服务了1000多家中大型用户，积累了从顶层设计到落地实施全栈能力，在金融行业有超过100个用户，并已经开始为金融用户建设信创云。通过深耕金融行业，易捷行云EasyStack能够打造标杆行业，对于其他行业的拓展能够起到示范效应。

“从行业要求，到应用筛选、行业监管认证等等一整套服务。易捷行云EasyStack不仅是一个云提供商，更是一个端到端全栈云解决方案提供商。”王瑞琳最后说。