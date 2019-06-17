EasyStack与中科曙光共推超融合，云生态布局再落一子 

日前，中科曙光与EasyStack（易捷行云）在北京宣布达成战略合作伙伴关系。双方将融合各自的技术实力和行业优势联合推出创新的云就绪超融合产品Stackcube-k。

至顶网服务器频道 06月17日 新闻消息（文/邹大斌）：日前，中科曙光与EasyStack（易捷行云）在北京宣布达成战略合作伙伴关系。双方将融合各自的技术实力和行业优势联合推出创新的云就绪超融合产品Stackcube-k。该超融合产品不仅可以有力支撑企业级用户数据中心的关键业务系统，也同时满足了企业级用户数据中心从超融合平滑无感进化到私有云的发展需求。

从左至右依次是：中科曙光云计算产品事业部总经理何牧君、易捷行云EasyStack创始人兼首席执行官陈喜伦、中科曙光信息产业股份有限公司副总裁秦晓宁、易捷行云EasyStack联合创始人兼首席运营官王瑞琳

超融合成为企业上云重要途径

超融合市场一直处于快速增长之中。IDC预测2018年中国SDS存储市场将超过36亿元，并在2017至2021年间保持超过20%的复合增长率。Gartner也预测，到2022年全球超过35％的企业将使用SDS构建存储系统。

超融合市场的高速成长得益于超融合与传统IT架构相比所具有的独特优势。本质上说，超融合提供的是一种有别于传统存储的更高效的存储方式，让存储贴近计算。由于超融合将硬件和软件整合到一个设备，并同时提供网络、计算和存储等多种功能，在大幅降低投资的同时简化了管理和运维，并且高度可扩展，还改善用户体验，因而受到了市场的广泛认可。

Gartner日前发布了一份名为《超融合基础设施的关键能力》报告对超融合的6个主要场景（VDI、ROBO、Edge、云、关键业务、整合）进行了定义，从中我们可以看到，超融合市场从早期被广泛应用的VDI（虚拟桌面云） 和 ROBO（非主数据中心）、侧重于非核心生产系统为主快速拓展，如今已经完全覆盖了传统架构中块存储覆盖的所有领域，甚至包含企业级核心应用。同时，云也成为超融合的一个重要应用领域，超融合日益和云结合起来，成为云基础设施的一部分。特别是作为私有云的入门，成为企业上云的一个捷径。

超融合的云基础设施属性的增强，使得超融合的软件栈开始向云方向进化。这也引起了很多云计算厂商的兴趣，包括Nutanix、VMware、 微软等纷纷布局，EasyStack就是其中之一。EasyStack是一家基于开源软件的云计算厂商，去年EasyStack正式进入超融合领域，推出了自己的超融合软件栈ECS Stack。作为与传统超融合厂商的区别，EasyStack的超融合产品特别强调了与云的整合和平滑无感可进化的能力。

易捷行云EasyStack副总裁、渠道事业部总经理荣瑜表示，在云的演进过程中，虚拟化完成了计算和虚拟设施解耦、分布式存储完成了数据与和基础设施的解耦，完成这两步之后用户下一步很自然的就会往云上走。

“我们提供了很强的分布式存储能力，但也注意到分布式存储并不是唯一的超融合切入点，我们更希望为客户向云迁移提供更多帮助。”荣瑜说。

牵手中科曙光共推云就绪超融合产品

作为一家从云出发的厂商，“云就绪”是EasyStack超融合产品的核心优势，也被EasyStack作为区分超融合下半场的一个重要标志。EasyStack创始人兼CEO陈喜伦解释说，上半场出场的超融合设备只是实现了虚拟化，也就是一个资源池；而下半场的超融合则是超越资源池化，实现了云化，也就是“云就绪”。

此番与中科曙光合作推出的超融合产品Sctackcube-K正是一款“云就绪”的超融合产品。曙光Sctackcube-K通过完善的计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化能力实现了业务场景的全覆盖，而且，基于新一代私有云的核心体系，曙光Stackcube-k可平滑无感进化到私有云平台，从而在真正意义上实现了数据中心的可进化部署，使得数据中心可以真正拥有应对复杂环境下的可进化特性。

这里的“可进化能力”尤为值得一提。云进化的能力，简而言之就是实现软件升级的平滑无感，即业务无感知、数据不迁移、服务不中断。这要得益于EasyStack创新的平台一体化设计与微服务架构，这些技术的引入不仅实现了升级到云平台过程中业务无影响，更可在升级云平台的过程中实现云平台的自身操作不受影响。

这种可进化的平滑升级能力带来的一个好处就是，让曙光Stackcube-k能够在需要时直接从超融合平台升级为云平台，把超融合设备真正变成了私有云的基础设施。可进化的平滑升级带来的另一个好处是，曙光Stackcube-k结合微服务技术和内置自愈引擎将企业用户从以往繁重的运维工作中解放出来。曙光Stackcube-k通过实现软件层面的全面自愈，系统会深度检测硬件状态及关键服务（数据库、消息队列、计算、存储、网络等）并进行自动化分析，使得系统的负载异常等常见故障隐患能够自我修复，针对硬件故障修复后会自动恢复故障前的配置策略。

除此之外，曙光Stackcube-k也具有超融合一体机容易部署、维护简单的特点，其图形化的界面、向导式的使用助手，使得企业用户可以非常方便地通过内核缓存和容量的选择来完成虚拟机的配置。无论是操作系统、单机单实例的应用还是集群类的应用，都可以将应用打包、发布至应用中心，使得企业级服务的创建、交付、下载如智能手机App一样简单。可选择性的一键式部署还大幅缩短了上线时间，降低了运维人员的工作量。

布局云生态

EasyStack的ECS Stack于去年正式推出。在当时的发布会上，陈喜伦提出了EasyStack的三级火箭模型，即开源云大势、产品化突围、生态杠杆，它们共同构成了EasyStack未来发展的三大发展动力。陈喜伦表示，EasyStack已经基本完成产品化突围，接下来重点是生态杠杆，也就是借助大量合作伙伴、渠道的帮助实现产品的规模化。而与中科曙光的合作也正是EasyStack构建云生态的一部分。

应该说，EasyStack与中科曙光的合作也是一个非常自然的演进过程。云计算是中科曙光的重点市场，中科曙光一直在不断加大对云计算的投入，同时也非常重视生态的建设。2018年中科曙光还成立了合作伙伴创新联盟，围绕云计算、大数据、AI等技术产业，从IT基础设施整合到云平台、再到数据管理、上层应用系统构建产业链。EasyStack是中科曙光合作伙伴创新联盟中重要的云计算厂商之一。在一年多的合作过程中，不管是在项目合作还是在技术创新方面双方都取得了丰硕的成果，这些促成了EasyStack和中科曙光更深层次的合作。

EasyStack联合创始人兼COO王瑞林在采访中表示，“我们双方能走到一起有三个原因：第一个是在市场上的互补性；第二个是双方合作两年来建立了非常强的互信；第三个是双方对于超融合市场的判断、技术方向的判断一致。”

中科曙光云计算产品事业部总经理何牧君透露，在曙光完成的40多个城市云中就大量部署有EasyStack的云平台。另外，在中科曙光的客户中也有一些客户采购了EasyStack的云计算方案。

何牧君认为双方在超融合的合作也是一个水到渠成的事情。他说：“EasyStack的超融合产品去年发布后，我们双方都有合作的诉求。作为软件供应商，EasyStack的的软件需要和硬件绑定，这样方案的价值才能体现，包括性能和顾客体验等。而中科曙光也需要更丰富的超融合解决方案来满足多样化的客户需求。”

实际上，我们可以考到，今天市场上出现很多超融合的产品，非常热闹。但仔细分析可以发现，它们因为产品的技术特点和产品的架构不同、营销擅长的发力点不同，相互并无太多重叠，但过于分散的市场并不利于产品的未来发展。可以预见，随着用户需求的变化和技术的演进，洗牌在所难免。在这个过程中更能契合用户需求，并符合云计算行业发展趋势的产品无疑拥有更多的机会。而对于曙光Stackcube-k而言，跟上云计算发展的脚步、向云平台平滑的进化能力将是其参与市场竞争的最大优势。