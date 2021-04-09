英特尔Habana Labs将为Voyager科研超算系统提供AI芯片

英特尔Habana实验室今天表示，将为加利福尼亚大学圣迭戈分校提供数百个人工智能芯片，并将这些芯片整合到即将上线的Voyager研究用超级计算机中。

英特尔Habana实验室今天表示，将为加利福尼亚大学圣迭戈分校提供数百个人工智能芯片，并将这些芯片整合到即将上线的Voyager研究用超级计算机中。

科学家将使用Voyager超级计算机运行诸如粒子加速器实验数据分析之类的项目。

英特尔在2019年以20亿美元的价格收购了刚走出隐身模式仅仅两年时间的Habana Labs。Habana Labs提供了两款AI芯片——Gaudi和Goya，分别用于训练机器学习模型和执行推理任务。

Habana称，由于该架构中内置了许多提高效率的功能，因此在某些情况下，Habana Labs的芯片运行AI工作负载的效率高于GPU，主要亮点是每个芯片上都配置了10个100千兆以太网端口。

由于训练和运行AI软件需要大量运算，因此通常需要将工作负载分配到大量处理器上，这些处理器又必须相互连接，通过网络接口卡协调运行计算任务。通常每个设备需要配置一个这种芯片，这可能会大大增加构建大型机器学习系统（如AI优化的超级计算机）的成本。

每个Habana Labs芯片中内置的10个以太网端口使得不在需要独立的网络接口卡。据Habana Labs称，这不仅降低硬件要求从而降低了系统成本，而且还可以提高性能。此前AWS计划推出基于Habana Labs Gaudi AI训练芯片的实例系列，AWS表示，这与GPU实例相比，性价比可提高40％。

加州大学圣地亚哥分校的Voyager超级计算机将配备336个Gaudi芯片和16个推理优化型Goya芯片。研究人员将利用该超级计算开发定制的AI模型以及新的机器学习技术，用于计算科学实验。

作为该项目的一部分，加州大学圣地亚哥分校的技术合作伙伴Super Micro将把Habana Labs的芯片整合到两组计算模块中，这将构成Voyager的基本构建块。第一组模块将各自配置8个Gaudi芯片和2个第三代英特尔Xeon Scalable CPU，另一组模块将配置8个Goya推理芯片与第二代Xeon Scalable CPU。

Voyager系统将于今年秋季上线，届时将开始为期三年的“测试阶段”，在此期间，Voyager将被来自天文学、气候学、化学和粒子物理学等领域的众多研究团队所使用，他们将探索利用超级计算机AI芯片的各种方法，并且随着该校逐渐扩大Voyager的使用范围，这些研究团队也将开发相关技术文档并与其他科学家进行共享。