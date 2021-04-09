一场“与众不同”的2021年英特尔至强新品发布会

其实每次参加英特尔的发布会都会有不同的感受，除了新产品、新功能，英特尔对于产业的新洞察以及生态伙伴的协同创新也是与时俱进。进入数字经济时代，英特尔与产业界一起推动产业数字化，赋能数字经济进入新的阶段。

近期，全球“缺芯”问题引发了业界热烈讨论，这也从侧面反映了当前数字经济发展的蓬勃发展，毕竟在万物互联的时代，每个设备都离不开“芯”。而与此同时，这段时间也是众多芯片厂商新品发布集中亮相的时刻。

就在4月7日，以“应万变 塑非凡”为主题，2021英特尔至强新品发布会在北京首钢园三高炉举行。如果关注半导体产业，英特尔的这次发布会应该是2021年第三家公布旗下新品的厂商。而且英特尔在半导体产业的地位让这次发布会有了更多的看点。

与历次的发布相比，这次发布户在会场、形式以及内容等方面还是有很多新变化的。除了常规的新品展示、客户站台等内容外，笔者从此次发布会中看到了一些“与众不同”之处，从这些变化我们看到当前半导体产业的发展趋势以及市场参与者的变革之路。

发布会是一家公司展现自我的舞台

何为发布会？从字面意思看，就是公布消息的活动。活动是人的一种参与沟通交流形式。同样，发布会也是一家公司展现自己的舞台。而每个发布会都有自己的一个名字，这次的英特尔新品发布会主题为“精彩世界为你打开2021”，主打口号是“应万变 塑非凡”。配合这样的主题，会场可以看到很多X，这代表着未知，无论你的X是什么，英特尔都与你携手一起共创未来。

活动上，英特尔CEO帕特·基辛格通过一段VCR进行开场致辞。业界对于帕特回归到英特尔还是抱有非常大的期待，因为在近些年大家对于英特尔的技术迭代创新是有所意见的，而帕特的技术人设让业界也期待英特尔的回归。

发布会上，英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区数据中心销售总经理陈葆立一身工程师的装扮似乎也预示着技术一直是英特尔不变的底色。

另外，活动安排在首钢园，其背后的意味也值得思考。众所周知，首钢作为昔日工业时代的代表现在也在谋求转型，这是时代使然。在如今数字经济发展的今天，工业高炉正在转型为“数字高炉”。其实这也与英特尔一直赋能传统行业转型、拥抱新经济的愿景是吻合的。

同时，发布会选择在晚上召开，一方面是为了会议的景观呈现，另一方面也照顾了国际观众，毕竟这次活动是线上线下同步进行的。由于疫情影响，线下活动在国外还是受限的，而国内随着疫情得到有效控制，线下活动已经开始回归。

很明显，英特尔也不会放弃这次展示自己的好机会，除了会场的外景设计，还有会议日程安排等环节都是经过了精心设计。至少在笔者看来，这次的发布会活动在呈现效果是“国际范”的，呈现了英特尔对于产品、产业的思考。

产品更新必须刷出存在感

既然是产品发布会，新产品是必不可少的，但是产品的新如何体现出“存在感”是厂商始终不可回避的话题。而对于英特尔至强产品更是如此，一方面从自身迭代的纵向角度看，至强发展到现在，产品已经非常成熟；另一方面，从横行角度看，英特尔至强新品如何与市场的其他产品进行PK，则是业界更为关注的看点。

在发布会上，第三代英特尔至强可扩展处理器、英特尔傲腾持久内存200系列、英特尔傲腾固态盘P5800X和英特尔D5-P5316 NAND固态盘，以及英特尔以太网800系列适配器和全新的英特尔Agilex FPGA等产品组合全新亮相。

作为重头戏，第三代英特尔至强可扩展处理器的发布是重中之重。该处理器采用了英特尔10纳米制程工艺，每颗第三代英特尔至强可扩展处理器芯片可提供最多40个核心，性能相比已部署五年的系统提高2.65倍。该平台每插槽最多可支持6TB系统内存，高达8个DDR4-3200内存通道和64个第四代PCIe通道。

与前一代产品相比，全新第三代英特尔至强可扩展处理器在主流数据中心工作负载上性能平均提升46%，而且该处理器还是业内唯一内置人工智能加速，并提供广泛软件优化和整体解决方案的数据中心CPU。

如今人工智能工作负载已经成为数据中心算力承载的重要类型，所以如何满足AI应用的需求成为处理器的首要任务。第三代英特尔至强可扩展处理器内置用于人工智能加速的英特尔深度学习加速技术（DL Boost），使人工智能得以融入从边缘到网络，再到云的每一个应用。与前一代产品相比，全新的硬件和软件优化可以提供高达74%的人工智能加速。此外，该产品在 20 种主流人工智能工作负载上可表现出最高 1.5 倍于 AMD EPYC 7763 的性能优势，以及最高 1.3 倍于英伟达 A100 GPU 的性能优势。

在数据洪流下，数据保护以及安全性日益受到重视。第三代英特尔至强可扩展处理器采用英特尔密码操作硬件加速，内置英特尔软件防护扩展（SGX），能够保护敏感代码和数据，并可为诸多重要的加密算法提供突破性的性能。

目前，全新第三代英特尔至强可扩展处理器的产量正在快速增长，据英特尔2021年第一季度业绩显示，该产品出货量超过20万颗，并已在诸多行业的所有细分市场中被广泛采用。其中，全球范围内大型的云服务提供商即将部署服务；在50个独立OXM合作伙伴中有超过250个设计获胜；超过15个主要电信设备制造商和通信服务提供商已为POC和网络部署做好了准备；以及超过20个HPC实验室和HPC即服务环境正在利用全新至强可扩展处理器。

着眼于细分工作负载，全新第三代英特尔至强可扩展平台为从云到智能边缘的广泛的细分市场进行了优化。

在云方面，全球超过800个云服务提供商选择英特尔至强可扩展处理器，同时所有超大型云服务提供商都计划在2021年提供基于第三代英特尔至强可扩展处理器的云服务。

在网络方面，相较前一代产品，全新的第三代英特尔至强可扩展处理器在一系列广泛部署的网络与5G工作负载上可提供平均62%的性能提升。目前，英特尔正携手超过400个英特尔Network Builders成员企业，为其提供基于第三代英特尔至强可扩展处理器“N系列”的解决方案蓝图，并为vRAN、NFVI、虚拟CDN等加快认证并缩短部署时间。

在智能边缘方面，第三代英特尔至强可扩展处理器为智能边缘侧强大的人工智能、复杂的图片或视频分析以及整合工作负载提供卓越的性能、安全性与运营控制。此外，相较于前一代产品，该平台可为图像分类提供的人工智能推理性能提升最多可达1.56倍。

全新数据中心平台不只是处理器

作为唯一一家拥有软件、芯片、平台、封装和大规模制造技术，英特尔显然不能用芯片公司来形容。虽然第三代英特尔至强可扩展处理器是主角，但是其与英特尔傲腾内存存储解决方案、英特尔以太网连接解决方案等共同组成的以数据为中心的产品组合才是英特尔的王炸。

英特尔特尔市场营销集团副总裁兼中国区数据销售中心总经理陈葆立表示，英特尔是唯一一家公司拥有未来数字世界所需要的各种技术。全新第三代英特尔至强可扩展处理器搭配英特尔傲腾持久内存与存储产品组合、以太网适配器、以及FPGA和经过优化的软件解决方案，能够为混合云、高性能计算、网络和智能边缘应用提供强大性能与工作负载优化。

除了硬件，软件也是英特尔市场竞争力的一个支点。为了加速处理第三代至强可扩展平台上的工作负载，软件开发人员可以使用oneAPI开放式跨架构编程来优化其应用程序，从而避免了专有模型的技术和经济负担。英特尔oneAPI工具包通过高级编译器、库以及分析和调试工具帮助实现处理器的卓越性能、人工智能和加密功能。

应该说，产品组合以及解决方案才是英特尔竞争力的来源。英特尔公司副总裁兼至强处理器与存储事业部总经理Lisa Spelman表示，对于英特尔来说，提供满足客户需求的产品组合，这是非常巨大的差异化的竞争优势，这是英特尔数据中心战略的核心。“我们的关注点是通过产品组合传递客户价值。我们现在要将产品提升到系统层面的解决方案。英特尔新增加的产品和解决方案都是作为整个平台的延续给客户提供价值和解决问题。”

为了让产品方案化，英特尔还推出了英特尔精选解决方案和英特尔市场就绪解决方案，帮助客户加速云、人工智能、企业端、高性能计算、网络、安全和边缘应用上的部署。其中近80%的英特尔精选解决方案将在今年年底前完成更新为搭载第三代英特尔至强可扩展处理器。

总之，如今的英特尔并不局限于处理器，而是以数据为中心，这体现为从CPU到XPU、从芯片（Silicon）到平台、从传统IDM到现代、更灵活的IDM。

其中，帕特·基辛格在近日的演讲中也谈到了IDM 2.0的愿景——IDM 2.0由三部分组成，将持续驱动英特尔技术和产品领导力：英特尔面向大规模制造的全球化内部工厂网络，能够实现不断优化的产品、更高经济效益和更具韧性的供货能力，是英特尔的关键竞争优势；扩大采用第三方代工产能；打造世界一流的代工业务——英特尔代工服务（IFS）。其中，在代工业务中英特尔以更加开放心态支持X86内核、ARM、RISC-V生态系统、IP的生产，推进产业和英特尔的双赢。

生态赢天下：单兵作战与军团作战

“单兵作战”的效果往往不如“军团作战”，其中的奥秘就是“协同作用”。举例来说，飞机作战，如果只是轰炸机单兵作战，虽然攻击性很强，却缺乏保护体系，需战斗机协同作战，以保护轰炸机的安全。

同样，这种策略也体现在英特尔的产品组合和广泛的生态构建。如果产品是一家企业的根本，那么生态活动则是“众人拾材火焰高”。一方面，英特尔专注于产品创新，续写摩尔定律的传奇。另一方面，英特尔着力打造产业链生态，致力于成为客户信赖的合作伙伴。

从现场的合作伙伴Logo墙可以看到，字节跳动、京东云、金山云、优刻得、青云、浪潮、华为、用友、亚信科技、星环信息、天津南大通用数据等悉数在列。英特尔生态在多样化与广泛性方面的深度和广度不断深入。

英特尔一直秉承“客户至上”的原则，而在发布会上，来自阿里云、中国移动、百度、平安科技与腾讯云的用户代表分享了他们推动IT架构转型、部署云-边-端计算解决方案、提供创新云计算服务的优秀实践。

长期以来，英特尔致力于整合产业的力量，面向客户的实际需求，提供包括底层技术以及全面生态资源的支持。“水利万物而不争”是英特尔的生态之道，英特尔利用广泛的产品组合联合行业合作伙伴为客户提供针对性的解决方案。

作为产业的发展合伙人，在整合产业资源、助力产业，推动创新技术应用落地之余，英特尔也在努力通过资金投入、技术扶持等方式，激发全行业的创新加速热情。

结语

其实每次参加英特尔的发布会都会有不同的感受，除了新产品、新功能，英特尔对于产业的新洞察以及生态伙伴的协同创新也是与时俱进。进入数字经济时代，英特尔与产业界一起推动产业数字化，赋能数字经济进入新的阶段。

最后，我引用英特尔公司副总裁兼中国区总经理王锐在主题分享中一句话来作为结尾：“在这个计算无处不在的分布式时代我们将和合作伙伴一起精诚合作，基于第三代英特尔至强可扩展处理器，融合云计算、AI、5G、智能边缘的技术趋势，打造灵活性更高效的数字化基础建设，轻松地应对复杂技术挑战，帮助我们的客户共同成长。在任何时候我们都希望能够成为可信赖的性能引导者，以卓越的产品‘应万变 塑非凡’，释放数据无限潜能，助力中国数字经济蓝图的绘制。”