创 · 变 新时代 吴声为您解析数字生产力如何创造确定性

场景实验室创始人、新物种实验计划发起人吴声，将进行主题为“数字生产力：重新创造确定性”的演讲分享，也为企业级用户带来“CXO视角”创变启发，以及技术赋能业务创新的突破性思维和应变洞见。

不确定性是经济学中的一个术语，指经济主体（主要指企业）对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。

而在过去的2020年，不确定性，对我们每个人都有着巨大的影响，每个人都感同身受。

但是得益于数字化技术的广泛应用，人们的工作和生活在不确定性面前实现了新的常态。

20多年前，未来学家尼古拉·尼葛洛庞帝在其著作《数字化生存》中乐观地预言人类数字化生存的可能性，如今这种生活已经触手可及。

数字化技术为不确定性的克服提供了想象的可能性，它在提升具体企业或组织的效率的同时，也改变了行业形态和社会生态。

数字化转型是技术驱动的转型。随着数字经济成为中国经济增长的新引擎，加强包括5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设，推进大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的集成创新和融合运用，加快培育一批吸纳就业能力强的数字经济产业，将成为中国未来数字经济发展的重中之重。

作为一家以追求全面技术创新与应用突破而闻名的全球领军企业，英特尔在构建产品技术领导力、创新方案推动力、生态构建力三个维度不断赋能以数据为中心的数字经济发展。

4月7日举行的“精彩世界为你打开2021”英特尔®至强®新品发布活动重磅来袭，通过1场主论坛，6场分论坛，英特尔高管将深度解析当前多元数字化挑战，讲述前沿科技趋势。更有英特尔新品惊艳发布与技术干货分享，同时，行业用户将结合自身案例分享新品应用与实践，展示数字化升级及转型成果。

特别是会议特设主题为“创 · 变 新时代”的Ted Talk环节，场景实验室创始人、新物种实验计划发起人吴声，将进行主题为“数字生产力：重新创造确定性”的演讲分享，也为企业级用户带来“CXO视角”创变启发，以及技术赋能业务创新的突破性思维和应变洞见。

吴声是中国互联网原创商业思想的重要研究者和实践者，著有《场景革命：重构人与商业的连接》 《超级IP：互联网新物种方法论》 《新物种爆炸：认知升级时代的新商业思维》 和《场景纪元：从数字到场景的新商业进化》。吴声亦是罗辑思维联合创始人、吴晓波频道战略顾问、京东集团顾问。同时受聘为长江商学院、北京大学新媒体研究院、哥伦比亚大学等机构的客座教授、导师、访问学者。

在本次活动上，他将带来对于数字商业创新的洞察。在数字商业大加速时代，企业如何立足数字生产力创造新的确定性，进而实现新的进化？

吴声将在演讲中分享他对产业数字化的三个洞察——用户驱动、敏捷协作、解决方案。吴声认为，数字生产力是新的竞争力，将促进组织使命进化，核心价值提升。被数据驱动的商业不仅是新价值观可能性，更在于新物种源源不断涌现于其上。

2021年外部环境依然变幻莫测，企业需要抓住产业数字化赋予的机遇，时代需要有智慧的突破者直面更多挑战。Ted Talk环节通过嘉宾分享，聚焦产业数字化赋予的机遇，共见创新和变化的新时代，精彩内容不容错过！

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