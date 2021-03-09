英特尔将为DARPA开发全同态加密芯片 无需解密即可处理数据

英特尔今天宣布，受美国国防高级研究计划局委托开发一种芯片，该芯片让应用能够处理加密数据而不必先对其进行解密。

英特尔今天宣布，受美国国防高级研究计划局委托开发一种芯片，该芯片让应用能够处理加密数据而不必先对其进行解密。

该芯片将使用一种称为完全同态加密的新加密方法。今天公布的这个项目号称是一个将持续多年时间的计划，参与方还包括微软公司，主要是协助开发。

在企业中，通常的做法是在存储以及在网络中压缩数据时对数据进行加密。如果黑客在漏洞中获得数据的访问权限，则数据加密可以防止黑客读取记录。但是目前的加密方法并不能阻止所有的黑客攻击行为。

缺点是，加密数据必须由使用这些数据的应用进行解密，然后才能执行计算，这就为黑客制造了机会，让他们可以在数据是可读格式下访问敏感信息。通过为DARPA开发这款芯片，英特尔希望能够通过利用完全同态加密（简称FHE）来降低数据解密要求所带来的风险，让应用无需解密数据即可处理信息。

关于FHE的理论研究始于四十多年前。IBM研究人员于2009年开发了第一个成功的实现方案，此后计算机科学家们一直致力于让该技术运用于解决企业问题，而阻碍这一目标实现的主要技术障碍，是FHE当前需要大量的计算能力，这正是英特尔希望克服的挑战。

英特尔的目标是开发针对FHE进行优化的专用集成电路，让处理时间缩短达五个数量级，即100000倍。这项工作将涉及英特尔内部多个部门的团队，项目参与者包括来自主要研究新兴技术（如量子计算）的英特尔实验室、设计工程团队、数据平台团队的工程师。

在项目的第一阶段，英特尔将开发构建该芯片的硬件和必要的软件。此外英特尔还将投资于FHE的学术研究项目。在项目的后期阶段，微软将与美国政府一起测试英特尔的芯片，方法是将其整合到Azure云服务中。此外微软还将制定关于FHE的国际标准，这可能是该技术最终实现商业化的重要一步。

如果英特尔和微软成功应用FHE，那么FHE将有望成为保护敏感数据的一个强大工具。例如对医疗行业来说，无需解密即可处理敏感数据将使医院可以更安全地将医学信息提供给临床研究人员。其他需要处理敏感数的高度管制组织（例如银行）也可以对于这项技术加以利用。