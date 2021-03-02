前瞻性与加速落地 英特尔持续赋能5G网络转型

在2021年世界移动通信大会·上海（下称“MWCS”）期间，英特尔参与了多个会议环节，针对5G相关技术前景与行业创新用例为与会各方带来了精彩的观点分享与独到见解。

近日，以“和合共生”为主题的2021 MWC上海正式召开，而5G成为本次活动的热门话题。在5G技术日趋成熟、应用日益广泛的当下，以5G为代表的新型基础设施将加速百行百业的数字化转型升级，为各行各业发展带来新机遇和新动能。

在5G云网征程中，英特尔始终将网络基础设施视为最大的机遇，围绕着产品领导力、创新方案推动力、生态构建力三大维度，通过全面的云网边产品组合，以及软硬加速方案和通用参考设计，加速敏捷智能的云网融合，奠定5G应用基石。

在2021年世界移动通信大会·上海（下称“MWCS”）期间，英特尔参与了多个会议环节，针对5G相关技术前景与行业创新用例为与会各方带来了精彩的观点分享与独到见解。此外，英特尔也联手中国电信正式发布《中国电信MEC最佳实践》白皮书及《英特尔助力中国电信打造云边协同MEC平台，赋能行业用户智能化转型》白皮书，并携手京信通信，共同发布5G＋行业基础网络平台整体解决方案。

“超强组合”为5G时代奠定基础

目前，转折性技术正在塑造人类的未来，包括5G网络转型、人工智能和智能边缘的崛起正在改变各行各业，比如工厂管理、医疗保健服务、消费媒体内容等正在发生变化。而5G融合了计算和通信技术，以提供新的体验和服务，这要求所有网络都进行变革，并改变我们对计算的思考方式。

在5G网络峰会上，英特尔数据平台事业部，网络平台事业部高级总监杜唯扬在演讲中表示，十多年前，我们就已经奠定了今天5G网络的基础。服务提供商将网络基础架构移至通用服务器，其所采用的云架构可带来相同的经济规模，使网络朝向云化的方向发展，这也推动了向虚拟化和云原生技术的快速过渡。“英特尔与我们的生态系统合作伙伴一起，迈出了重要的一步，使服务提供商能够迅速过渡到灵活的架构，这将有助于实现5G愿景，这是我们5G基础设施的基石。”

为了支持服务提供商进行网络转型，并持续为客户带来价值，英特尔提供了一个“超强组合”，其中包括硬件产品、软件以及在建立生态系统合作伙伴关系方面的多年经验。从英特尔凌动SOC一直扩展到英特尔至强可扩展处理器，以实现超高性能，丰富功能，超强灵活性和优化的TCO。多年间，英特尔持续投资，以确保客户能够利用英特尔产品优化关键网络工作负载，旨在满足本地边缘，网络边缘的区域数据中心以及核心网络的各种要求。英特尔还提供以太网控制器，FPGA和eASIC等平台级组件，配合CPU产品，为客户优化TCO，提供具有竞争力的解决方案。

除了硬件产品，英特尔与标准机构合作，对软件和开源项目进行了大量投资，以使客户能够充分利用英特尔的芯片产品。例如数据平面开发套件（DPDK）在将网络工作负载移至基于标准的服务器方面发挥了重要作用，今天已成为网络云化的重要工具。

但是英特尔并未止步于此，还创建了FlexRAN以支持ORAN和VRAN的构建，还有用于边缘计算的OpenNESS和用于媒体工作负载的OpenVisual Cloud。此外，英特尔也在价值链上建立了深厚的行业合作伙伴关系，其中包括提供各种虚拟网络功能和边缘应用程序的大量软件公司。这是一个行之有效的生态系统，在行业中拥有无可比拟的深度与广度。总之，与其他技术供应商所能提供的相比，英特尔软硬结合的优势对于客户而言具有非比寻常的意义。

RAN是网络转型创新的焦点，也是运营商将斥巨资进行设备投资的下一个重要领域。 RAN基础架构正在迅速发展，以支持各种新用例和行业垂直领域。目前，绝大多数商用vRAN部署有赖于英特尔的关键技术。英特尔也在与服务提供商紧密合作，帮助其利用运行在英特尔产品上的虚拟化技术改造RAN，提高敏捷性并更好地管理TCO。

此外，我们正在加速迈向多云环境，运营商也希望能够在不同的网络位置提供全新的基于AI的边缘服务。与驱动网络转型一样，边缘也需要灵活性和敏捷性，而软件创新对于加速新边缘服务而言至关重要。英特尔与生态系统合作伙伴紧密配合，以覆盖更广泛的边缘服务。例如英特尔与MobileEdgeX的合作伙伴关系对于在全球范围内推动电信边缘云的扩展至关重要，这也是英特尔与GSMA 5G运营商平台的共同愿景。

加速落地打造5G基础设施

作为5G应用的推动者，近年来中国电信在MEC领域持续深耕，凭借自身丰富的云网资源和云边协同能力，大力推进MEC平台建设，帮助更多垂直领域用户变革传统网络模式，高效构建智能应用。作为中国电信“云-边-端”体系的关键环节，MEC平台提升工作效率的秘诀，向上在于对数据的高效清洗和转发，向下则在于对AI模型进行快速推理后形成有效策略下发。

在探究边缘计算的过程中，中国电信携手英特尔，将更多先进的软硬件产品与技术融入MEC平台，以第二代英特尔至强可扩展处理器、英特尔傲腾固态盘、OpenNESS、英特尔边缘洞察软件EII、OpenVINO工具套件等一系列先进的产品，为MEC平台提供坚实的计算存储能力和统一的软件环境，并为其上的AI应用提供推理加速。

目前，中国电信MEC平台已在教育、医疗、制造、智慧园区等一系列垂直领域获得了广泛地运用与部署，融合英特尔先进产品与技术的中国电信MEC平台已在智能制造、质检、云视频直播、智慧医疗等一系列垂直领域场景中部署落地，并取得良好成效。例如在智慧工厂工业质检中，中国电信结合5G及MEC，打造智能工厂工业质检解决方案，通过云边端相结合的网络设计，实现了实时检测、云化共享、算法自优化，并提供了企业数据不出园区的安全性保障。

以某洗衣机制造厂机器视觉系统为例。中国电信将自研机器视觉检测算法集中部署在5G MEC平台上，通过英特尔OpenVINO工具套件在英特尔酷睿处理器下对算法进行推论加速，帮助工厂以较低的成本、简易的维护，实现了洗衣机外壳瑕疵检测、洗衣机铭牌OCR识别以及质检人员动作识别等场景应用功能，有效提高了该厂的检测效率。

随着5G商用的大幕徐徐开启，英特尔还携手京信通信推出的5G＋行业基础网络平台整体解决方案（NRfleX）与5G实时控制系统（TSN）的产品演示也值得关注。NRfleX是基于英特尔至强可扩展处理器及可编程逻辑阵列（FPGA）的业界首款商用5G云小站，创新构建“确定性＋服务化”的高性价比5G端到端的基础网络平台，由5G云小站、轻量级MEC、轻量级核心网、5G CPE终端、网管系统、泛在物联网络组成，是一个集5G确定性、灵活性、开放化、轻量化、云网融合以及泛在物联关键特性于一体的5G＋行业基础网络平台整体解决方案，支撑行业应用碎片化、多样化、复杂化的网络需求，支持各种应用的生态共建。

此次大会期间，英特尔也同众多合作伙伴一道，面向业界展示了各方最新合作成果，其中包括：

与浪潮合作，基于英特尔至强可扩展处理器的5G云网一体机、边缘微中心SRDC、5G边缘服务器，以及智能质检场景应用。其中5G云网一体机基于第二代英特尔至强可扩展处理器，以及CERA 融合边缘参考架构进行设计，面向行业客户不同类型的计算与网络需求，提供云、边、端一体化解决方案，实现云和网的基础设施灵活适配、一体化供给、一体化服务。而边缘微中心SRDC基于ODCC开放计算标准，通过节点组合和资源池化高效满足各种应用需求，帮助用户降低TCO。

与新华三联合展示的新华三UniServer R6900G5服务器和新华三UniCell5100 5G云化小基站。新华三UniCell5100云化小基站采用通用x86架构服务器作为BBU硬件，以英特尔FlexRAN平台进行基带信号处理，并配置最多64个远端射频单元（pRRU）实现室内信号快速覆盖，大幅提升室内移动通信网络的带宽和性能。同时能够高效灵活的实现5G网元与MEC及行业应用相结合，通过统一云资源池助力运营商为政企行业提供包括5G网络在内的融合ICT服务，为运营商未来5G网络业务发展奠定坚实的基础。

与中国移动、佰才邦联合展示的5G开放平台和AI创新技术，该平台通过标准接口开放5G网络的数据，借助英特尔的AI云计算和存储技术提取5G网络数据的价值对5G网络进行动态优化。通过AI对整片网络的簇优化，有效降低掉话率，大幅降低运营商的运维成本；与锐捷联合展示的RG-5G多合一本地核心网解决方案。

“本地化电信边缘合作伙伴关系非常重要，我们与联想和中国移动合作建立5G MEC智慧校园，与中国电信合作建立5G MEC智慧工厂，与南京市政府合作建立智慧园 /智慧城市，以此在中国形成更有力的商业发展势头。我们的目标是为不断扩大规模的多运营商电信边缘服务提供无缝的体验。跨行业合作伙伴关系的持续发展将推动5G的不断成功，释放5G时代的全部潜力。”杜唯扬说。

结语

5G，连同人工智能、物联网和边缘计算——正在改变各行各业。不断渗透的5G网络正在刺激着商业机遇、市场增长和全球经济。怀有对前沿科技不懈的探索精神，英特尔将持续以丰富而具有竞争力的产品组合赋能生态系统合作伙伴，加速5G网络转型与企业数字化变革，拓宽千行百业对于5G与人工智能的想象边界，以科技点亮更加美好的未来。