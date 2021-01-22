亮眼财报成绩揭开2021年英特尔转型增长大幕

近日，英特尔新CEO的消息令人关注。而随着2020年Q4财报和全年财报的公布，英特尔亮眼的成绩再一次引领了产业发展。

如果回顾2020年，半导体产业似乎格外显眼，产业收购和新产品此起彼伏。虽然外部环境格外不确定，但是整个半导体产业的表现还是非常喜人的。

近日，英特尔新CEO的消息令人关注。而随着2020年Q4财报和全年财报的公布，英特尔亮眼的成绩再一次引领了产业发展。

2020年779亿美元，2019年营收720亿美元，2018年营收708亿美元，2017年营收628亿美元，2016年营收594亿美元。英特尔连续5年创下营收新高，这足以看出其强劲的增长动力。

而这些离不开英特尔的战略转型，那就是巩固已有赛道优势，开辟全新赛道。

例如，英特尔数据中心业务呈迅猛发展态势。2020年相较2019年增长9%。截止2020年2月，英特尔至强可扩展平台已累计销售出3000万颗芯片。

同时，第三代英特尔至强可扩展处理器（代号“Ice Lake”）将在2021年第一季度实现规模量产，10nm至强可扩展处理器主打架构和平台级创新，可提升数据中心的性能、安全性和运营效率。

在PC市场，英特尔第四季度财报中以PC为中心的营收增长9%，全年相较2019年增长8%。特别是疫情造成的工作方式变化，对于整个PC市场产生巨大影响。

在近日举行的CES 2021上，英特尔重磅发布了50多款处理器产品，并将在2021年推出500多款全新的笔记本电脑和台式机产品，进一步巩固英特尔的技术领导力。

在2021年，英特尔通过确保产品领先地位、通过平台进行创新、聚焦高增长细分领域，进一步引领PC领域的发展。

如果说数据中心与PC是英特尔的传统强项，那么英特尔在全新赛道的表现也是值得关注的。在分布式智能时代，AI、5G和网络转型、智能边缘是英特尔和客户的重要增长引擎。

英特尔人工智能营收在2019年达到38亿美元，网络领域的营收达到50亿美元（2020年达到60亿美元）。

在自动驾驶领域，Mobileye在2021 CES上宣布EyeQ系列芯片累计出货量已高达6500多万，使用其现有技术的汽车已经在全球绘制了近10亿公里的高精地图。

所有这些成绩离不开英特尔的创新引领。据半导体咨询机构IC Insights发布的全球半导体公司研发支出报告，英特尔在2020年的研发支出继续位居所有其他半导体供应商之首，约占行业总支出的19%。在研发上的长期投入必将带来更先进的创新技术，推动更广阔的增长空间。

展望未来，英特尔继续深化以数据为中心的战略转型，这体现在三个方面：从CPU到XPU，完成标量（CPU）、矢量（GPU）、矩阵（ASIC）、空间（FPGA）四大计算类型的芯片全覆盖；强化软件与服务，从芯片（Silicon）到平台，从而更好地满足开发者需求，打造全新生态；从传统IDM到现代、更灵活的IDM，凭借分解设计、无与伦比的制造规模和专长，以及推动六大技术支柱全面创新的独特实力，继续引领产业发展。

转眼我们已经进入到2021年，数字经济的发展离不开数字化技术的支撑，而以英特尔为代表的厂商持续创新，不断赋能产业经济发展，拥创新的技术造福世界上的每一个人。