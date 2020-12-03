打造视听新体验 英特尔携手合作伙伴发布云会议终端解决方案

凭借一系列领先的软硬件产品组合和强大的生态系统优势，英特尔正携手德晟达、游密等行业上下游伙伴，积极投入到范围更广的智能会议解决方案的开发之中，以使更多客户能够缩短研发周期，尽快将产品推向市场，促进行业的快速发展与繁荣。

2020年一场突如其来的全球公共卫生事件改变了每一个人的生活与工作方式，比如远程办公的流行，这直接带动了全球网络会议市场的迅猛发展。目前全球视频会议市场呈现井喷式增长态势，前景和机遇十分广阔。据Fortune Business Insights数据显示，2019年全球视频会议市场规模为53.2亿美元，而据Valuates预测，这一市场在2020年的规模为125.8亿美元，预计到2025年将达到190.2亿美元。网络会议市场已迅速走向成熟，并在服务与设备提供商间形成了多足鼎立的市场格局。

在近日举行的“英特尔&德晟达第三届视频会议行业研讨会暨云会议终端参考设计发布会”上，英特尔与合作伙伴深圳市德晟达电子科技有限公司（以下简称“德晟达”）、上海游密信息科技有限公司（以下简称“游密”）共同发布了能够满足多种视讯会议场景需求的云视频会议终端软硬件一体解决方案，并签署了谅解备忘录。随着谅解备忘录的签署，未来三方将在企业级云视频会议解决方案及产品的协同研发与资源共享等方面展开更为深入的交流与合作。

英特尔公司物联网销售市场部中国区总监谢青山表示，英特尔正凭借其强大的算力和领先的智能边缘技术，广泛携手业内合作伙伴，通过软硬件赋能与协同创新，共同建设强大的视频会议生态系统，提升多种视讯会议场景下用户的使用体验，促进行业的跨越式发展。

云会议终端产品打造极致体验

进入后疫情时代，随着社会生产生活的有序复苏，远程办公与现场办公相结合的混合办公模式日渐为更多企业所采纳，视频会议的市场需求也随之发生变化，这对企业级应用场景下的视频会议服务提出了更高的要求。传统的企业级视频会议解决方案中，部署缓慢、服务单一、体验欠佳，后期维护使用成本过高的短板亟待补足。在此背景下，会议场景及体验也逐渐朝着多元化与专业化的方向发展。

英特尔公司物联网事业部教育及企业行业总经理黄薇告诉记者，当下人们对于会议的灵活性、协调性、互连性的协作方式有了更高的要求，这需要我们将创新技术应用于相应的解决方案，英特尔秉持开放开源原则与合作伙伴一起提供云视频会议解决方案。

对于智能会议来说，边缘侧的智能算力支持十分重要。此次英特尔联合德晟达、游密共同发布的云会议终端解决方案基于英特尔最新一代低功耗酷睿U系列处理器，支持双路HDMI音视频输入及3路HDMI输出，并可连接扩展坞（子）端，具有强大的兼容性，且部署灵活，可全面覆盖办公桌面、小型、中型至大型会议室等多种视讯会议场景。

德晟达副总裁彭元涛表示，这次的云会议终端参考设计不同于面向个人的瘦客户端，而是针对多人场景的会议室，并且它搭配了专业的显示器和麦克风。比如电子白板内嵌摄像头，借助摄像头和麦克风的联动可以更精准地聚焦演讲者。”针对中国会议室的场景，我们就提供了差异化的硬件。所谓的差异化是对比传统的PC而言，云会议终端提供了更多更丰富的接口，更高的性能适应视频编解码和AI音视频算法计算性能的需要。“

云会议终端利用多云架构，基于英特尔CPU强大算力及专用媒体处理单元，该产品可支持更多用户同时在线，并能够降低时延，保持网络连接高速稳定；得益于身份验证、通讯协议、数据与系统存储等多层级安全策略，能够强化应用安全。其中英特尔处理器集成了最新一代的集成显卡，提供了足够强大的编解码性能，保证了英特尔Media SDK和OpenVINO的运行。

英特尔专家表示，视频编解码在视频会议当中是最重的内容。英特尔强大的CPU可以保证视频会议软件在编解码或者会议开会的时候流畅且毫无卡顿。而且云会议终端产品搭载游密Teampro云会议视频软件，利用英特尔Media SDK技术实现超高速视频编解码，打造更加流畅清晰的音视频环境，并通过智能会议纪要、互动白板、双向标注等更加丰富便捷的特色功能，有效提升办公效率，为用户带来兼具现场感的优化网络会议体验，以及高清稳定的视讯沟通方式。

游密科技总裁白宁介绍说，现在网络环境正在发生翻天覆地的变化，比如5G的应用。”比如在远程医疗的场景下，现在我们4K的清晰度还是远远不够的，对整个软硬件一体的编解码能力要求非常高。游密和英特尔展开了很多方面深入的合作，我们将英特尔Media SDK、OpenVINO，人工智能的软算法和硬算法结合起来，可以更好地满足未来场景下人们对视听体验的综合要求。“

在过去的5年里，游密一共服务了大概25亿台移动终端的设备，覆盖全球200多个地区，月活超过3.6亿，日活超过9000万。在这背后游密与英特尔在云计算、边缘计算等领域进行积极合作。现在Teampro采用英特尔OpenVINO，利用深度学习，实时将网络丢包进行分值预测，并可以将声音转成文字、字幕甚至是会议纪要。

协同创新共建视频会议新生态

根据在此次签署的谅解备忘录，英特尔将提供计算、网络数据存储与通信技术的解决方案支持。三方将持续合作，推进智能会议终端参考设计的开发工作，加速将基于英特尔架构、集成英特尔Media SDK技术的企业视频会议解决方案推向市场。

谢青山表示，这次三方合作是提供一个开放的开发平台。德晟达提供硬件平台，从用户和系统集成商角度来讲，他可以基于这个硬件平台进行非常多的定制化工作如果说他有对会议市场的新需求，对用户的需求有不同的理解，他可以加载自己的软件，然后提供很好的解决方案。而游密在音视频通讯软件有着丰富的积累，其不光提供了一个完整的解决方案，甚至还有很多模块可以开放给第三方可以使用。

从这样的组合就可以方案的开放性，基于英特尔芯片结合合作伙伴的软硬件，让最终用户可以看到多种多样的产品，真正选择未来满足他们需求的产品。比如说硬件方面，英特尔会和德晟达一起进行市场调研，针对市场的定制化需求进行相关的硬件开发；针对软件开发过程中的问题，英特尔会与游密这样的合作伙伴一起紧密合作，针对不同的英特尔CPU和不同的操作系统满足最终客户的要求。

而且英特尔在中国拥有非常庞大的客户支持体系，从软件、硬件到销售，充分了解客户针对英特尔解决方案的需求。英特尔会联合上下游厂商，针对最终客户自上而下的要求提供全方位的支持。

近年来，英特尔携手国内生态合作伙伴，深挖智能会议全场景的行业需求，凭借包括智能边缘在内的先进技术，打造真正能够规模化落地的、能够满足远程办公和远程协作需求的创新会议解决方案，以此加速技术突破，化解不同会议场景、尤其是远程会议实际应用过程中的各类难题，推动行业进步，让智能会议的未来真正到来。

长期以来，英特尔作为全球半导体行业的引领者，在提供世界领先的计算和通信产品的同时，一直全力支持从云、网络到边缘设备的产业演进。通过对市场机遇的敏锐嗅觉与前沿洞察，英特尔不断释放自身对于行业合作伙伴的深刻影响。

凭借一系列领先的软硬件产品组合和强大的生态系统优势，英特尔正携手德晟达、游密等行业上下游伙伴，积极投入到范围更广的智能会议解决方案的开发之中，以使更多客户能够缩短研发周期，尽快将产品推向市场，促进行业的快速发展与繁荣。