英特尔收购数据科学初创公司Cnvrg.io

据报道，英特尔已经收购了以色列数据科学初创公司Cnvrg.io，后者可以帮助团队创建和运行机器学习模型。

尽管英特尔和Cnvrg.io均未公开确认此消息，但TechCrunch称英特尔已经确认该交易。英特尔发言人向TechCrunch表示：“Cnvrg将成为英特尔旗下一家独立的公司，并将继续为现有客户和未来的客户提供服务。”

Cnvrg.io成立于2016年，提供的数据科学平台旨在帮助企业管理和扩展人工智能。Cnvrg.io表示，他们的协作解决方案让企业能够加速创新并建立具有高影响力的机器学习模型。

Cnvrg.io的一大亮点是借助端到端的解决方案将机器学习开发从研究扩展到生产阶段，其产品旨在为数据科学团队统一地提供他们所需的所有工具。除了提供用于机器学习操作和模型管理的数据科学平台，Cnvrg.io还声称是构建尖端机器学习开发解决方案的先驱，这种解决方案让用户仅需要一半的时间就能构建具有重要影响力的机器学习模型。

Cnvrg.io在最近发布的一篇博客文章中声称，可以提升可见性并提高机器学习服务器的利用率高达80％。据称，Cnvrg.io的仪表板可以监控多个计算集群的使用情况和用户活动等方面的情况，让管理员监视分配和使用情况，并将整合容量与之进行对比，提供图形分析发现效率的不足。

Cnvrg.io的客户中既有财富500强企业也有初创公司，合作伙伴包括Red Hat、Nvidia和NetApp.

就在这次收购之前，英特尔刚刚在10月29日宣布收购了人工智能初创公司SigOpt，交易金额未对外公布。SigOpt提供的软件平台可供私营公司和OpenAI等研究组织使用，用于提高AI模型的性能，该平台通过一种称为超参数优化的方法提高模型性能。

据Pitchbook称，Cnvrg.io已经完成了800万美元的风险投资，投资方包括Hanaco Venture Capital、Jerusalem Venture Partners、Kevin Bermeister和Prashant Malik。