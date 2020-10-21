英特尔有意出售NAND闪存业务 100亿美元卖给SK Hynix

据《华尔街日报》今天报道称，英特尔即将达成协议以约100亿美元的价格将旗下NAND闪存业务出售给韩国公司SK Hynix。

据《华尔街日报》今天报道称，英特尔即将达成协议以约100亿美元的价格将旗下NAND闪存业务出售给韩国公司SK Hynix。

预计该交易将很快达成，但《华尔街日报》消息人士称，谈判仍可能在后期阶段破裂。

路透社在第二份报道中补充说，此次出售的业务还将包括英特尔的固态硬盘业务及其在中国大连的NAND闪存工厂，但不包括英特尔非易失性解决方案部门组成部分之一——基于3D Xpoint的英特尔Optane内存模块。

尽管如此，此举仍将是英特尔走出内存芯片领域的重要一步，早在英特尔进入微处理器市场之前就已经涉足内存芯片市场了。

在英特尔最近一个财季中，非易失性解决方案部门拿下了创纪录的17亿美元收入，比去年同期增长了76％。但该业务也曾给英特尔带来了一些麻烦。去年该业务是亏损状态，尽管情况在2020年有所改善，第二季度的营业利润达到3亿美元。

不过，这对于英特尔来说显然是远远不够的。据报道称，由于投资回报率未达到预期，英特尔一直在考虑退出NAND闪存业务。据CRN报道，三月摩根士丹利分析师会议上，英特尔首席财务官George Davis表示，NAND内存业务未达到英特尔希望的水平。

CRN援引他的话称：“数据中心NAND正在变得越来越重要，但是我们无法从中获得利润以实现我们希望看到的回报。”

Davis当时表示，英特尔正在考虑通过构建合作伙伴关系来提高盈利能力，这意味着将部分NAND制造业务外包给第三方。四月，英特尔首席执行官Bob Swan表示，英特尔正在评估降低成本的措施。

Pund-IT分析师Charles King表示，如果此次收购真的发生的话，他一点也不感到意外，他指出，Swan曾提到英特尔早在2019年就遇到了NAND闪存盈利的难题。

King表示：“不管你怎么说英特尔，英特尔总是敢于承认自己的错误、继续向前行，这样一来，钱包里多出100亿美元也是一件幸事了。”

SK Hynix收购英特尔NAND闪存业务的邀约可能抛出有一段时间了。Blocks＆Files指出，中国媒体早在2019年7月就报道说SK Hynix正在商讨收购英特尔的大连工厂。

消息人士称：“根据当前的进展，SK Hynix正在与英特尔进行谈判，希望收购整个英特尔大连工厂和3D NAND业务。英特尔仅保留与XPoint相关的技术。”

自报道发布以来，英特尔的股价上涨了2％多。