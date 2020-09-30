发力智能边缘 英特尔从技术创新和生态协作两个维度掘金工业物联网

英特尔在全球举办2020年英特工业物联网大会，探讨智能边缘所带来的方向和机遇，以及英特尔在全球以及中国有关于智能工业所做的技术准备和生态布局。

至顶网计算频道 09月30日 新闻消息（文/李祥敬）：2020年是特殊的一年，数字化技术在人们的生产生活中大放异彩。其中，我们看到一系列的基于物联网技术的产品和方案正在快速形成和发展，比如一体式口罩机、消毒机器人、无人售货小车等等。

在这样的背景下，英特尔在全球举办2020年英特工业物联网大会，探讨智能边缘所带来的方向和机遇，以及英特尔在全球以及中国有关于智能工业所做的技术准备和生态布局。

本次大会上，英特尔发布了全新的物联网增强功能产品组合：第11代英特尔酷睿处理器、英特尔凌动x6000E系列和英特尔奔腾N系列、赛扬J系列产品，为智能边缘领域用户带来全新的人工智能、功能安全和实时功能体验。

创新发力智能边缘

过去几十年，英特尔一直在引领技术的创新。在数据中心时代，英特尔抓住了云计算、大数据的先机，成为了赋能全球数据中心的奠基石；今天，我们进入数据的时代，数字化、智能化、融合化是这次大浪潮中最激动人心的特征。

英特尔副总裁、物联网事业部中国区总经理陈伟表示，从行业洞察的角度来看，物联网已成为世界经济和科技发展的战略制高点之一，中国的物联网市场也走在世界的前列。从技术角度看，物联网将沿着从互联到智能，从智能到自主的这么一个轨迹演进。

智能边缘正在快速的崛起，根据IDC的预测，2025年全球物联网连接数预计将增长到270亿个，物联网设备数量将达到1000亿台，到2025年生成的数据中将有75%以上将是在传统的数据中心或云之外创建和处理。预计到2025年，智能边缘总体市场规模将增长到650亿美元以上。

面向未来650亿美元广阔的市场机遇，英特尔正在积极推动以数据为中心的自身转型的同时，针对智能边缘，英特尔推出了凭借产品领导力、创新方案推动力、生态构建力，三力齐发的策略。

智能边缘与工业各个细分行业的结合，也将加速人工智能的实际落地与应用创新。智能边缘的崛起将为数字化、智能化的发展注入强劲的动力，将会开启中国工业的数、智新时代。

为应对物联网行业挑战而生

面对边缘计算复杂性、总体拥有成本（TCO）、环境条件限制等当前困扰物联网行业的挑战，英特尔始终致力于与客户紧密合作，全程收集用户反馈，共同构建概念验证、优化解决方案。本次推出的第11代英特尔酷睿处理器、英特尔凌动 x6000E系列和英特尔奔腾N系列、赛扬J系列产品的创新功能正是为应对物联网行业当前面临的挑战而打造的。

英特尔亚太区物联网事业部中国区行业销售总监谢青山表示，在物联网市场，特别是工业互联网市场，这些处理器产品可以说是一个标志性的创新产品。因为在传统的工业互联网市场，它们填补了高性能又具有工业特性的处理器空白。“边缘侧对算力的要求越来越多，英特尔希望我们的通用处理器可以给边缘计算带来巨大的性能提升。”

此外，通过将通用无缝的开发者体验与英特尔边缘软件中心的工业边缘洞见软件包、英特尔OpenVINO工具套件分发版等软件、工具相结合，英特尔助力客户和开发者有效缩短产品上市时间，并利用优化、容器化封装实现更强大的产品功能，使传感、视觉、自动化等变革性的智能应用得以发挥其作用。比如，结合SuperFin改进工艺和其他增强功能，在第11代酷睿i5处理器的OpenVINO可提供惊人的AI性能：与第8代酷睿i5-8500处理器相比，在CPU模式下每秒推理速度可提升两倍。

英特尔物联网事业部中国区首席技术官兼首席工程师张宇博士说，工业互联网是一个端到端的系统，它需要的是多方面的能力，包括计算、存储、通讯的能力。而作为一家半导体公司，英特尔的产品涵盖了各个方面。

在工业领域，尤其是对可靠性、低延迟、确定性的要求非常高。而且同时还要求对工业里面最典型的工业负载有深刻的认识和了解。第11代酷睿处理器针对要求高速处理、计算机视觉、低延迟计算等关键物联网应用需求进行了优化。

在英特尔时序协调计算技术和时间敏感网络技术的支持下，这款处理器能够提供满足工业领域、零售、银行、医疗健康、智慧城市等多种应用场景需求的实时计算性能。

张宇表示，在工业互联网的发展过程中，边缘智能是一个很重要的趋势。围绕边缘智能，英特尔不断推出最新的硬件和软件产品，利用软件和硬件和合作伙伴一起来推动整个工业互联网的发展。

从技术上来讲，智能边缘的发展跟数据中心的人工智能是不同的，区别主要是计算平台所能提供的算力是不一样的。因为边缘的设备功耗相对来说比较低，所能够提供的计算能力相对有限。

在这种情况下，如何完成人工智能的要求，这就对算法的有效性以及优化提出了更高的要求。这些要求也体现在计算平台方面，需要有更强的性能功耗比的人工智能芯片来满足这些人工智能处理的要求。

英特尔凌动x6000E系列和英特尔奔腾N系列、赛扬J系列产品是英特尔首批针对物联网增强的处理器平台，拥有更强大的实时性能与更高效率，3D显卡性能表现可达上一代的2倍。配置专用实时减负引擎、可支持带内带外远程设备管理的英特尔可编程服务引擎、增强I/O和更多储存选择，同时还集成了2.5GbE时间敏感网络（TSN），让实时性更为强劲。此外，产品还配置了英特尔安全岛，结合内置的基于硬件的安全措施，充分满足物联网严苛的功能安全（FuSa）要求。

除了硬件产品，英特尔还发布了洞见平台和边缘控制平台，其中边缘洞见平台更多是专注于解决工业当中的IT问题，而控制平台则更多专注于解决工业当中的OT问题。未来，英特尔会进一步考虑两个软件之间模块的共享，解决IT和OT融合方面的问题。

“工业互联网是一个垂直领域。一方面我们通过智能边缘战略支持整个工业互联网的发展。另一方面，从工业互联网客户这边得到的很多需求，也会体现在我们今后的硬件和软件的产品的设计过程当中，所以这是一个互动的过程。”张宇说。

强强联合生态协作

本次英特尔工业物联网大会，有超过40位合作伙伴参与各个环节及9场产品演示。目前，已有超过90位合作伙伴计划基于英特尔第11代处理器开发解决方案来满足不同行业客户的碎片化、差异化需求。目前，已有超过100位合作伙伴计划基于英特尔凌动x6000E系列和英特尔奔腾N系列、赛扬J系列产品开发解决方案。

工业互联网产业是一个很长的产业链，英特尔还是国内最大的边缘计算产业联盟ECC的发起者，ECC目前有280家成员单位，既包括类似英特尔这样的芯片制造商，也包括英特尔众多的ODM、OEM、ISV、SI等合作伙伴，一起互相合作互补，推动边缘计算的发展。

陈伟表示，在工业物联网领域，不能依靠一家企业和一个联盟进行推动，而是要和产业界的伙伴们一起通过开放的合作，把市场和产业做大，打造并发展生态圈。英特尔不仅是一家引领技术创新的公司，更是一家不断推动生态发展的公司，英特尔希望和产业界的伙伴们一起驱动生态的进化，这个生态的进化可以理念、结构和实力，这三个方面来理解。

第一生态的理念在进化。英特尔希望持续发展自身技术优势的基础上，更加重视挖掘合作伙伴的差异化的需求，实现共赢。比如英特尔合作伙伴的反馈是在提供灵活有效的工业物联网的基础上面，还能针对每个细分子行业的应用实现平台化的差异化，从而满足各类细分子行业下游终端客户的精准需求。比如英特尔在针对不同的行业，如工厂、自动化、机器人和预测性维护等，都有着定制化的专属方案，来充分满足其中的差异化的需求。

其次，生态的结构在进化。英特尔的角色从一个硬件产品提供商，转变为加速生态创新的倡导者，通过深入了解本地终端用户的需求，以及和英特尔技术的结合点，英特尔和本地的合作伙伴设计了许多适合中国国情的解决方案。相信，随着中国市场进一步的发展，英特尔与合作伙伴的密切合作，我们也会看到越来越多的落地用户部署。

最后，生态的实例的进化。除了强有力的计算能力，英特尔提供端到端的软硬结合的平台解决方案，携手合作伙伴去整治具体细分行业的痛点。比如智能工厂，英特尔通过工业机器人，视觉智能提升整个生产线的效率，打造制造生态中人、机、生产系统之间的协作。英特尔一直认为，生态是实践物联网普及的一个重要的环节。