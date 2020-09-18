坐落"西部硅谷" 英特尔FPGA中国创新中心释放创新动能

面对数据洪流，英特尔正以数据为中心，全面布局未来的端到端计算创新，充分释放数据的价值。基于英特尔全面的计算技术，FPGA可以更好地释放数据的巨大潜能。

至顶网计算频道 09月18日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，2020年中国国际智能产业博览会（智博会）在重庆召开，英特尔作为推动智能产业升级的重要产业参与者，在大会上分享了对于智能产业发展的洞察，展示了对于推动科技创新和生态建设方面的最新进展。2020年智博会英特尔FPGA智能创新国际峰会也同时举办，英特尔在此峰会中进一步分享了其FPGA战略方向、产品与解决方案，全面展现了英特尔创新生态理念与实践，并展示了坐落在重庆的英特尔最大的FPGA创新中心的最新成果。

技术创新与生态建设并重

当前，我们正处于一个激动人心的转型时期，5G、AI、智能边缘和云计算等转折性技术的拐点正在重塑我们生成、分析和利用数据的方式，以提供跨行业的下一代能力。英特尔中国战略合作与创新业务部董事总经理、英特尔创新加速器总负责人李德胜表示，面对不确定性的外部环境，科技创新所起到的作用越来越大，包括线上教育、医疗等越来越重要，日益成为一种刚需。

科技创新直接带来计算、存储、网络的强劲需求，不同的数据类型和工作负载需要不同的计算架构创新。其中FPGA在当前技术领域扮演着越来越重要的角色，基于FPGA在数据中心应用广泛、高性能、低功耗、可重构、快速上市的特点，以数据为中心的未来FPGA将发挥更大的价值，在云端和边缘、网络加速以及超高清影像获取方面将发挥重要作用，从5G＋IoT发展到5G＋ AIoT。

英特尔FPGA中国创新中心总经理张瑞表示，FPGA在5G通讯、数据分析，包括视频的编解码、图象的分析、网络虚拟化NFV，以及在车载领域比如无人驾驶、ADAS有着广泛的应用。FPGA的一大优势就是灵活定义，可以根据数据特点定制你的计算架构。现在很多业务场景需要异构处理器，而英特尔以XPU战略提供了多样化的计算架构产品，英特尔可以充分发挥FPGA与其他计算产品的协同效应。

现在是全面计算创新的时代，需要各种各样的架构创新推动计算往前发展。英特尔FPGA和eASIC产品以及生态系统合作伙伴是英特尔战略的重要组成部分，并且英特尔无与伦比的产品组合带来灵活的计算加速能力来推动客户的创新。

在技术创新的同时，生态扮演越来越重要的作用，业界越来越重视生态的建设。英特尔将与合作伙伴持续建设包括英特尔FPGA中国创新中心、人工智能创新生态、智慧未来城市等等创新平台，携手共建全面的科技创新生态，加速推动智能应用落地。“英特尔不仅是一家创新技术公司，也是一家不断进化的生态公司。”李德胜如是说，“巨大的人才资源、产业应用市场以及国家政策推动是中国科技创新的巨大推动力。”

西部创新中心释放新动能

英特尔不仅追求全面的技术创新，也在持续构建广泛而完善的生态来加速智能升级。英特尔FPGA中国创新中心是英特尔与中国的开发者和合作伙伴合作，利用英特尔FPGA释放数据潜力的成功典范。

重庆作为西部创新中心具有巨大的发展潜力，丰富的人才资源以及产业生态和政府支持都是英特尔选择重庆的原因。2018年，英特尔FPGA中国创新中心在重庆落户。本中心是英特尔目前在全球范围最大的一个聚焦FPGA技术与生态的创新中心，也是英特尔创新加速器在中国最大的英特尔FPGA中国创新中心。

该中心自成立以来聚焦人才培养、创新孵化、应用展示、峰会大赛、产业聚集五大领域，英特尔与重庆市人民政府及产业合作伙伴以此中心为基地，深度聚集了产业资源，加速以FPGA为核心的全球化科技创新，通过产教融合新生态和FPGA云加速中心深究FPGA前沿应用、共建FPGA行业生态、孵化AI新兴企业等，创新生态建设取得了显著成果。

张瑞介绍说，在人才培育方面，创新中心建立了线上与线下结合、理论与实战协同的人才培养体系，在疫情期间为5000多名注册学员提供了9大系列46门课程的上万次在线课程学习，并随着情况的转好，逐渐展开线下中高级培训。

同时，为加速FPGA科技资源向教育转化，中心携手全国50余所高校人才培养体系及联合实验室加强专业教材开发，并于2020年出版8册英特尔FPGA中国创新中心系列丛书，将在今年全部出版，脚踏实地，一步一步解决人才短板问题，为创新加速，为生态助力。

虽然中心是在重庆，但是英特尔FPGA创新中心是面向中国的，提供辐射全国的技术支持、人才培养、渠道与产业对接等全方位服务，并在其他城市设立人才培训计划和分支机构，助推中国FPGA生态建设，培育研发及应用人才，加速FPGA产业发展，为新一轮科技创新添加新动能。

其中，英特尔FPGA云加速中心为全国范围内的创新企业、初创团队、高校及科研机构提供FPGA云主机，实现云端FPGA加速的开发、测试和验证，并通过FPGA的底层硬件支持平台，简化开发者对底层通用设备的访问。英特尔FPGA云加速中心英特尔FPGA云加速中心已服务了包含行业领袖企业、初创公司和大学在内的80多家用户。

2019年12月，创新中心分别与重庆邮电大学、重庆大学成立联合实验室，实验室将围绕FPGA与人工智能领域展开联合研究。除了校企合作，创新中心还推出全方位FPGA人才培养体系，主要针对FPGA技术和人工智能应用开展深度培训，提供专业的师资和完善的课程体系，培育FPGA硬件和软件两个方向的工程师，并在考试通过后颁发对应的等级证书。

李德胜表示，FPGA人才培养是中长期的计划，而英特尔拥有非常多的优秀工程师，英特尔是一个工程师文化的公司，在FPGA人才培养方面可以提供相应的资源。“英特尔是一家特别有企业责任感的企业，我们愿意在人才培养上面真正投入人力、物力，为中国科技创新提供有力支持。”

结语

面对数据洪流，英特尔正以数据为中心，全面布局未来的端到端计算创新，充分释放数据的价值。基于英特尔全面的计算技术，FPGA可以更好地释放数据的巨大潜能。英特尔将坚持科技创新，与合作伙伴一起构建广泛生态，推动更多智能应用的落地，解决更多社会挑战，践行自己的宏旨：创造改变世界的技术，造福地球上每一个人。