深耕智能边缘 英特尔超能云终端革新企业IT管理

至顶网计算频道 08月26日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，全新英特尔超能云终端解决方案（以下简称“超能云终端”）正式发布，英特尔携手升腾资讯、联想、锐捷网络等合作伙伴全方位展示了面向教育、医疗、金融等不同行业、专业应用场景的云终端解决方案，为用户提供了更具个性化的智慧体验。

英特尔市场营销集团副总裁兼中国业务总经理王稚聪表示，智能边缘、AI和5G在英特尔看来，是真正实现数据价值的关键技术转折点。它们加速突破和融合，成为智能世界的新型基础设施，驱动各行各业新一轮的智能创新。超能云终端的推出是英特尔深耕智能边缘的重要体现。智能边缘作为边缘计算的发展趋势，将人工智能下沉到边缘侧，可以及时响应、处理终端的需求。

当前，英特尔已经具备了在智能边缘领域的多维实力，凭借多样的软硬件产品组合、灵活的创新方案推动力和庞大的生态系统，全面赋能生态伙伴释放智能边缘的价值，携手产业加速智能升级，开启中国“数”“智”新时代。

王稚聪说，超能云终端把处于端的计算能力，加入云终端特有的技术和云之间形成更好的连接，使得软件供应商能够在端和云之间统一协调起来，能够开发出针对各种行业场景工作负载的解决方案。

化解企业商用计算难题

现代化制度的企业有一个核心的矛盾以及痛点，就是如何平衡管理以及前端的灵活执行的问题。商业计算模式的演进，离不开现代企业运行制度的不断研究发展以及推进。

传统企业在组织架构的设计和运营实践当中比较倾向于把架构以及战略执行、整个流程设计成一个以中央管控为基础的架构。与这样的架构相匹配的商用IT架构计算，就是瘦客户机以及最近这几年依托云起来的VDI（虚拟桌面基础架构）的模式。这样的架构存在一个弊端——结构的刚性化问题，不能适应现在外部环境以及竞争格局的快速变化，以及业务流程再造以及创新的现实需求。

以高科技为主的研发类企业则倾向于扁平化的结构设计，与之对应的计算架构就设计成以PC为中心的核心，强调对前端的人员的充分支撑。但是这样的一个结构业也会给企业带来很多的困扰，比如说企业的信息安全管控，由于BYOD（自带办公设备）的带入的问题导致CTO、CIO管控资产、管控信息以及公司的业务流程执行的质量问题。

如何将中央决策管理和前端执行很好地融为一体，英特尔给出了自己的答案——超能云终端。王稚聪表示，经过多年实践，英特尔推出了结合IDV（智能桌面虚拟化）和TCI（透明终端架构）的超能云终端解决方案，能够有效整合企业云战略和前端边缘系统，充分落实企业对顶层设计的战略贯彻，又能高效支撑前端的灵活部署和计算，为企业级计算带来了革命化基础。“超能云终端适应了现代企业面对激烈的环境和市场的变化，满足了企业需要的组织架构和管理特性要求。这来自于很多行业最终客户提出的需求，英特尔在技术上进行创新实现。”

英特尔公司物联网事业部零售解决方案部门零售平台市场总经理Alec Gefrides表示，伴随着中国市场的不断发展和演进，英特尔一直在云端管理和本地计算需求上进行投入。如今，我们已经明确看到了银行、医疗保健、教育等市场的需求；也看到了制造业、政府和电信等其他行业即将到来的机会。我们正专注于为这些行业带来价值。

王稚聪也表示，云计算、AI、5G的加持下，终端市场将会有有两个主要的方向。第一，扩充到未来移动状态下的超能云终端。第二，由于5G的加持和工业物联网的结合，也使得超能云终端会出现泛载化，有可能超越现有以人机交互为主的设备，而走向一个完全自主的独立运行的嵌入式智能系统，也会添加超能云终端的特性。所以在云计算、AI和5G出现的场景下，使得超能云终端技术会在移动性，以及在物联网泛载的情况下，都会有非常大的扩充，在种类、样式、形态以及功能上都会展现出非常多的特点。

据IDC对云终端市场的预测发现，新型云终端代表IDV产品的出货量未来五年CAGR将达到31.4%。从VDI出货量的增速放缓以及IDV出货量的不断攀升可以发现，未来云终端会更加侧重终端算力的提升。能够适用于更广泛场景的新型云终端，未来将迎来更大的市场机会。

超能云终端的技术革新

在5G、大数据、人工智能和物联网的带动下，企业的数字化转型进程不断推进。随着业务复杂程度、专业程度的提升，企业将业务部署在云端的同时，也需要优化算力与端分配，确保数据的即时性、系统的稳定性以及跨工作场景的灵活性。因此，企业开始关注具备集中管理、算力均衡、兼容性强、安全性高等优势的云终端解决方案。

目前市面上的云终端解决方案非常多，各有侧重点，但是其中共同的特点就是中央管理，它赋予IT强大的终端管理能力，提高运行效率，并减少维护工作，而且降低成本。随着技术和市场的发展，行业也展现出了集中管理之外的新需求，比如离线模式、本地计算、外设的兼容性。

基于上述市场对云终端的需求，英特尔推出的超能云终端，包含了IDV与TCI技术架构的优势，在释放本地强大计算性能的同时，提升了终端外设与软件的兼容性，能够为用户提供安全便捷的集中化部署与管理，并为不同的终端用户提供个性化配置。

其实，英特尔早在2013年便提出了IDV（智能桌面虚拟化）解决方案，降低了服务器压力，让算力回归终端，推动了云桌面市场的细分。如今，英特尔又推出了包含IDV（智能桌面虚拟化）和TCI（透明终端架构）的新型云终端解决方案，赢占智能边缘。英特尔TCI透明终端架构（Transparent Client Infrastructure）是一种基于固件的软件解决方案，旨在解决云终端规模化部署与使用当中可能出现的性能、集中管理、安全性和可靠性等方面的问题，通过端到端的部署来有效提升系统的运行与管理效率。结合了英特尔TCI技术的超能云终端解决方案将进一步发挥集中管理与分布运行在兼容性、稳定性、灵活性等方面的优势，推动各领域企业级IT管理的变革。

英特尔在技术革新方面是不遗余力的，比如英特尔GVT-g显卡虚拟化技术可以让IDV支持多个虚拟显示，将显示分配给多个不同的虚拟机，实现共享，支持显示传输到指定的显示端口，最多可以实现一拖三（即在超能云终端的一个终端硬件上可以拖三个虚拟机，每个虚拟机又可以对应三个显示的接口。因此在很多场景下，可以一个盒子拖三个显示器，供三个人同时使用），从而节省企业成本和实现高密度计算。

王稚聪表示，从技术实现的挑战和难度上来说，英特尔对计算整体架构有特别深入的储备和研究，从板卡级的设计、BIOS层、驱动层，从整个硬件以及上面的软件层实现协同开发。超能云终端实际是英特尔六大技术支柱的一个缩微综合反映。

超能云终端TCI和IDV解决方案的优势可以灵活满足多行业对云终端的集中管理、外设兼容性，不过分依赖于网络环境和实时性的需求。因此，超能云终端在教育、医疗、金融、设计等行业有着非常强烈的需求，以及广泛的场景，并且英特尔提供了全面的研发技术支持团队。

比如在新冠疫情之后，医疗机构对IT的集中管理和稳定性提出了更高的要求。由于超能云终端解决方案具备远程恢复功能，可以实现实时监控设备端的故障。一旦终端设备出现故障，医院IT维护人员不需要到现场即可以完成远程的一键恢复，这样也可以减少人与人的接触。同时，超能云终端解决方案对网络的依赖度比较低，因此当服务器出现故障的时候，终端可以继续使用，不影响医院科室的正常运作。即便终端设备出现了硬件故障，由于数据在云端都有备份，因此仅需要更换终端的硬件即可快速恢复。

“未来超能云终端会使英特尔提供一个真正从云到端整合的对用户来说比较透明的计算力，这样使得他具有很强的弹性和伸缩性，满足业务的需要。”王稚聪说，“未来的超能云终端必须要同时满足逻辑计算、AI负载、大数据比对、存储以及可管理性等五个维度。而在这五个维度上，英特尔的计算平台，无论是CPU、集成显卡、软件的可管理性以及安全计算的角度，英特尔在平台级都拥有非常强的优势。”

结语

未来，企业的业务应用场景越来越复杂，无论是软硬件的利旧，还是外设兼容性的提升，还是用户对个性化配置的要求，单一的解决方案都面临着极大的挑战。未来，英特尔还将持续投入研发力量，探索多种技术的融合架构，推动行业应用中的协作部署，与众多行业生态合作伙伴携手，为市场提供更先进、更便捷、易部署的超能云终端类解决方案，优化边云协同，引领各领域企业级计算管理变革。