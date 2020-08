持续创新 Parallels Desktop 16 for Mac亮点看过来

近日,Parallels发布了Parallels Desktop 16 for Mac。该产品采用与macOS Big Sur外观一致的全新设计,提升了图形性能,以及包括一项世界首创技术在内的各种新的集成功能,将为用户提供目前在Mac上运行Windows的最佳体验。

至顶网计算频道 08月17日 新闻消息(文/李祥敬):在WWDC 2020大会上,苹果正式公布了macOS的下一个版本:macOS 10.16,也就是macOS Big Sur。新操作系统带来了自macOS 10推出以来最大的重新设计变革。

而在近日,Parallels发布了Parallels Desktop 16 for Mac。该产品采用与macOS Big Sur外观一致的全新设计,提升了图形性能,以及包括一项世界首创技术在内的各种新的集成功能,将为用户提供目前在Mac上运行Windows的最佳体验。

对于使用MacBook笔记本设备的用户对于Parallels一定不会陌生。Parallels于2006年发布了世界上首个可在Mac上运行Windows而无需重启的Mac虚拟软件;2007年推出了融合(Coherence)模式,让用户可以选择以不可见的方式在后台运行Windows,同时在macOS环境下,以Mac原生手势使用Windows应用程序;2015年推出了Dropbox、iCloud和OneDrive云服务的无缝集成;2019年在AppleMetal上支持DirectX 11、10和9。而在2020年,Parallels Desktop 16针对macOS Big Sur重新进行了设计,无需加载任何弃用的内核扩展即可使用Mac原生虚拟化。

持续创新

Parallels高级产品经理Kurt Schmucker告诉记者,Parallels一直专注于跨平台解决方案,对于微软或者苹果两家公司出现重大技术转变的时候,也就意味着Parallels Desktop要随之进行转变。对于Windows 10还是macOS Big Sur,不管是作为主机还是来宾操作系统,Parallels一直在进行持续不懈的创新和努力为用户提供最佳的使用体验。

Kurt表示,Parallels Desktop 15 for Mac实现了Metal和DirectX 11的支持。由于macOS Big Sur采用了全新的系统扩展架构,所以Parallels Desktop 16 for Mac也进行了大量适配工作。

据悉,为了适配最新的macOS Big Sur,Parallels投入超过25位工程师,花费1年的时间进行研发,以充分利用新的macOS Big Sur架构和内核扩展,为Parallels Desktop 16用户提供迄今为止在Mac上运行Windows的最佳性能。

“在未来我们会继续和苹果进行紧密合作,确保为我们共同的用户提供最出色的跨平台操作体验,而在今年6月份苹果在全球开发者大会上展示了Parallels Desktop的原型版本,恰恰证明了我们紧密的合作关系。”Kurt说。

Parallels Desktop 16 for Mac集14年技术创新之力,为用户带来众多前所未有的新功能和高性能首创技术,是Parallels为在Mac上提供Windows最佳运行体验而不懈努力的成果。

Parallels Desktop 16 for Mac的新功能从图形、性能、体验等多个维度进行了提升。比如率先支持在macOS Big Sur虚拟机上运行3D功能的Metal应用程序;在Windows和Linux中,DirectX 11的速度提高了20%,并改进了OpenGL 3图形组件。

Kurt说,Parallels Desktop 15可以运行超过20万个Windows的应用程序,但还有一些应用程序没有办法在Parallels Desktop 15安装和启动。尤其是使用Open GL 3.2 Windows应用程序在Parallels Desktop 15当中是没有办法运行的,但是Parallels Desktop 16是支持的,比如灯光照明设计软件DIALux EVO 9。

Parallels Desktop 16 for Mac的性能改进则包括启动速度提升一倍,Windows恢复和关机速度提升了20%;当Windows在“旅行模式”下运行时,电池续航时间可延长10%。

Kurt表示,与Boot Camp安装Windows系统相比,采用Parallels Desktop 16 for Mac的Windows性能损耗可能只有2%-3%,对于使用者而言可以忽略不计。

在用户体验方面,Parallels Desktop 16 for Mac支持自动回收磁盘空间,可以将虚拟机(VM)设置为在关闭时自动返回未使用的磁盘空间;为Windows应用新增多点触控手势,可在Windows应用中流畅使用缩放和旋转触控板多点触控手势。

此外,Parallels Desktop 16 for Mac除了标准版,还提供专业版和商业版,提供了更多强大、丰富、灵活的功能。例如Parallels Desktop 16 for Mac Pro Edition支持Microsoft Visual Studio插件、嵌套虚拟化、创建和命名自定义网络、丰富的命令行接口(prlctl和prlsrvctl)、在控制中心对VM进行存档、链接克隆、准备传输、Vagrant、Docker和Jenkins插件等。

对于企业的IT管理员来讲,可能需要在自己的公司内部进行不同的部署,也会产生相关不同的部署需求。而Parallels Desktop 16 for Mac Business Edition还提供了企业VM预配、升级控制、无密码更新等专属的企业批量部署功能。特别是macOS Big Sur上的Parallels Desktop安装不需要经系统扩展批准,因此可以快速无缝地进行安装,且无需重启Mac。

在Kurt看来,Parallels Desktop是水平化的设计,可以针对任何用户群,比如艺术家、建筑师或者商务人士,只要您使用的是Mac,并且想在Mac上面运行Windows的任何一款系统,那Parallels Desktop是最佳选择。

更多福利

如果用户订阅或者购买了Parallels Desktop,同时会获得Parallels Toolbox。Parallels Toolbox是一套面向PC和Mac用户的一体化省时实用工具。它提供的都是一键式工具,可简化对电脑运行状况的管理,提高工作效率,并提升您的满意度。

全新Parallels Toolbox 4功能——定时休息(Mac)、显示桌面(Mac)、单位转换器(Mac)、窗口管理器(Mac)、关闭应用程序(Windows)、单位转换器(Windows)以及窗口置顶(Windows)是Windows和Mac30多个有用工具套件中的最新附加工具。

最热门的Parallels Toolbox一键式工具包括:下载视频、演示模式、隐藏桌面文件、节能器、清理驱动器、取消存档以及捕获区域。其他受欢迎的macOS工具包括:已隐藏文件、剪贴板历史记录、卸载应用程序、释放内存等。

现在受到疫情影响,越来越多的人选择居家办公。Parallels Access就很好地满足了疫情下人们居家办公偏好的转变。Parallels Access 6随Parallels Desktop订阅一起提供,用户可以使用熟悉的原生触控手势,从iPad、iPhone和Android设备上远程访问多达五台PC或Mac电脑。

如果有家人和朋友让您帮助解决PC或Mac问题,你无需在他们的电脑前就能轻松提供帮助。只需生成并共享一个个人帮助链接供其选择,就能免费安装Parallels Access的预配置副本。这样你就可以从任何地方访问他们的计算机,帮他们解决问题。

售价

Parallels Desktop 16 for Mac的所有版本(Standard Edition、Pro Edition和Business Edition)现在都可以在线购买,并为新用户提供了全部功能的14天免费试用,当然你也可以在全球零售商店和在线商店购买。Parallels Desktop订阅赠送配套的Parallels Tool box for Mac和Parallels Toolbox for Windows以及Parallels Access订阅,同时也可作为免费试用和订阅的独立产品单独提供给所有PC和Mac用户。

当前Parallels Desktop for Mac用户(任何版本)可以在线获得Parallels Desktop 16的升级价格。定价详情如下:

Parallels Desktop 16 for Mac

从任意版本升级至永久许可证358人民币

新订阅498人民币/年

新永久许可证698人民币

Parallels Desktop for Mac Pro Edition

从任意版本升级358人民币/年

新订阅698人民币/年

Parallels Desktop for Mac Business Edition

698人民币/年