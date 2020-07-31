开启“数”“智”新时代 英特尔三大维度加速智能边缘融合创新

英特尔在转折性技术上不断投入，始终从客户出发，与长期的生态合作伙伴紧密合作，一起推动前瞻技术融合，推动智能在行业的绽放和应用，帮助企业数字化转型，助力整个中国物联网产业的智能升级。

至顶网计算频道 07月31日 新闻消息（文/李祥敬）：在不平静中，2020年已经悄然过半，在今年这场特殊疫情带来的“科技战役”中，我们看到一系列的智能应用正在快速形成和发展，比如远程会议、在线教育、智慧医疗、无接触智能零售等。人工智能的兴起、5G的应用部署、以及边缘的增长，这几大行业转折性技术正在引领智能变革，重塑我们的世界。

在这些智能应用中，不管是5G还是物联网则扮演了“数据管道”的角色，人工智能则是起到了数据加工的作用。据IDC预测，2025年全球物联网连接数预计将增长至270亿，物联网设备数量将达到1000亿台，全球数据总量预计2025年将达到163ZB。而未来超过70%的数据和应用将在边缘产生和处理，边缘市场正在快速崛起，推动了边缘计算技术的发展。

在英特尔看来，物联网将沿着从互联到智能，从智能到自主的轨迹演进。“互联”解决了数据的收集，“智能”实现了基于规则的数据处理，“自主”则将实现基于人工智能的自主化管理。同时，未来的物联网系统一定是边云协同的系统，云计算和边缘计算将成为支撑物联网发展的两大支柱。而智能边缘，加速了物联网的演进过程。

英特尔公司物联网事业部副总裁兼物联网事业部中国区总经理陈伟表示，边缘是指在靠近物与数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台。智能边缘则是边缘计算新的发展趋势，它以人工智能和其他形式的交互式计算下沉到边缘位置为主要特征。

与传统云解决方案相比，智能边缘技术对数据直接进行采集和智能化分析，可有效减小数据传输带宽和计算系统的延迟，提供超大网络连接，缓解云计算中心压力，保护数据安全与隐私。

传统的物联网系统分为感知层、网络层、平台层和应用层。近年来，随着物联网数据量的急剧增加，以及行业数字化转型对敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等的诉求不断提升，在感知层与网络层之间增加边缘层的趋势愈发明显。

智能边缘是实现物联网边缘层的关键技术转折点。它让物联网在边缘具备数据采集、分析计算、通信、以及最重要的智能功能，与云中心形成分布式的有机整体，实现负载的合理分配。

开启“数”“智”新时代 智能边缘带来增长新机遇

如今，物联网已成为世界经济和科技发展的战略制高点之一。预计到2025年，智能边缘总体市场规模将增长至650亿美元以上。在数据时代，数字化、智能化、融合化是这次大浪潮当中最激动人心的特征。智能边缘正与人工智能和5G进行历史性的交汇，他们加速突破和融合，成为智能世界新的基础设施，驱动各行各业新一轮的智能创新。

从十三五计划到新基建，中国政府通过政策推动、行业标准制定、和协调促进等方面，大力推动物联网相关技术发展和应用落地。如今，中国已在很多领域拥有了世界数一数二的市场规模，对未来技术的走向和需求具有主导作用。同时，中国有着举世瞩目的创新实力，从中国制造到中国创造，中国已成为全球智能创新中心之一。

陈伟表示，智能边缘是新基建和数据时代的功能倍增器。一方面，智能设备的广泛使用，可以有效地优化存量市场，降低成本，提高效率，同时还可以扩大市场空间，创造增量市场。另一方面，对企业的业务部署也将带来变革性影响。它将企业的业务处理从云端集中式迁移到边缘，分布式的架构变革将大幅提升业务效率；智能边缘中的负载整合技术将实现资源配置从资源特享到资源共享的变革，从而降低企业的整体成本；而智能边缘中的软件定义功能，实现了应用的部署从未雨绸缪到随需而动，可针对客户自适应的需求，进行快速的响应和敏捷的部署。

同时，智能边缘开启了中国“数”“智”的新时代，赋予了数据真正的生命，让数据在边云协同中展现出彭勃的活力和价值。作为人工智能的最后一公里，智能边缘的崛起会提供更多的潜在的数据，而这些数据也更能优化人工智能的解决方案，更充分发挥人工智能的作用。智能边缘和垂直市场的结合也将加速人工智能的实际落地与应用创新。智能边缘的崛起将为数字化、智能化的发展注入强劲动力，将会开启真正的“数”“智”的新时代。

"面向未来广阔的市场机遇，英特尔在积极推动以数据为中心的自身转型的同时，凭借产品领导力、创新方案推动力、生态构建力‘三力齐发’，英特尔将持续推动智能边缘、AI、5G关键技术转折点的融合创新，通过应用落地解决实际问题，帮助客户释放数据价值。如今，英特尔已经为智能边缘发展、企业数字化转型、中国产业数字化升级做好了充分准备。"陈伟说。

三大维度 英特尔助力智能边缘融合创新

在智能边缘领域，英特尔构建了一应俱全的硬件产品组合，实现了数据处理、传输、存储的全覆盖，支持客户快速进行智能化部署。英特尔公司物联网事业部中国区首席技术官及首席工程师张宇表示，英特尔的产品赋能从计算到存储、通讯的各个方面，帮助用户构建一个边云协同的端到端的人工智能解决方案。通过AI、5G、智能边缘三者交织，推动智能进入一个新的发展拐点。

计算力方面，英特尔提供灵活的XPU组合，包括以至强为核心的CPU系列、英特尔FPGA、英特尔集成显卡GPU以及英特尔Movidius视觉处理器等不同架构产品组合，使得客户可以根据自己的实际需求进行灵活选择；传输方面，英特尔提供了以太网、硅光子为代表的一系列技术，大幅提升数据传输能力；存储方面，英特尔打造了独具代表性的英特尔傲腾技术，突破内存和存储瓶颈，最大化地提升了数据、存储和内存的可用性、经济性和灵活性。

边云协同的物联网系统对硬件和软件的要求是多方面的，当前应用的碎片化和硬件多样化并不利于智能边缘发展。例如近期英特尔发布了第三代英特尔至强可扩展处理器，以及首款面向无线基站的基于英特尔架构的10纳米SoC芯片英特尔凌动P5900，提供了从核心到边缘的一致的英特尔架构。

英特尔专为智能边缘打造的灵活硬件产品组合，不仅赋能人工智能，而且提供功能安全、虚拟化、时间敏感网络等多样化的能力。值得一提的是，近期英特尔还将推出全新“英特尔AI计算盒参考设计”，这一设计将整合英特尔最新的通用计算平台和专用人工智能加速芯片，能够支持高并发的边缘媒体和智能推理应用。

除了硬件产品组合，为了满足边缘计算开发人员的需求，加速智能边缘的创新，英特尔提供了从开发人员套件到测试工具、培训认证等全方位的服务，比如我们熟知的OpenVINO工具套件、英特尔DevCloud云服务、OpenVINO&AI MOOC深度学习精品课程、OpenVINO中文社区。

特别是“英特尔边缘软件中心”的重磅推出，为用户提供了一站式的资源，让用户面向碎片化的边缘计算需求时，只需要通过统一入口，通过简单的菜单选项和配置就可以快速得到对应的英特尔边缘洞见软件包，可以快速上手使用，减少研发时间，方便进行部署。目前，英特尔的边缘软件中心为用户提供了三类边缘洞见软件包，分别聚焦视觉、工业和零售的应用。

除了产品技术，英特尔不断拓展生态的深度和广度，把打造生态视作自己的DNA，在生态方面深耕细作，构建了庞大的边缘生态系统。随着生态系统不断更新扩展和演进，目前，英特尔在全球物联网领域已拥有超过1200个生态系统合作伙伴，提供了超过300个边缘解决方案，自2018年以来实现了超过10000个最终用户部署。

在中国物联网领域，英特尔不断壮大中国本地生态，实现了170多个生态合作伙伴布局，提供了超过90个边缘解决方案及1200个最终用户部署，为智慧零售、智慧医疗、智慧城市、工业互联网、视觉服务等各个领域的“数智化”升级加速赋能。

英特尔秉承“水利万物而不争”的生态理念，充分发挥连接、赋能和融合的生态价值，释放生态的最大效应。作为世界上最值得信赖的生态系统，英特尔物联网解决方案联盟是世界一流的以解决方案为中心的生态组织，可弥补会员公司在物联网解决方案的空白，帮助会员公司提供最早发布的物联网解决方案。例如英特尔与东土科技在智能工厂、工业互联网方面进行了积极探索，英特尔与蓝鸽集团推动教育的公平化、个性化以及教学当中信息设备利用的可管可控。

在智能边缘领域，英特尔与系统集成商、软件提供商、云服务提供商、硬件制造商、分销商与聚合商等广泛的生态伙伴深入合作，从概念开发到快速落地部署，加速智能边缘方案市场推广。在后期的推广上，英特尔还将参与市场活动推广方案，与生态伙伴紧密合作，利用多种渠道增加市场机会和销售。

这里就不得不提英特尔物联网解决方案聚合商项目，他们通过物联网生态系统中一系列可重用的英特尔解决方案产品，加速并扩展物联网的部署。他们整合来自多家技术厂商基于英特尔的物联网解决方案，帮助解决方案合作伙伴加速其市场推广。

比如小钴科技利用英特尔提供的边缘人工智能技术，通过OpenVINO将深度学习模型进行优化与加速，部署于英特尔视觉处理单元，进而开发出多人温度检测系统解决方案。目前在英特尔生态与市场推广项目的助力下，该方案已经被国内多家企业、医院以及政府机构所采用，包括海尔、马来西亚交通部、山东胶州医院等。

总之，英特尔携手生态伙伴联合打造的解决方案实现场景驱动，将客户的需求转换成技术语言，为每个用户解决痛点，把痛点变成实实在在的生产力，同时尊重客户和产业的自由选择。只有将技术转化成客户的商业价值才是英特尔的成功。

结语

2020年是不同寻常的一年，同时也是行业技术转折的历史交会点。我们看到了AI、5G、智能边缘三方会合，创造了智能技术飞速更新迭代的需求和条件。

英特尔在转折性技术上不断投入，始终从客户出发，与长期的生态合作伙伴紧密合作，一起推动前瞻技术融合，推动智能在行业的绽放和应用，帮助企业数字化转型，助力整个中国物联网产业的智能升级。