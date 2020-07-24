英特尔发布第二季度财报 7纳米芯片再次推迟6个月发布

英特尔在第二季度财报电话会上表示，下一代计算机芯片将再延迟6个月，从而导致英特尔股价在今天盘后交易中大跌。

英特尔的股票下跌，因为它再次延迟了其首批7纳米计算机芯片

英特尔在第二季度财报电话会上表示，下一代计算机芯片将再延迟6个月，从而导致英特尔股价在今天盘后交易中大跌。

英特尔表示，首个采用7nm制程工艺的CPU发布日期推迟大约6个月，接下来会专注于加快向10nm制程工艺的过渡。

英特尔首席执行官Bob Swan在于分析师召开的电话会议中表示，首款7nm产品（即客户端CPU）预计将在2022年末或2023年初上市，同时，将在2023年上半年交付首批7nm数据中心版CPU。

7nm工艺是将体积更小的晶体管压缩到计算机芯片上，让硅芯片能够容纳更多的晶体管，从而让芯片更强大、更复杂。

英特尔在声明中表示：“英特尔基于7nm的CPU产品发布时间相对之前的预期偏差了大约6个月，主要推动因素是英特尔7nm的良率，根据最近数据，这要可能要比英特尔内部目标落后约12个月。”

Swan解释说，英特尔在7nm制程工艺方面遇到了一个问题，导致无缺陷芯片的良率降低。英特尔最初打算在2021年推出首批7nm芯片，但在2019年表示无法实现这一目标。

“我们正在寻找这个问题的根本原因，认为并不存在根本性的障碍。但是，我们也制定了应急计划，以规避日程安排的进一步不确定性。我们通过改进设计方法，例如模片分解和高级封装，我们降低了工艺延迟对产品进度的影响。”

他说，现在英特尔致力于提高10nm芯片的产量，以满足对这些产品的市场需求。英特尔在过渡到10nm制程工艺的过程也遇到了延后的问题，最近几个月英特尔一直努力满足客户需求。但他说，英特尔现在可以跟上节奏，在必要时会使用竞争对手的外部晶圆厂。

“这次不同的是，我们在内外部生产的时间方面非常务实，确保我们既可以在内部生产制造，又可以在需要的时候，完全转向外部生产，也可以两种方式混合搭配。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示，英特尔很多新产品都依赖7nm制程工艺，但是他对此并不担心。

Moorhead说：“了解英特尔的人都知道，它总是有备份计划的，我相信我们会听到关于增强10nm以提高竞争力的消息。英特尔14nm工艺的财务表现非常突出，特别是在数据中心、笔记本电脑和商用产品线方面，但现在全球普遍采用的是台积电10nm。”

眼下，正是英特尔面临挑战的时候，因为英特尔已经落后于长期竞争对手AMD，后者已经交付了首批7nm产品。

英特尔股价在盘后交易中下跌超过10％，而AMD上涨8％。

推迟发布的消息让英特尔稳健季度财报变得黯然失色。财报显示，该季度英特尔每股盈利1.23美元，收入197亿美元，较去年同期增长20％，此前华尔街预期每股收益为1.11美元，收入为185.5亿美元。

英特尔最大的Client Computing Group部门（销售PC芯片）的收入为95亿美元，比去年同期增长7％。新冠病毒大流行迫使企业必须增加硬件支持员工在家办公的需求，导致PC销售量激增，让英特尔从中受益。

但是Constellation Research分析师Holger Mueller指出，新冠病毒推动PC销量增长的利好下，英特尔所占的份额要远小于竞争对手AMD，他认为这一点令人担忧，特别是如果7nm仍然存在的话。

Mueller说：“英特尔也许会有好运，但对于一家一向以准时交付而闻名的企业来说，这仍然是一次充满风险的、令人关注的延迟。”

同时，英特尔的Data Center Group（面向云计算提供商和服务器制造商销售芯片）的收入为71.2亿美元，比去年同期增长了43％。非易失性存储解决方案部门贡献了16.6亿美元的收入，增长76％。

Moorhead说：“DCG实力突出，大幅增长了43％，这表明云和运营商市场的持续增长。NSG的收入增幅是有史以来最大的，增长了76％，既表明了该部门的出色表现，也说明，这个细分市场的定价如果不提高的话，会保持稳定。”

Pund-IT分析师Charles King表示，这个结果表明，英特尔7nm制程工艺发展道路上的“颠簸”，似乎并没有在很大程度上冲击英特尔的客户。他说，英特尔第二季度业绩稳定，数据中心集团的业绩也很突出。

他说：“如果英特尔的7nm工艺问题持续存在，那就会很麻烦。但同时，要知道，AMD的收入仍不到英特尔的十分之一。如果英特尔如批评家所言般陷入困境，那么竞争对手在利用这个机会的时候似乎还不够迅速。”

这个季度英特尔进行了一次关键收购，以9亿美元收购了以色列公共交通应用初创公司Moovit。

英特尔在公布财报的同时，还给出了下一季度的指引，这一点令人意外，因为上个季度英特尔拒接公布指引。英特尔预计第三季度每股盈利为1.10美元，收入为182亿美元，此前华尔街分析师预期每股盈利1.14美元，收入为179亿美元。