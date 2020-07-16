研究人员与英特尔合作利用Loihi神经形态芯片构建人造皮肤

英特尔今天透露，研究人员正在使用英特尔的神经形态芯片开发机器人的人造皮肤，这也是神经形态芯片最早期的实际应用之一。

英特尔今天透露，研究人员正在使用英特尔的神经形态芯片开发机器人的人造皮肤，这也是神经形态芯片最早期的实际应用之一。

英特尔正在研究新的芯片架构以保持自己的长期竞争优势，神经形态计算正是英特尔活跃的领域之一，这是一种新的芯片类型，其晶体管会按照神经元进行建模，以更快地运行人工智能模型。

迄今为止，英特尔已经研究出了一个名为Loihi的神经形态芯片，有20亿个晶体管。据英特尔称，这个芯片解决某些问题的速度是常规处理器的1000倍，而功耗却降低了10000倍，而且在今天公布的人造皮肤项目中，Loihi起到了关键的作用。

该项目中，新加坡国立大学的研究人员开发了一种名为ACES的“电子皮肤”，让机器人在接触到物体的时候可以进行检测和感知。ACES还可以确定给定对象的形状、纹理和硬度，速度比人类眨一下眼睛还快10倍。该项目将为机器手臂等机械提供更多有关环境的数据，帮助做出更好的决策。

ACES项目研究人员采用了基于云的Loihi芯片来处理来自人造皮肤的感官读数，并利用这个机会将这项技术与传统芯片进行了对比。

英特尔称，Loihi芯片在一项涉及使用人造皮肤和AI读取盲文字母的实验中，准确性达到92％以上，功耗却比某个“标准冯·诺依曼处理器”低20倍。在另一项实验中，Loihi击败了某款“顶级”GPU，功耗低45倍。

英特尔神经形态计算实验室负责人Mike Davies表示：“这项工作正在生成越来越多的结果显示，神经形态计算可以显着降低延迟和功耗。”

人造皮肤并不是英特尔Loihi所针对的唯一场景，而是涵盖所有互连设备，从智能音箱到工业传感器等，这些需要使用小型车载电池本地运行AI模型的设备。如果神经形态处理器以执行任务所需的功耗比传统硅芯片低几十倍，那么对于市场来说将会非常具有吸引力。

特别是随着机器学习的普及，而且越来越多的手机制造商正在将AI芯片集成到手机中，英特尔此前曾表示，未来将把Loihi的体积缩小到可以用于移动设备中。

数据中心是英特尔关注的另一个市场。英特尔正在研究在服务器机架中部署Loihi芯片，瞄准那些希望优化本地AI基础设施的企业，其中公有云运营商可能会非常感兴趣。

英特尔通过与学术界合作开展像ACES人造皮肤这样的项目，来收集有价值的技术反馈来优化Loihi芯片，同时也通过打造一些实际案例来吸引潜在客户。