危机中探寻新机遇 英特尔携手生态伙伴开启产业互联网下半场

英特尔持续推动数据中心领域的创新，凭借软硬结合的优势、规模化的能力以及与客户的深厚合作，携手产业生态，赋能“智者更强”，以改变世界的技术造福个人、企业和社会。

“虽然今年第一季度经济形势受疫情影响很不稳定，使英特尔一季度取得这样强劲的开局好像挺偶然的，但实际上偶然当中一定有必然。”英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐告诉记者。

英特尔2020年Q1财报显示，英特尔Q1营收为198亿美元，与去年同期的161亿美元相比增长23%；净利润为57亿美元，与去年同期的40亿美元相比增长42%。

其中，英特尔客户计算集团净营收为97.75亿美元、英特尔数据中心集团Q1财季营收为69.93亿美元、英特尔物联网集团营收为11.37亿美元、英特尔非可变存储解决方案集团营收为13.38亿美元、英特尔可编程解决方案集团营收为5.19亿美元、英特尔其他所有业务营收为6600万美元。

从上面的业务线营收情况看，英特尔以数据为中心的转型已经显现出了强大的生命力，以数据为中心的营收为101亿美元，同比增长34%，占英特尔总收入的51%，这是一个历史新高。特别是数据中心业务达到了近70亿美元，同比增长42.7%。各细分市场对服务器的强劲需求以及基于英特尔至强处理器产品的丰富产品组合推动了很大部分增长。

王锐表示，互联网和数字化技术在疫情期间发挥了特别大的作用，交通、医疗，智慧政府、智慧社区、网购、在线交易、物资供应保障、远程办公、视频办公、在家里停课不停学以及居家娱乐等等爆发式的应用被广泛应用。而在这些应用的背后离不开英特尔的计算、存储、网络等基础设施产品和解决方案。这也真正激活了英特尔第一季度各种各样的市场，所以第一季度的财报表现非常出色。

万事开头难，英特尔取得了非常好的开局后，更是快马加鞭加速市场拓展。在近日举行的主题为“‘芯’存高远 智者更强”的英特尔数据创新峰会暨新品发布会上，英特尔宣布推出最新的数据平台产品组合，包括集成AI加速的第三代英特尔至强可扩展处理器、英特尔首个人工智能优化FPGA Stratix 10 NX、第二代英特尔傲腾持久内存、最新英特尔3D NAND SSD及相关软件解决方案，以在数据中心、云和智能边缘领域支持客户进一步加快人工智能和数据分析等工作负载的开发和部署。

在此次峰会上，来自华大基因、金山云、国电南瑞集团、腾讯云、阿里云等各行业用户代表，在主题演讲环节分享了他们部署AI和数据分析解决方案、推动IT架构转型、提供创新云计算服务的最佳实践，展现了英特尔全面而深厚的生态和应用价值。

王锐说，英特尔有着全面的产品领导力、解决方案创新力和生态系统构建力优势，能够真正结合中国的市场特点和用户需求，为行业数字化转型和智能变革提供有力支撑。英特尔致力于成为行业数字化转型的最佳伙伴，为最终用户提供切实的价值。

生态构建应对不确定性环境化“危”为“机”

在王锐看来，疫情期间，停工不停学，居家娱乐等等涌现出了一大批的头部企业，他们在数字化转型方面做得非常快、非常早、非常有预见性。“以前数字化基础设施只是支持工作、学习、业务运转，但我们今天通过云服务打造新的业务增长点，在各个行业都可以看得非常清晰。疫情让传统垂直行业的格局变化变得显而易见。”

智能化的变革正在为个人、企业和社会带来切实的价值，包括洞察终端用户需求的体验价值、突破行业标准的经济价值、以及应对突发公共事件的社会价值等。

“各行各业的数字化转型能够让中国的经济再上一个台阶，打下一个非常坚实的基础。而英特尔今天所有宣布的产品和架构就是其中的基石。”王锐说，“多样化的工作负载，需要我们和客户共同合作，针对不同应用场景，提供不同方案。软件和硬件需要共同发挥作用，硬件承载软件性能，软件释放硬件价值，软硬件结合的系统级优化更能体现客户价值。 ”

所以，英特尔的生态系统非常庞大，除了长期合作的硬件OEM和操作系统、数据库、虚拟化等软件提供商，创新性的技术提供商、云服务提供商、行业服务提供商等都是英特尔建设产业生态的重要合作伙伴。

王锐表示，在中国，发展产业生态最重要的一点，是要真正扎根于本土的市场特点和用户需求。英特尔未来的成功，离不开与众多的老朋友新伙伴在产业互联网的新时代深化合作。“在中国，谈中国，帮助我们中国科学技术的前行，这是我们的本职工作。当我们把这些工作做好之后，我们才能以不变应万变，我也相信我们的国家需要领先的科学技术，如果说我们能够为中国，为人类提供这样的领先科学技术，我相信永远都有我们的用武之地。”

要让产品和解决方案真正落地，触及人们的生活，英特尔有一个秘密武器：那就是生态的打造。水利万物而不争，这是英特尔的生态之道。英特尔把打造生态视作自己的DNA，在生态方面深耕细作。当今，英特尔的生态系统也在不断地更新、扩展和演进。

“我们30多年在中国经营，打造生态系统，和我们的合作伙伴、客户一起把英特尔的产品打造成实实在在的解决方案，共同优化，从软件和系统方面加强这种实用价值。英特尔的产品拥有广泛的用户，不断帮助我们优化这种优势，在实践中验证，经历考验。”王锐说。

王锐透露， 今年下半年英特尔会启动合作伙伴联盟的计划，英特尔会通过自身的前沿性技术和非常成熟的销售支持以及强大的合作伙伴网络，全面赋能合作伙伴，在这个联盟之内达成生态系统合作，整合资源，扩展协作范围，帮助合作伙伴全面发展。“当我们和合作伙伴一起探索推进打造的时候，未来的‘危’就可以真正成为你的‘机’。我们通过英特尔系统不断赋能，大家能更往前走一步，在面对未知的突发事件能够轻松应对，并抓住新机遇。”

英特尔与生态伙伴的产业互联网征程

当前，技术创新融合正在重塑工作负载，而工作负载正是驱动业务变革的关键。全面、灵活、强劲的产品实力是英特尔打造解决方案创新力的基础。而真正解决行业与企业的痛点，为最终用户提供效益，才是英特尔的初衷。

英特尔公司行业解决方案集团中国区总经理梁雅莉表示，英特尔的价值包含在我们客户的解决方案之中。作为一家技术产品提供商，英特尔一直在不断推出新的产品和技术，来积极配合客户的数字化需求。

把握AI、5G、云、智能边缘的技术趋势，英特尔与长期的生态合作伙伴，包括OEM、ODM、ISV、SI、CSP、终端用户一起，与不同行业的伙伴紧密合作，面向不同的工作负载和实际需求，打造真正能落地的解决方案，从而推动智能在千行百业的绽放和应用。

梁雅莉说，无论是云、人工智能还是5G网络转型还是大数据，都会深入到各行各业。疫情其实对各行各业的数字化转型按了一个“加速键”，而不是一个“拖慢键”。当加速了数字化基础设施的转型，企业会脱颖而出，而且还会涌现出不断创新的企业。

在梁雅莉看来，从互联网到“互联网＋”，越来越多的政企服务走向线上，而且不断加速，现在走到了一个称之为产业互联网的阶段。从互联网，到互联网＋，再到产业互联网，这其中的内在逻辑是，连接的对象和服务的范围在不断拓展，从人与人的连接，到业务与人的连接，再到产业供需端的连接。

特别是经过这次疫情的考验，无论是政府部门还是企业部门，都深刻理解了互联网和大数据的价值，后面整个社会的数字化转型将会更加快速和彻底。

当下 “新基建” 的政策引导和建设落地，将会进一步促进产业互联网的发展。5G、大数据中心、人工智能、工业互联网，这些都是产业互联网不可或缺的组成要素；而高铁、轨道交通、特高压、新能源、充电桩等等，这些新基建的大发展，也离不开产业互联网的有力支撑。

依托于应用基础坚实的大市场，再加上产业政策的因势利导，产业互联网必然会极大地助力中国经济，为各行业的数字化转型和全社会的智慧化发展，注入新的动能。

梁雅莉表示，英特尔的任务，就是不断地为客户提供更好的数字化“基石”，让客户更好地拥抱数字经济。英特尔提供 “基石”，需要得到产业链的支持和认可，才能转化为客户价值。

英特尔为行业客户提供的技术服务也会更加深入，无论是数据中心底层的基础架构，还是大数据处理的环境，还是人工智能开发的环境，还是开源工具的应用和优化，英特尔将会提供积极、全方位的服务，这是英特人长久以来和生态系统合作伙伴合作的模式。

金山云CDN及视频云产品中心总经理宗劼表示，英特尔不仅在硬件，比如CPU、GPU、网络层面能够给金山云提供帮助。金山云希望跟英特尔合作，以硬件为基础，软件为引擎，优化为目标，通过软硬件结合持续的优化，为最终互联网客户提供更好更优质的服务。

腾讯云副总裁刘颖表示，腾讯公司成立22年来，英特尔作为腾讯重要的战略合作伙伴，双方一直进行着紧密的合作。英特尔的创新技术，也不断地为云计算的发展注入新的活力。“腾讯云携手以英特尔为代表的世界领先硬件厂商，建立起了从服务器、存储、数据中心产品到云应用的全方位解决方案，我们将持续投入以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施的建设中，一起做好产业互联网的助手。 ”

结语

2020年是新十年的开启，我们的世界正面临前所未有的挑战，这些挑战不断要求我们重新思考。而面对挑战，需要整个社会、产业界的协同应对，英特尔持续推动数据中心领域的创新，凭借软硬结合的优势、规模化的能力以及与客户的深厚合作，携手产业生态，赋能“智者更强”，以改变世界的技术造福个人、企业和社会。

“英特尔的2030年战略及目标建立在持续履行企业社会责任的承诺上，体现了我们远大的抱负和战胜这些全球性挑战的决心。我们与全科技行业和社会一起，通过科技赋能和我们的集体行动创造一个负责任的、包容的和可持续的未来，加快应对全球重大挑战的步伐，造福地球上每一个人。”王锐最后说。