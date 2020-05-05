英特尔斥资9亿美元收购公共交通导航应用Moovit

英特尔今天宣布，将以约9亿美元的价格（或者相当于8.4Y亿美元的Intel Capital股权收益）收购了以色列初创公司Moovit，该公司开发了一款名为Moovit的公共交通应用。

英特尔今天宣布，将以约9亿美元的价格（或者相当于8.4Y亿美元的Intel Capital股权收益）收购了以色列初创公司Moovit，该公司开发了一款名为Moovit的公共交通应用。

英特尔首席执行官Bob Swan在声明中表示：“英特尔的目标是创造改变世界的技术，让地球上所有人的生活变得更加丰富，我们的Mobileye团队每天都在为此目的而努力。Mobileye的ADAS技术正在改善行驶在道路上的数百万辆汽车的安全性，作为全栈式移动服务提供商，Moovit加快了真正变革交通运输的能力，也就是减少拥堵并挽救生命。”

Moovit提供的免费移动导航应用，可以在100多个国家/地区提供公共交通信息，目前Moovit已经从Intel Capital、B W iVentures和Sequoia Capital等投资方那里筹集了约1.33亿美元的风险投资。人们使用Moovit的应用来查找利用公共交通游览城市的最佳方法。该应用还与Uber等应用进行了集成，提供使用不同公共交通工具（例如打车服务）的多条路线。

上个月，Moovit面向公交机构和企业推出了所谓的“紧急动员服务”，帮助人们在COVID-19大流行期间的出行，这好像新服务将车辆服务转变为按需服务，让员工可以使用该服务安全复工。

TechCrunch的另一篇报道称，英特尔计划将Moovit与其汽车业务Mobileye进行整合。英特尔在2017年以153亿美元的价格收购了Mobileye，后者主导着英特尔在自动驾驶汽车领域的工作，显然这次英特尔收购Moovit获得的实时交通数据和智能理由技术将让Mobileye从中受益。

Moovit将人工智能和数据分析功能相结合，用于监控实时流量，为大约8亿用户提供公共交通路线，这对于那些寻找最快路线到达目的地的自动驾驶车辆来说很有用处。

英特尔表示，Moovit将被纳入Mobileye业务，但会保留品牌和现有合作伙伴关系。

Mobileye首席执行官Amnon Shashua在一份声明中说：“Moovit拥有庞大的全球用户群、专有的运输数据、全球编辑社区、与重要公交和出行生态系统合作伙伴建立的牢固合作伙伴关系、以及资深的团队，使他们成为一笔非常棒的投资。Moovit是一个强大的品牌，受到全球亿万用户的信赖。加上Mobileye在地图绘制和自动驾驶技术方面的能力，我们将能够加快改变移动未来的进程。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，实际上英特尔对Moovit的野心是多方面的。他认为，一方面Moovit可以帮助英特尔在移动芯片上获得更好的移动信息，这是片上数据的策略，也是自然而然的一笔金融投资。

“这也可能是一种数据即服务的策略，因为Moovit知道公共交通是如何运转的，每天会匿名收集500万多个数据点，这将有助于英特尔实现自动驾驶的雄心，利用Moovit的数据生成更好的交通预测。英特尔有很多协同性的选择，而且英特尔是一家有资源通过收购实现增长的企业。”

英特尔此前就与Moovit建立了关系。Moovit在2018年进行的最后一轮融资中，英特尔是领投方。作为这次收购交易的一部分，英特尔高级副总裁、Mobileye首席执行官Amnon Shashua将观察员身份加入Moovit董事会。

希伯来语报纸《The Marker》的另一篇报道称，这笔交易也可能是“人才收购”，10亿美元中将有10%是作为人才奖励金提供给Moovit员工的。