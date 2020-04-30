“全能冠军”英特尔：以技术与生态布局新基建 为互联网下半场注入“新鲜血液”

可以预见的是随着“新基建”的铺开，一个巨大的市场机会已经呈现在英特尔及其合作伙伴面前，接下来就是抓住机会打个漂亮仗。

至顶网计算频道 04月30日 新闻消息（文/李祥敬）：“疫情对整个社会都是一件悲哀的事情，但是往往每一次的瘟疫爆发都会激起人类社会的重新思考。面对疫情，我们希望利用自己的力量做出支持整个社会前进的努力，这也是英特尔同整个生态系统的合作伙伴能够向前去走的一步。” 英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区行业解决方案部总经理梁雅莉在接受记者采访时如是说。

2020年的春天特别与众不同，在家办公或者上云课堂等成为我们的新常态。这让整个社会对于数字化技术的价值有了更加直观的认知。数字经济下，数字化应用对于每个人的工作和生活的影响正在持续发酵。

英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区数据中心销售总经理陈葆立表示，突发的疫情正在成为加速整个行业用户转型的契机，通过开放的云技术，领先企业都快速拥有了计算能力，可以适应现在的环境变化。

比如“停课不停学”让在线教育模式深入人心，我们的学校和教育职能部门也会思考，未来的学习模式是什么？同样，对于医疗健康行业更是如此，如何借助数字化技术实现行业的转型升级成为当务之急。

行业数字化转型正在加速，而这离不开数字化基础设施的支撑。所以，我们看到“新基建”一经提出便受到了全社会的关注。

英特尔眼中的“新基建”

梁雅莉表示，“新基建”是时下热议话题，从大的方面来看“新基建”是中国产业结构的升级换代，无论是5G、AI还是大数据，都会给整个行业带来非常崭新的面貌。而“新基建”最重要的一个含义就是数字化的基础设施越来越成为支持所有行业、整个社会以及国家运转的基本元素。

在梁雅莉看来，“新基建”并不是新的概念，其实两年前这样的机会已经存在了。但因为疫情的原因，“新基建”被提及而更受关注。对于英特尔来讲，“新基建”所提出的行业发展大方向是具有非常积极意义的，因为英特尔是一个从端到边、网、云的全栈式基础设施提供者，所以“新基建”能够为英特尔以及合作伙伴生态带来一个前所未有的巨大机遇。

陈葆立也指出，“新基建”涉及的很多技术领域并不是新的，很多已经存在很多年。在整个社会体验到新技术带来的便利和可能性之后，接下来每个行业是不是能够更加积极主动地将数字化技术服务于自身的业务，更加有效地管理自身资源，这是行业转型的重要契机。

梁雅莉表示，未来中国经济的发展本质是数字经济的发展，当互联网已经走出了第一步，传统行业如何加速数字化转型，提升行业的竞争力，这才是“新基建”的内涵。

互联网的下半场

互联网的发展有“上半场”，还有“下半场”。上半场是根植于消费的互联网，也就是说整个互联网技术、业务模式是融入在个人消费生活的方方面面中，无论是打车、移动支付还是大众点评、短视频、直播，它的发展业务模式以及成长都是基于人口红利、深耕客户体验。

“对于互联网的“上半场”来说，商家需要在消费者的红海里再找到一片蓝海，比如现在的短视频和直播。但如何精确理解客户的需求，这是非常难的。但其实“下半场”还有一片更大的蓝海就是产业互联网，产业互联网就是将互联网技术应用到各个行业，无论是电力、银行还是政府。”梁雅莉如是说。

所谓产业互联网，就是互联网成为各行各业的工具。互联网将来根植于各个行业，成为一个常态化。我们以“新基建”中的特高压为例，特高压电路的建设或者是所有现在数字基础设施的搭建和升级，都是为了能够建立一个智能的能源互联网。这对整个能源系统提出了特别高的要求，包括智能化、云、网、端、边的要求，这就需要把新技术融合到行业应用当中。

梁雅莉认为互联网的“下半场”才刚刚开始，如果说互联网上半场是连接了任何产品，下半场是真正能够跨界联系到产和需两端，就是把最终用户和产品、服务连接起来。

如何把握“新基建”的机会？

在“新基建”当中，其实重要的组成部分就是数字化的基础设施，比如5G、AI、云计算等。但如果只把目光停留到这一层面，其实并没有触达“新基建”的精髓。

对于英特尔来说，首先将利用强大的生态体系优势，调动产业链上下游，加速应用落地，实现协同发展。梁雅莉指出，“新基建”大趋势下，我们需要理解行业客户自身的业务线，结合现在的技术趋势把这些新的技术落地，也就是融于各行各业的新应用当中。英特尔在50余年的历史里，最大的优势是能够很迅速搭建一个大平台，实现连接、融合以及赋能。“所以我们一直说英特尔是技术的基石，可以团结整个产业链中的合作伙伴一起，将最新的技术在行业里快速落地，这对技术和应用都是非常重要的。”

因此，无论是OEM、ODM、ISV、SI或者是互联网客户当中的私有云厂商、公有云厂商以及新兴生态系统的合作伙伴都能够依托英特尔的平台，根据不同的客户业务线，以及不同的应用和负载，把5G、AI、以及云计算等众多业务融合进去。

与此同时，英特尔也将持续推动产品技术创新，为应用落地打造坚实基础。对此，陈葆立表示，对于“新基建”涵盖的5G、AI、数据中心等领域，英特尔也一直在进行相关的技术投入。以5G为例，今年将是5G在中国快速发展的一年，我们很快会看到数据量数以十倍的增长，因此我们需要有一个弹性的设计架构，能够在5G连接数据中心的网络里，更好地平衡数据中心到边端所有的工作负载。基于我们致力于提供最好的基础建设和算力的出发点，英特尔将利用过往5-8年的技术积淀，帮助中国的合作伙伴更好地升级核心网，利用软件定义网络支持新的技术建设。

“全能冠军”英特尔如何布局2020年？

面对“新基建”带来的巨大发展机遇，市场竞争的激烈程度与日俱增。对此，陈葆立表示，由“新基建”驱动的数据中心或者整个大的IT市场环境是扩张的，从行业发展的角度来看，我们希望能有更多公司参与进来，带来新鲜血液，让行业创新速度更快。“从英特尔的角度来看，我们对所有的竞争对手都持尊重态度，也非常欢迎。”

能够有如此底气面对竞争，在笔者看来不仅得益于英特尔对行业的深耕，更是因为英特尔已经发展成为“全能冠军”，有足够强大的能力应对千变万化的市场环境。英特尔的“全能冠军”实力，可以从以下三个方面来分析。

第一是产品技术的全面性与领先性。英特尔不光生产CPU，还涉及存储、网络等基础设施，并以数据为中心，聚焦云、AI、智能边缘、5G等转折性技术，全面引领技术变革。另外，英特尔拥有上万名的软件工程师，他们的工作就是跟行业ISV、客户合作，把硬件能力发挥到最大。

第二，解决方案的创新力。不管是金融客户，还是能源客户、互联网客户，英特尔都能够做到深入了解行业用户的多样化负载需求。与行业的领先者合作，推出全面满足行业需求的方案，是英特尔一直专注的方向。

第三，全面生态系统构建力。英特尔的生态既包括服务器厂家，也包括各个行业的领跑者，比如腾讯、阿里、百度、头条等等。

据悉，英特尔将于2020年下半年启动“英特尔合作伙伴联盟”计划。该联盟囊括OEM、ODM、ISV、SI、CSP、FPGA设计服务提供商、最终用户等内在的诸多合作伙伴，英特尔将通过自身前沿技术、成熟的销售支持和强大的合作伙伴网络，全面赋能合作伙伴，促进联盟内生态系统协作，同时整合资源扩展协作范围，助力合作伙伴全面发展。

梁雅莉表示，整个英特尔的历史实际上是生态系统发展的历史。作为基础技术的供应端，如果不协同整个价值链的上、下游，便无法推动整个的行业的向前发展。“我们会和一系列的合作伙伴进行非常深入的工程师对工程师的合作，只有合作到达这个级别，才会给我们的用户带来最好的体验，整个应用和技术以及解决方案也是最能够解决客户需求的。因此，我认为整个生态系统的建设也是英特尔最大的竞争优势。”

值得注意的是，陈葆立特别指出，英特尔数据中心业务在中国发展愈发壮大，已经占整个数据中心领域比重约1/3，因此现在我们的业务有很多时候是将中国特有的诸如软件、硬件等的需求带回美国总部，真正实现中国创造，全球共享。

“2020年开年虽然有点曲折，但我们对整个市场还是非常有信心的。英特尔致力于成为全能冠军，不只是做产品，我们和合作伙伴一起构建强大的生态，最后打造完整的方案，满足中国各行各业的需求，一起推进数字化转型。”陈葆立说。

梁雅莉则表示，2020年是非常特殊的一年。整个科技的发展也是转折的一年，整个数据中心的发展从长远角度来看，也会是一个特别有前景的一年，真心希望科技能够为人类的生活带来最善的一面。

记者后记：在撰写本文时，英特尔公布2020财年第一季度财报，该季度营收为198亿美元，同比增长23%；营业利润为70亿美元，同比增长69%；净利润57亿美元，同比增长42%。

而数据中心部门营收70亿美元，同比增长43%；营业利润为34.92亿美元，同比大涨89.7%。数据中心业务表现亮眼，这表明来自云计算、运营商和企业需求的持续强劲增长。其次是客户端PC业务，受惠于远程办公、在线教育等需求，营收增长了14%。

可以预见的是随着“新基建”的铺开，一个巨大的市场机会已经呈现在英特尔及其合作伙伴面前，接下来就是抓住机会打个漂亮仗。