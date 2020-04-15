危机与机会 英特尔杨旭谈不确定性时代的应对之道

我们生活在一个确定性的时代，黑天鹅事件层出不穷。2020年，英特尔成立已经52年，在中国也走过了35年。英特尔公司和产业合作经历了高速增长，而且也面临着一次一次的危机和产业的起起伏伏。

至顶网计算频道 04月15日 新闻消息（文/李祥敬）：“2020年，是新十年的起点，是一个巨变的时代。世界正在重塑，前所未有的变革正在发生。特别是今年春天的新冠疫情已经发展成为全球性危机。全球范围内，整个经济大环境的变化正在加速而且可能是长期的。”英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭近日在“智存高远 IN擎未来” 2020英特尔中国年度战略“纷享会”上如是说。

当下，中国的疫情防控已经迎来曙光。杨旭表示，疫情之后我们面临的很多外部环境和工作生活方式，可能会发生一些永久性的改变。这些是长期，而且是新格局的起点。“我认为，危机更考验一家公司。困难终将过去，长远看我们如何加速业务发展、赋能产业，这需要战略性的眼光，以及很多的经验，才能在危机中找到机会。”

危机

我们生活在一个确定性的时代，黑天鹅事件层出不穷。2020年，英特尔成立已经52年，在中国也走过了35年。英特尔公司和产业合作经历了高速增长，而且也面临着一次一次的危机和产业的起起伏伏。

杨旭介绍说，在疫情期间，英特尔在成都、大连的工厂给全世界做出了表率。“我们在第一时间保护员工健康的同时，让英特尔在成都、大连的工厂没有停工一天，这些经验已经被英特尔其他地区的工厂所借鉴。”

在危机发生的时候，任何公司都要考虑两个基本问题。第一个是要保护员工的安全，第二是在保证员工安全的情况下，确保公司的正常运营。作为有着悠久公司的公司，英特尔在危机应对流程和资源准备方面有着丰富的经验，包括IT部门、HR部门、医疗专家等。

“只有真正的全球布局，才可以更大程度稳定制造和供应链网络体系，才可以更灵活、更有力地抗击未来风险。英特尔全球化的供应链布局说明了这一切，因为我们现在80%的业务在美国之外，名副其实是一个全球化的业务。”杨旭说。

科技无国界在这次疫情中得到了非常好的验证。英特尔快速投入到抗击疫情中，保护员工，同时确保工厂连续不断生产，向全世界的合作伙伴提供他们所需要的极其重要的产品，帮助整个社会利用智能科技应对突发公共事件。比如在英特尔与合作伙伴助力医疗影像用于疫情诊断、基于英特尔平台的无接触医疗机器人在前线医院的应用、AI技术支持的口罩智能生产和检测系统等等。

英特尔聚焦智能科技，凭借在数据处理、存储和传输上的全面实力，通过实效与探索的平衡，以及开放式合作，既立足当前又布局未来，以指数级思维突破创新，推动人工智能、5G、智能边缘等行业转折性技术的融合创新，将智能融入云、网络、边缘和各种计算设备，创造改变世界的技术。

所以，前瞻性和引领性非常重要，包括对技术需求的把控和未来整个产业的方向。同时技术要服务于每个人，必须要转换为价值，让每个人体会和认可这些价值。当先，各种创新不断碰撞融合，企业除了不断探究现有技术的革新，同时也要保持对前沿技术的追踪，并将技术转化为产业价值，进而为整个社会发展做出贡献，并造福每个人。

机会

如果说前面是危机的应对，那么机会的把握也就顺理成章了，毕竟“危”中总是伴随着“机会”。例如“新基建”的推出不光是为了应对疫情挑战，也是更好地寻找新的经济增长点。

杨旭表示，“新基建”不仅仅是基建本身，更重要的是它对整个经济结构转型起到的推动作用。数字经济的形成和规模化对整个中国经济未来创新、升级、转型至关重要。

面对蓬勃发展的数字经济，英特尔提出了数据时代“智能Ｘ效应”的思想。这既是产业效应，也是经济效应。万物智能化带来指数级数据爆炸，智能科技的发展和应用，释放数据的价值，使产业升级、经济升级迈向新拐点。

“新基建”的核心是加速推进数字经济，而这离不开AI、5G、云计算的技术，并完成对数据本身的增值，最后变成个性化业务。所以，“新基建”不仅是简单的基础设施的建设，更重要的是知道数据的价值在哪里。

杨旭说，中国的数据量是全球最大的，在这个基础上创建有价值的增值服务推动数字经济的产业结构转换、升级创新，这是中国面临最大的机会。

在“新基建”中，杨旭认为应该加强核心技术的创新，并驱动更多增值应用，然后是产业的协同。在这一过程中，英特尔加速技术到产品到应用到价值的实现。“永远在'我'上做文章，不是在‘我们’上做文章，这个生态链就很难建成，没有生态链就很难形成规模效应。”

英特尔与长期的生态合作伙伴，包括OEM、ODM、独立软件商（ISV）、系统集成商（SI）、服务商等一起，也与制造、金融、零售、物流、教育等行业伙伴紧密协作，深入理解垂直行业需求，推进集成式创新，面向实际需求和工作负载，为最终客户打造真正能落地的解决方案，从而推动智能在千行百业的绽放和应用。