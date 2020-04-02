AMD第二代EPYC处理器芯片将为IBM云服务器提供动力

AMD正在扩大自己在云计算市场的影响力，与IBM展开合作在IBM Cloud裸机服务器上提供最新的CPU。

AMD正在扩大自己在云计算市场的影响力，与IBM展开合作在IBM Cloud裸机服务器上提供最新的CPU。

这对AMD来说是又一个里程碑。去年AMD成功打破了竞争对手英特尔在云计算市场中的地位。现在AMD的芯片可以用于AWS、谷歌、微软和其他云服务提供商所使用的服务器。

AMD第二代AMD EPYC 7642处理器采用来自合同制造商的新技术制造，与上一代芯片相比，这一代具有更高的性能，同时耗电更少。这一代芯片采用最先进的7纳米芯片制造工艺，有多达64个“Zen 2”核心。AMD表示，这帮助他们实现了创纪录的性能水平，同时还可以将许多常见的数据中心工作负载总拥有成本降低多达50％。

AMD表示，EPYC芯片基于AMD的x86 Zen架构，创下140多项性能记录。当前版本代号为Rome，于去年8月推出。

AMD表示，目前这些芯片已经用于IBM在北美、欧洲和亚太地区出货的裸机服务器上，并可通过IBM Cloud全球目录门户进行订购。

IBM Cloud基础设施服务总经理Satinder Sethi表示：“AMD和IBM Cloud现在正在共同努力，为那些工作负载要求双路服务器具有高核心数、高吞吐量的客户提供最佳的IBM Cloud Bare Metal体验。第二代AMD EPYC处理器系列使IBM Cloud能够进行大核心扩展，增加内存带宽、针对某些工作负载可能达到最高CPU性能，适用于从裸机到数据库、容器和高性能计算等各种工作负载。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示，这次合作有助于AMD扩大自己在云市场的影响力，由于个人计算机销量下滑，近年来云计算市场已经成为芯片厂商的重中之重。英特尔一直在努力完善自己的7纳米芯片制造工艺，但最早可能要到明年才能推出首款产品，这给AMD带来了机会。

Moorhead说：“AMD赢得了几乎所有云服务提供商的支持，IBM是最近签约的两个合作伙伴之一。考虑到EPYC强大的云实例价值主张，我对此并不感到惊讶。”

根据Synergy Research Group上个月的报告显示，IBM目前以6％的市场份额在全球云计算市场排名第四。AWS以33％的市场份额保持第一的位置，其次是微软Azure和Google Cloud Platform。