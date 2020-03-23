美国将开放16套超级计算机以抗击新冠病毒

美国将为全球研究人员提供16台超级计算机用于找出与新型冠状病毒有关的疗法和疫苗。超级计算机可以处理庞大的数据集，能够比其他硬件系统更快地对分子行为进行复杂的模拟，因此美国此举有望加强抗击新冠病毒的能力。

美国将为全球研究人员提供16台超级计算机用于找出与新型冠状病毒有关的疗法和疫苗。超级计算机可以处理庞大的数据集，能够比其他硬件系统更快地对分子行为进行复杂的模拟，因此美国此举有望加强抗击新冠病毒的能力。今天美国白宫科学技术政策办公室今天宣布了这个消息，并成立COVID-19 High Performance Computing Consortium联盟，联盟成员将使用这16台超级计算机，其中包括了目前全球性能最高的Summit系统。

该联盟成员包括美国能源部的几个国家实验室，例如劳伦斯·利弗莫尔（Lawrence Livermore）国家实验室、桑迪亚（Sandia）国家实验室和橡树岭（Oak Ridge）国家实验室，以及麻省理工学院和伦斯勒理工学院、美国国家航空航天局和美国国家科学基金会。此外，Google Cloud、AWS和微软也是联盟成员，将提供基于云的服务以加速研究工作。

来自学术界、政府和企业界的研究人员可以通过网站向该联盟提交建议，高性能计算、生物学和其他领域的专家将对这些内容进行审核，并从中选择出最价值的建议。曾创建了多个超级计算机系统的IBM，将负责该联盟的协调工作。

美国首席技术官Michael Kratsios在宣布该联盟成立的声明中表示：“美国正在集中力量对抗COVID-19，这意味着我们将释放全球一流超级计算机的全部能力，以迅速推进治疗和疫苗的科学研究。”

高性能：这16台超级计算机的综合处理能力高达330 petaflops，也就是每秒执行3.3亿亿次计算，其中仅Summit就能交付200 petaflops。这相当于地球上所有人全天每秒不停歇地计算大约305天。这16台计算机总共拥有775000个CPU，34000个GPU。

背景：已经有迹象表明，这些超级计算机可以变成抗击COVID-19的重要工具。在有关该联盟的博客文章中，IBM研究总监Dario Gil提到了橡树岭国家实验室和美国田纳西大学的团队已经在使用Summit开展研究工作了。他们使用Summit筛选了8000种化合物，并鉴定出77种有希望的化合物，可能与冠状病毒的“尖峰”蛋白结合，从而阻碍感染宿主细胞的能力。

计算也在以其他方式加紧应对。一些研究人员通过众包计算能力试图更好地了解蛋白质的动力学，那些利用人工智能和其他方法抗击病毒的研究人员，将可以使用来自29000份研究论文的数据集。IBM发起的一项全球编码挑战中就包括了抗击COVID-19，亚马逊表示将投资2000万美元以帮助加速检测新冠病毒。