英特尔发布新型神经形态Pohoiki Springs系统 可承载1亿个人工神经元

英特尔今天分享了有关神经形态计算系统Pohoiki Springs的详细信息，该系统利用1亿个人工神经元来执行处理任务。

英特尔今天分享了有关神经形态计算系统Pohoiki Springs的详细信息，该系统利用1亿个人工神经元来执行处理任务。

神经形态硬件通过模仿人脑处理信息以加快计算的方式，目前这项技术仍处于试验阶段，但是英特尔和该领域的其他参与者希望，这个受人类大脑启发的系统有望提供比传统服务器更高的性能，以处理人工智能和机器学习等工作负载。

Pohoiki Springs让英特尔朝着这个目标又买进了一步。该系统拥有1亿个神经元，大小约为5台标准服务器，功耗为300瓦，封装了768颗英特尔Loihi神经形态芯片，构成了机器的大脑。

Loihi采用14纳米设计，其中包含20亿多个晶体管，组成130000个人工神经元，这些神经元又构成了总共124个核心，核心在4个附加控制核心的帮助下协调操作。

像Loihi这样的神经形态芯片与其他AI优化的处理器相比，深度学习工作负载的运行方式有所不同。英特尔芯片上的人造神经元彼此之间紧密相连，就像有机神经元一样，以相对简单的信号（也就是spike脉冲信号）形式传输数据。脉冲信号是一种非常有效的信息传递媒介，让Loihi芯片解决某些问题的能力比普通处理器快了10000倍，而功耗却降低了10000倍。

神经形态芯片设计还具有另一个明显优势，常规处理器是把处理的信息保存在单独的内存区域中，而Loihi的内存则直接位于人工神经元和突触中，使数据可以更快地传输到需要的地方。

英特尔神经形态计算实验室主任Mike Davies在新闻发布会上说：“我们以一种完全不同的方式计算神经网络。”

Pohoiki Springs的768个板载Loihi单元，代表了英特尔在可扩展性的一个重要里程碑，因此此前英特尔最大的神经形态系统只支持68个芯片。英特尔将通过云把Pohoiki Springs提供给90个正在开发神经形态硬件算法的学术团体和企业。在新闻发布会上，Davies将算法和软件称为这项技术实现商业化的一大挑战。

英特尔在商业化方面准备充分。据Davies说，Loihi的第一个应用将是边缘处理用例，例如对来自摄像头和自动驾驶汽车传感器的数据进行实时分析。他说，英特尔希望随着时间的推移，半导体制造技术的进步将能使Loihi体系结构进一步缩小，从而可以用于移动设备和便携式计算机。

对边缘处理的关注，是英特尔不仅要开发大型神经形态系统（例如Pohoiki Springs），还要开发小型系统的原因。本周初，英特尔公布了最新研究成果。周一英特尔表示，已经成功地训练Loihi芯片识别10种有害化学物质的气味。

与此同时，英特尔也在追求利用多种全新芯片设计方法确保自己的长期竞争力。最近英特尔斥资20亿美元收购了数据中心AI加速器初创公司Habana Labs。此外，英特尔还在开发量子计算芯片和优化这些芯片的技术，例如Horse Ridge低温控制系统。