布局转折性技术 英特尔以最强产品组合释放5G潜力

英特尔持续投资能够释放跨云、网络和边缘数据全部潜力的平台技术，通过领先的产品和软件产品组合，为数据中心，网络和边缘的每个工作负载提供服务，更快地传输数据，存储更多数据，并处理所有数据。

至顶网计算频道 02月27日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，云计算、大数据、人工智能等技术不断驱动工作负载和应用的多样化，我们处于数据大爆炸的时代。为了进一步释放数据价值，英特尔确立了以数据为中心的战略转型，致力于引领人工智能、5G、智能边缘三大转折性技术的发展，为下一个50年驱动自身的创新和变革，为人、企业和社会创造积极影响。

英特尔公司数据中心事业部副总裁兼英特尔至强处理器和数据中心营销总经理Lisa A. Spelman表示，过去51年来，英特尔一直处于计算革命的最前沿，无论是通过摩尔定律还是通过各种其他方式将技术应用到生活中，不断创新。英特尔具备独特优势，能够向市场提供无可比拟的产品组合，以实现所有行业和部门实际工作负载性能的加速。

助力产业转折

在技术转折浪潮中，云是社会上最具经济创新性的力量；AI无处不在，解锁数据价值；5G将无线、计算和云结合在一起，从根本上变革计算方式；智能边缘使得计算更靠近数据，推动了新一轮多功能计算设备、物联网以及网络的发展。瞄准3000亿美元的潜在市场规模，在三大转折性技术领域，英特尔锐意进取，引领技术创新，扩展行业合作，打造广泛生态，为转型提速。

Lisa表示，英特尔的目标是通过领先的产品和软件产品组合，为数据中心、网络和边缘的每个工作负载提供服务。“我们一直在投资于能够释放数据全部潜力的平台技术，从中央处理器扩展到更多领域，在以太网、芯片、光子学和网络交换等领域内提供行业领先的数据传输产品，通过英特尔傲腾数据中心级持久内存和傲腾SSD以及QLC 3D NAND SSD提供存储创新和效率。”

近日，全新第二代英特尔至强可扩展处理器正式发布，作为业界部署最广泛的服务器平台，英特尔至强可扩展平台目前已累计销售超过3000万颗芯片。“从云到网络到智能边缘，英特尔以数据为中心的平台相比业界任何服务器处理器平台，所覆盖的市场都是最广泛的。通过与客户紧密协作，这些全新的服务器处理器在广泛的市场和工作负载中都能够更好地满足他们对性能和价格的需求。”Lisa说。

英特尔从多个方面优化了这些全新第二代英特尔至强可扩展处理器，包括增加核心数量、提高缓存或提升处理器频率。这些新处理器采用“R”、“T”或“U”后缀进行标记，适合双路和单路的主流与入门级服务器。核心和缓存的增加旨在应对那些对每服务器容量至关重要的工作负载，例如虚拟化云、超融合基础设施（HCI）和网络功能虚拟化（NFV）。

人工智能正在推动针对以数据为中心的格局的颠覆性创新，从数据中心到网络、边缘。针对AI，英特尔第二代至强可扩展处理器依然是市面上唯一集成人工智能加速的主流服务器处理器，包含面向内置人工智能加速的英特尔深度学习加速（Deep Learning Boost）功能，为图像分类、语音识别、语言翻译和物体检测等深度学习应用案例提供更高效的训练和推理加速。

在5G场景，网络功能虚拟化（NFV）是不可或缺的。英特尔公司副总裁兼网络平台事业部总经理Daniel Rodriguez表示，今年，全球核心网络部署的虚拟化已达到了50%，在5G的助推之下，预计这一比例将在2024年增长至80%。

英特尔数据平台事业部、网络平台事业部高级总监杜唯扬补充说，现在IT和CT融合趋势明显，英特尔成为CT和IT融合推动者，在产品上体现出这样的能力。全新第二代英特尔至强可扩展处理器也针对网络工作负载进行了优化，与第一代同类产品相比，虚拟化网络性能提高了25％至58％。同时，第二代英特尔至强可扩展处理器的N系列产品频率相比同等型号更高并且可以实现动态调整的频率，更好地承载vRAN、OpenRAN、NFV应用，并在全球和中国的运营商中有着广泛应用，帮助他们开展5G、边缘计算等创新业务。

在推动产业变革中，英特尔非常注重与产业链上下游伙伴的协同创新。凭借20余年在数据中心领域积累的深厚经验，以及与世界领先的数据中心服务提供商、合作伙伴开展长期协作成果，英特尔推出的精选解决方案依托性能领先性与生态开放性，确保各类企业能够在英特尔架构上实现最佳的运行效果，从而成为以数据为中心时代值得用户信赖的最佳选择。

释放5G潜力

5G将带来数据增长和全新设备，释放5G潜力需要从网络到核心再到边缘的转型。凭借面向5G基础设施的无与伦比的芯片产品组合，英特尔处于这场转型的最前沿

Lisa表示，作为突破性的新技术，5G可以提升数据创建和交付的上限。5G带来的创新应用与服务使得处理数据的位置也在发生变化，即数据更靠近边缘，因此从数据中心到核心网络再到边缘的所有基础设施都要为解锁5G的全部潜力做好准备。"我们的产品组合的独特之处在于可以更快地传输数据、存储更多数据并处理所有数据产品，英特尔产品组合的广度使能够满足5G基础架构的独特要求，"

到2023年，整个芯片市场中网络基础设施市场规模将达到250亿美元。在核心、边缘和接入网，英特尔能够为客户提供设计、交付和部署5G解决方案的最快速有效途径。在不断增长的市场中进一步扩大行业领先的芯片优势。

有数据显示，到2024年，全球将建成600万座5G基站。针对5G基站市场，英特尔发布首款面向无线基站的、基于英特尔架构的10纳米片上系统（SoC）英特尔凌动P5900平台。

作为一款高度集成的10纳米SoC，英特尔凌动P5900的设计基于5G网络所迫切需要的高带宽与低时延，提供了可满足当前乃至未来5G基站需求的功能。该产品扩展了英特尔针对网络环境的丰富芯片产品组合，同时为网络基站市场引入英特尔芯片技术，并使之成为这一市场的基石。

“我们将英特尔架构带入基站，这是我们推动网络转型迈出的重要一大步。该产品专为5G 高带宽和低延迟要求而设计。英特尔凌动P5900将计算、连接和加速技术结合到一个SoC，可以满足客户的需求。”Daniel说。

杜唯扬补充说，英特尔凌动P5900第一款为5G基站打造的SoC单颗芯片。从计算能力到连接、加速器都可以通过英特尔10纳米的工艺集成到单颗SoC当中。在功耗方面，完全符合基站的要求。“我们已经积累了计算、连接、虚拟化、加速器方面的能力，通过芯片集成以满足未来几年的要求。”

除此以外，英特尔推出首款面向5G网络加速的新一代结构化ASIC芯片Diamond Mesa（代号），Diamond Mesa等结构化ASIC为无需FPGA全面可编程性的工作负载提供了最小风险优化路径，其效能达到前一代产品的两倍，从而使英特尔成为唯一一家能够为网络基础设施提供全芯片平台基础的提供商。

Daniel表示，结构化ASIC适合于定制eASIC和FPGA之间，与FPGA相比，其功耗性能更高而成本更低；与ASIC相比，则降低了复杂性。英特尔结构化ASIC为客户提供定制的低功耗解决方案，适用于5G无线、数据中心、嵌入式视频、工业等应用场景。

现有的以太网技术，尤其是在边缘服务器中，无法满足5G网络实施的时延要求。然而，以极具成本效益的价格在整个网络中保持精确的时间同步，是帮助解决应用程序时延的一种有效路径。

基于此，英特尔推出英特尔以太网700系列网络适配器，首款具有硬件增强精确时间协议的5G网络优化以太网NIC：以太网700系列（代号为“Edgewater Channel”）是英特尔第一款具有硬件增强精确时间协议（PTP）的5G优化网络适配器，可提供基于GPS的跨网络服务同步功能。Edgewater Channel现在正处于样品阶段，并将于2020年第2季度投产。

除了硬件产品，英特尔扩展了其行业领先的边缘计算软件工具包，在开放网络边缘服务软件（OpenNESS）工具包中集成了新功能，以协助客户和合作伙伴加快创新产品的上市时间。

英特尔市场营销与传播集团副总裁兼中国区数据中心销售总经理陈葆立表示，英特尔整个策略和战略非常清晰，那就是一如既往地提供标准技术平台和开源软件。“如果从云端到核心网到边缘端到基站都是同一个架构，英特尔打通芯片、硬件、软件，使得服务商可以把软件服务连接起来。”

OpenNESS现在支持独立的5G NR和增强平台感知（EPA）部署，帮助客户灵活地部署所选择的云原生边缘微服务。英特尔正在提供定制化的OpenNESS体验套件，以加速定制化5G部署。OpenNESS补足了英特尔开放视觉推理及神经网络优化（OpenVINO）以及开放视觉云（Open Visual Cloud）在边缘计算研发上的需求。

技术创新需要产业创新者之间的深度协作，也得益于合作各方的贡献。英特尔长期以来一直引领技术变革，在加速客户与合作伙伴之间的协作层面具备独特优势。英特尔宣布与多家行业领先企业展开战略合作，包括Altiostar、戴尔、德国电信、慧与（HPE）、联想、云达、乐天、威睿（VMware）以及中兴等，以提升网络基础设施的能力，并加速推进市场中的边缘解决方案。

杜唯扬说，英特尔投入5G，与业界进行全方位的产业合作。不管是企业垂直市场还是电信运营商以及云运营商，英特尔都有很强的合作，这个合作并不是一对一的，而是包括通讯设备厂商、软件厂商、服务器设备提供商等多厂商联手合作。

结语

英特尔持续投资能够释放跨云、网络和边缘数据全部潜力的平台技术，通过领先的产品和软件产品组合，为数据中心，网络和边缘的每个工作负载提供服务，更快地传输数据，存储更多数据，并处理所有数据。

5G是一个巨大的转折点，英特尔的整体网络平台提供了多种芯片和软件功能，可提供满足5G网络苛刻需求所需的最高性能处理能力，并具有处理平台的灵活性。通过为5G网络基础设施提供更为广泛的芯片产品组合，英特尔不断技术创新，推动从核心网到边缘推动网络基础架构的全面转型，为客户以及合作伙伴创造一个充满机遇的世界。