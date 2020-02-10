深入剖析：透过AMD和英特尔季度财报数据解读数据中心业务迷局

眼下正是如火如荼的财报季，近日AMD和英特尔最近都公布了第四季度和年度业绩。两家厂商都宣称取得了强劲的增长。下面就让我们来更详细地剖析一下财报数字，并就此对2020年业务发展前景进行一些预测。

眼下正是如火如荼的财报季，近日AMD和英特尔最近都公布了第四季度和年度业绩。两家厂商都宣称取得了强劲的增长。下面就让我们来更详细地剖析一下财报数字，并就此对2020年业务发展前景进行一些预测。

AMD EESC：业绩抢眼，EPYC势头迅猛

要像从AMD财报中提取出EPYC的数据非常难，因为这部分业务与嵌入式和半定制业务是混合在一起的，这两块业务的销量更高而利润率更低。

乍一看这些数字似乎有些混杂。净收入总体看是持平或者下降的，而营业收入年比是相当强劲的。在我看来，嵌入式和半定制业务是疲软的，而EPYC在企业级市场越来越突出。想想看：年同比收入下滑了14％，而营业收入增长了61％。2019年第四季度与2018年第四季度相比，收入仅增长7％，而营业收入增长850％。

除了这些数字之外，AMD EPYC在市场中发展势头迅猛，已经有超过100款基于EPYC的服务器平台。这一点体现在AMD演讲中的一段话：“戴尔（EMC）开始交付由EPYC处理器驱动的服务器完整产品组合……”为什么这段话很重要？因为务实是Dell EMC的强项之一。把AMD作为服务器芯片合作伙伴，并用于全套平台中，这说明客户的需求是很高的。

正如我们很难提取出最近这个季度AMD EPYC的业绩数据一样，我们几乎不太可能把EPYC持续增长的势头作为判断2020年发展情况的一个指标。我只能说说我从业内听到的信息。企业市场需求在继续增长，前英特尔高管Dan McNamara的加入将有助于英特尔的GTM战略。因此，我们期待看到AMD EPYC继续在企业中受到关注，以及看到能够反映出这种增长的相关数据。

持续专注于打造强大的渠道影响力，这对EPYC的长期成功来说是至关重要的。渠道计划不仅仅是关于MDF和广告预算，还与人、人际关系和联合战略规划有关，可以推动有意义的收入和营业额交易业务。

英特尔DCG ：云计算增长惊人 企业和政府行业有所下滑

英特尔数据中心事业部（DCG）在这个季度的表现一骑绝尘。英特尔的至强平台表现出色，实现了强劲的环比增长。此外，英特尔在云服务提供商（CSP）领域的增长也尤为强劲，同比增幅为48％，在通信领域也实现了14％的健康增长（无疑是受到了5G部署的推动）。

除了实现强劲增长和创纪录收入之外，英特尔还在持续升级自己的10nm技术“Cascade Lake”处理器。对英特尔而言，重要的是要展示出与AMD 7纳米“ Rome”处理器相对应的强大性能和能效指标。显然，英特尔正在抵挡来自数据中心领域最激烈的竞争。

英特尔DCG在第四季度和第三季度的业绩数据可以说明两点。服务器市场正在从此前的萎缩中恢复，云提供商恢复了购买趋势。其次，通信提供商已经恢复了基础设施的采购，以支持5G的推出。最后，在企业和政府行业，服务器部署正在受到云计算的影响。对于一直关注服务器市场动态的人来说，这不算什么新鲜事，但是下面的图表清楚地显示了其中的相关性。

从上图可以看出一个问题：英特尔是否面临AMD的价格压力？平均销售价格（ASP）相对于单位出货量（UV）是强相关的，并且通常反映出云和通信行业的增长。但是，第四季度的平均销售价格略有下降，而云计算的增长非常强劲，通信行业的季度增长保持良好。这其中可能有很多原因。尽管如此，考虑到AMD刚刚把“Rome”投入市场，所以ASP趋势还有待观察。也许英特尔正利用定价来阻击竞争对手AMD？这在通信行业可能是很有意思的，“Rome”处理器非常适合这个行业，大型云提供商往往不需要定制化。无论如何，英特尔的数据看起来令人印象深刻，2020年DCG部门的指引也是在高个位数增幅上。

这一切意味着什么？

虽然至强平台在这个季度表现强劲，但是对数据进行深入分析之后会发现，EPYC的表现似乎也同样出色。此外，Dell EMC对EPYC产品组合的强大背书，似乎说明了AMD可以利用合作伙伴关系来实现良好的业务运营率。

对于那些希望把AMD EESC激增作为EPYC增长证据的人，请耐心等待一下。罗马不是一天建成的。企业市场中服务器的验证和部署周期是很慢的。EPYC的增长势头还需要一些时间，这将从一系列数据和客户赢取中体现出来。

我们期望看到英特尔在云计算领域保持增长，而且随着AI领域的升温，找到新的机会。此外，“Cascade Lake”处理器将有助于推动今年英特尔的表现，另外也要关注2020年AMD EPYC的持续增长，我们认为，AMD对2020年的指引可能有些保守。