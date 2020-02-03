英特尔决定放弃Nervana神经网络处理器 集中精力打造Habana AI芯片

英特尔已经决定终止Nervana神经网络处理器的开发工作，而是把精力放在12月20亿美元收购Habana Labs时获得的人工智能芯片架构上。

英特尔已经决定终止Nervana神经网络处理器的开发工作，而是把精力放在12月20亿美元收购Habana Labs时获得的人工智能芯片架构上。

该消息是由Moor Insights＆Strategy分析师Karl Freund本周五在《福布斯》上透露的。他说，英特尔告诉他，英特尔已经决定终止在Nervana NNP-T训练芯片和Nervana NNP-I推理芯片方面的工作，但表示仍将履行对后者的客户承诺。

Habana有两款自主开发的AI芯片，分别是Habana Gaudi和Habana Goya（如图）。前者是高度专业化的神经网络训练芯片，后者是用于推理的处理器（在主动部署中采用了神经网络）。

英特尔面临的问题在于，这两套芯片或多或少都是出于相同的目的，因此，英特尔没有必要让两条产品线同时存在。

确实，在英特尔收购Habana时，就有分析师对Nervana芯片的未来进行了推测。Freund本人就曾表示，“很难想象”的一种情况是Nervana处理器继续在英特尔产品组合中扮演重要的角色。

原因之一是Habana芯片的功能要强大得多。在最近的基准测试中，两颗Nervana NNP-I芯片在ResNet-50测试中每秒输入最高是10.567。而同一测试中，仅仅一个Habana Goya芯片能够达到每秒14451次输入。Goya不仅功能更强大，而且自2018年以来就一直在向客户出货，而NNP-I还未发布。

英特尔在2016年8月以约3.5亿美元的价格收购了Nervana Systems，希望以此打入深度学习训练芯片市场，而在此之前，Nvidia以更强大的GPU主导了该市场。当时英特尔的想法是，通过开发专用于深度学习的专用集成电路，加强与Nvidia竞争的优势。

放弃Nervana芯片的决定可能会对英特尔的AI平台部门产生一定的影响。目前该部门是由Nervana联合创始人之一Naveen Rao领导的，尚有很多前雇员。英特尔在12月的时候曾表示，打算保留Habana作为一个独立的业务部门，但很可能会决定将其与AI平台部门进行合并。

此前英特尔在2017年以153亿美元收购了Automated Driving Group和Mobileye N.V.之后，也将其合并成为一个独立的业务部门。