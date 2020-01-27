英特尔第四季度收入创纪录 数据核心业务成中流砥柱

芯片制造商英特尔今天公布第四季度财报结果超出预期，使其股价在盘后交易中上涨了5％。

芯片制造商英特尔今天公布第四季度财报结果超出预期，使其股价在盘后交易中上涨了5％。

财报显示，该季度英特尔股票薪酬等特定成本之前的收益为每股1.52美元，收入为202亿美元的收入，同比增长8％，远远高于大多数分析师的预期，此前华尔街预期每股收益仅为1.25美元，收入为192.3亿美元。

英特尔还公布了全年业绩，720亿美元创下收入纪录，比去年增长了2％。英特尔表示，之所有能够实现增长主要是受“以数据为中心”的业务推动，包括数据中心业务、物联网业务、Mobileye、可编程解决方案业务、易失性内存解决方案业务——几乎所有这些都和PC无关。

英特尔首席执行官Bob Swan在声明中表示：“2019年我们在一个需要更高更性能以处理、移动和保存数据的市场赢得了更多份额。在我们的长期财务计划中，这一年的表现超出了收入和每股收益预期。展望未来，我们将投资进行技术革新，在客户成功中扮演更重要的角色，增加股东回报。”

英特尔的长期计划设想是在寻找新增长领域时不再依赖传统PC业务，事实上，英特尔以数据为中心的业务目前已经占英特尔收入的50％以上。

Swan与分析师的电话会议上补充说：“数年前我们开始转型，重新自我定位，抓住数据革命带来的机会。为了实现多年目标，我们将继续专注于三个关键优先事项：加快增长，改善执行力，部署资本以取得可观的回报。”

今年英特尔收入创下纪录的表现尤其令人印象深刻，特别是考虑到今年英特尔面临的挑战，例如持续的生产问题，导致无法满足市场需求；领导层的变化；来自主要对手AMD和Nvidia的竞争压力。

英特尔之所以表现出色，部分原因是英特尔仍然在PC和服务器芯片市场占据主导地位，分别占有80％和90％的市场份额，涉及这两个领域的英特尔客户端计算部门在第四季度的收入增长了2％，突破100亿美元。

同时，数据中心业务的收入达到72亿美元，同比增长19％，这主要归功于英特尔提到的来自云基础设施提供商的“强劲需求”。

物联网部门的收入同比增长13%达到9.2亿美元，Mobileye收入增长了31%达到2.4亿美元。包括FPGA的可编程解决方案部门该季度收入增长了5.05亿美元，但同比减少了17％。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示：“尽管竞争和厂商竞争加剧，英特尔仍然表现很出色。以数据为中心的业务持续发展，除FPGA外，每个业务都实现了双位数的增长。甚至PC业务都增长了，这在我看来是一个很大的惊喜。接下来英特尔要做的最重要的一件事就是将下一代10nm设计推向市场。”

Swan在电话会议中坦言，英特尔仍在努力满足市场对其PC芯片的需求，但他对解决这一问题表示乐观。

他说：“在我们的14nm和10nm节点上，今年将把晶圆产能提高25％，以实现PC单位数量的高个位数增长。这将使我们能够满足市场需求，实现2020年业绩目标，并将库存增加到更正常的水平。”

展望2020财年第一季度，英特尔预计收入约为190亿美元，此前华尔街预期收入为171.9亿美元。