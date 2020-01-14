以数据为中心 至强成英特尔转型重要抓手

英特尔公司数据中心事业部副总裁兼英特尔至强处理器和数据中心营销总经理Lisa A. Spelman表示，至强处理器是英特尔数据中心业务一个非常重要的部分，也是英特尔努力构建并将继续扩大数据中心总体潜在市场规模（TAM）的重要部分。

至顶网计算频道 01月14日 新闻消息（文/李祥敬）：有数据显示，2015年以来全球数据量每年增长25%，其中50%的数据量来源于边缘端；到2025年，全球数据量估计达到175ZB，而其中只有1%被人工智能模型所处理。英特尔要做的就是释放数据价值，也就是以数据为中心。当前技术和未来技术平台将对数据产生重要影响。英特尔认为，5G、人工智能和边缘智能设备，这些转折性技术结合在一起，让数字智能备受期待。

而在应对数据挑战过程中，英特尔至强可扩展处理器发挥了举足轻重的作用。英特尔公司数据中心事业部副总裁兼英特尔至强处理器和数据中心营销总经理Lisa A. Spelman表示，至强处理器是英特尔数据中心业务一个非常重要的部分，也是英特尔努力构建并将继续扩大数据中心总体潜在市场规模（TAM）的重要部分。

英特尔的新变化

面对数据挑战，英特尔不止关注数据中心内部的工作负载，在基础设施产品组合中，可以让客户实现传输更快、存储更多，处理更多数据的目标，也就是覆盖了从存储、网络到计算的各个方面。

除了至强处理器，英特尔在内存与存储、人工智能芯片、网络、软件等领域进行了广泛的投资。Lisa说，目前英特尔在这些领域有超过200亿美元的业务，英特尔希望未来业务规模能达到2000 多亿美元，这里面的发展空间非常巨大。

在这一过程中，英特尔持续推动行业创新，比如CXL（Compute Express Link）联盟的创立，其以实现数据中心CPU和加速器芯片之间的超高速互连。“我们和客户、生态合作伙伴共同对它进行评估，一致认为这是一条正确的道路。然后我们进行开源，让联盟成员共享。无论是我们最好的客户，还是竞争对手都囊括其中并认可，现在它已经成为该领域真正的发展标准之一。”Lisa说，“我们希望英特尔也能从中受益，从而提高我们自身产品的性能和能力。 同时，我们了解创新的复杂性和面临的巨大的挑战，所以我们正通过与行业一同合作的方式来解决和应对。”

硬件创新是英特尔的基础。Lisa表示，对于其所负责的产品线来说，过去一年是最好的一年。英特尔努力把重点放在客户和客户需求上面。“虽然市场竞争环境更加激烈了，更多的竞争者进入市场，大家有着不同的看法。但是不变的是我们通过持续与客户合作，以及长达20多年在基础设施领域的投入，旨在为每个工作负载提供无与伦比的性能。”

你可以比较两个产品，一个是英特尔的产品，另一个是拥有同等内核数甚至更多内核、同频率的产品，然后把它们放到同一个人工智能案例或应用程序中，英特尔产品的表现会非常出色，因为它内置了人工智能训练加速。“在高性能计算应用领域，AVX -512指令集非常重要。我们会和客户合作，确保他们的软件能充分发挥AVX- 512的优势，最终实现巨大的性能提升表现。除此以外，英特尔至强可扩展处理器与傲腾数据中心级持久内存协同可以提供更加优秀的工作负载和成本表现，客户对此乐见其成。”Lisa说。

在Lisa看来，英特尔的制胜法宝就是与客户携手创新。“我们秉持客户至上的原则，与客户保持密切关系，利用我们所拥有的产品和技术造福客户。产品的技术参数很重要，但是我们更多地是从工作负载和客户用例的角度服务客户。比如在推广第一代以及第二代至强可扩展处理器的过程中，我们花了一年的时间与客户深入沟通，提高产品的使用体验。 ”

同时，英特尔正在把软件能力视为一项战略资产。因此，英特尔建立和发展世界级的软件团队正在从事大量工作发掘硬件优势。比如英特尔至强可扩展处理器的AI能力提升很大程度来自软件优化工作。另外就是oneAPI计划的推出，它是一个统一的、简化的编程模型，旨在简化跨多架构的开发过程（如CPU、GPU、FPGA、加速器）。oneAPI提供一个通用、开放的编程体验，让开发者可以自由选择架构，无需在性能上作出妥协，也大大降低了使用不同的代码库、编程语言、编程工具和工作流程所带来的复杂性。

“客户的最终选择往往是定制的，这对他们来说是独一无二的。但是他们所选择的芯片解决方案的组合往往出自同一个集合，所以我们做了很多工作确保我们的产品组合在一起时，性能最好。”Lisa说。

至强的基石之力

以数据为中心，肯定离不开AI、5G等技术。其实英特尔在AI方面进行了广泛布局，AI的特性已经成为英特尔各个产品组合的必备组成。

我们以英特尔至强可扩展处理器为例，2020年上半年推出的14nm制程的第三代英特尔至强可扩展处理器（研发代号“Cooper Lake ”）将包含面向内置人工智能训练加速的全新英特尔DL Boost扩展指令集，与之前的产品系列相比，其训练性能提升高达60%，而且至强是唯一的内置AI的通用CPU。

Lisa表示，英特尔在AI领域的所做的工作基于这样一个共识——那就是人工智能将贯穿从边缘到数据中心的每一个工作负载。“这个时候至强处理器并不能处理全部工作负载，这个时候英特尔提出了XPU的概念。不过在XPU战略中，我们要确保至强（Xeon）成为这个基础。比如前面提到的CXL旨在成为至强（Xeon）附加计算能力或网络能力连接点的一部分，我们努力使至强（Xeon）能够处理尽可能多的工作负载，然后与客户讨论他的工作负载何时在规模、复杂性或容量上有所增长，从而有必要增加额外的加速功能。”

在英特尔的客户中，既有大型云服务提供商、大型企业等客户，他们的 AI 技术已经非常成熟，但他们仍将进一步探索；一部分客户的AI技术刚刚起步；还有一部分用户已经受到人工智能影响，因为人工智能算法已经构建到他们所用的应用程序中。

因此，无论是自身的工作负载还是从第三方获取应用程序，你都要具备AI处理的能力。这也是英特尔在至强可扩展处理器中加入AI加速的原因。此外，英特尔还通过收购来解决边缘推理、数据中心推理和网络相关的工作负载。

Lisa认为，英特尔最重要的战略不只是发展CPU，更重要的是布局CPU以外的领域，以满足所有不同种类的工作负载，这是英特尔过去几年中在数据中心最大的战略变化之一。“我们从基础平台开始，在硬件中添加人工智能功能，推出AI框架处理软件，满足更复杂的客户需求以及工作负载。比如边缘领域，英特尔正在与业界生态一起使边缘计算更容易实现。”