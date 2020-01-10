一场云集英特尔CEO和两大高管的发布会透露了哪些信息？

除了以新奇特来吸引眼球，有的厂商则是以实力来说话。比如英特尔，其举行了主题为“智能驱动创新”（Innovation through Intelligence）的新闻发布会，这场发布会请来了英特尔CEO和两大部门的高管，可谓是“众星云集”。

至顶网计算频道 01月10日 新闻消息（文/李祥敬）：在CES 2020上，厂商举办发布会那是最普通不多的事情，但是为了吸引更多观众，各大厂商也是“八仙过海各显神通”。除了以新奇特来吸引眼球，有的厂商则是以实力来说话。比如英特尔，其举行了主题为“智能驱动创新”（Innovation through Intelligence）的新闻发布会，这场发布会请来了英特尔CEO和两大部门的高管，可谓是“众星云集”。

智能驱动创新

行业智能化的旅程才刚刚开始，数据洪流便汹涌而来。为了应对惊人的数据量，我们需要实现更快地传输数据、高效存储和访问数据，以及处理所有数据。这也是为什么英特尔提出以数据为中心的战略转型。

英特尔公司首席执行官司睿博（Bob Swan）在开场演讲中表示，现在全球有560亿互联设备，相当于每个人有7个；2015年以来全球数据量每年增长25%，其中50%的数据量来源于边缘端；到2025年，全球数据量估计达到175ZB，而其中只有1%被人工智能模型所处理。

英特尔要做的就是释放数据价值，司睿博表示，当前技术和未来技术平台将产生难以置信的影响。5G、人工智能和边缘智能设备，这些转折性技术结合在一起，让数字智能备受期待。

司睿博还介绍了与美国红十字会及其“缺失地图”项目（Missing Maps project）的合作，以改善防灾备灾方面开展的工作。通过利用第二代英特尔至强可扩展处理器集成的深度学习加速（DL Boost）和nGraph编译器等AI技术，英特尔正在协助美国红十字会及其“缺失地图”项目，为偏远地区绘制高精度的路桥地图，当灾难发生时，能为应急响应提供帮助。比如在2019年，英特尔数据科学家构建了一个计算机视觉模型，该模型能够识别乌干达卫星图像上先前未被标记的桥梁和道路。

司睿博表示，智能正在重塑各行各业。英特尔的雄心是帮助客户最大限度地利用AI、5G和Edge等技术，塑造未来数十年的世界。英特尔推动智能融入计算技术的方方面面，以创造前所未有的积极影响。“英特尔已经将智能内置各个产品线组合。”

智能革新商业

当前，数据中心为各行各业提供智能的重要驱动力，而英特尔至强可扩展处理器则是数据中心的基石。英特尔公司执行副总裁、数据平台事业部总经理孙纳颐（Navin Shenoy）在主题演讲中宣布，2020年上半年推出的第三代英特尔至强可扩展处理器，将包含面向内置人工智能训练加速的全新英特尔DL Boost扩展指令集，与之前的产品系列相比，其训练性能提升高达60%。

英特尔至强可扩展系列是唯一的内置AI的通用CPU。与标准版英特尔至强铂金8200处理器相比，第三代英特尔至强可扩展处理器将包含两倍的处理器核心数量（最高达56颗核心）、更高的内存带宽以及更高的人工智能推理与训练性能。该款处理器可比目前的英特尔至强铂金9200处理器提供更低的功耗。通过在英特尔深度学习加速技术（英特尔DL Boost）中增加对bfloat16的支持，Cooper Lake将是第一款提供内置高性能人工智能训练加速功能的x86处理器。此外，Cooper Lake还将与即将推出的10纳米Ice Lake处理器实现平台兼容。

当前，英特尔持续强化自身的人工智能产品组合，从硬件、软件和生态合作三个方面进行布局。硬件方面，英特尔提供最完整和灵活的硬件产品组合与计算平台，包括CPU、GPU、FPGA、NNP、VPU等，满足从云到边缘到设备的不同工作负载需求；软件方面，英特尔提供经过全面优化的软件，用以加速并简化人工智能技术的开发与部署，涵盖库、框架以及工具与解决方案等多个层面；生态合作方面，英特尔致力于打造开放合作的人工智能创新生态，激励人工智能创新，赋予合作伙伴独特的生态价值，例如产业对接、人才培养、创新孵化等。

孙纳颐重点介绍了英特尔将智能融入云、网络和边缘计算的数据平台的多种途径，并举例说明其对体育和娱乐体验带来的变革。比如英特尔和Netflix继续合作，推动开源高性能编码器（SVT-AV1）的开发，并在第二代英特尔至强可扩展处理器上进行了优化，显著地提升了质量和性能以实现商业部署，优化了Netflix的媒体流服务。

而在体育方面，3D“运动员追踪”（3DAT）是业内首创的计算机视觉解决方案，它利用人工智能提供接近实时的数据洞察和可视化，可大幅提升观赛体验。3DAT使用高度灵活的摄像头捕捉运动员的姿势和动作，然后应用以英特尔DL Boost优化并由英特尔至强可扩展处理器驱动的算法，从生物力学机制的角度对运动员动作进行分析。孙纳颐宣布，该技术将应用于2020年东京奥运会100米及其它短跑项目的视频回放中。



除此以外，英特尔和体育产业正在以“体三维视频”（volumetric video）促进体育赛事观赛体验的变革，这是突破观赛体验极限的重要进展。英特尔 True View合成出体育场馆的全部空间，提供全方位无死角视野，让球迷可以选择从任何有利位置和运动员视角，以流式传输的方式在其设备上观赛。英特尔和美国职业橄榄球大联盟（NFL）以克利夫兰布朗队与亚利桑那红雀队的比赛为例，展示了“体三维”视频的冲击力。仅在一场NFL比赛的第一节，所产生的数据就超过了3TB/分钟，这种指数级的数据增长，需要超强的计算力才能实现。

总之，英特尔以全球视野、云到端的产品和技术、以及不断拓展的生态，加速行业的智能化进程。

智能加速体验

移动计算作为一个重点领域，在此英特尔宣布推出新产品、建立新的合作伙伴关系并开展激动人心的平台级创新，从而改变人们专注、创造和参与的方式。比如英特尔“雅典娜计划”。

雅典娜计划是一项创新计划，旨在提供一类新的高级笔记本电脑。该计划以人为本，源自对人们日常如何使用设备的洞察，确定方向以便为这些用户提供最出色的笔记本电脑体验，充分利用英特尔PC平台工程的技术优势以及长久以来的生态系统合作关系。

英特尔公司执行副总裁兼客户端计算事业部总经理Gregory Bryant表示，英特尔“雅典娜计划”创新计划取得重大进展，包括首批两款经“雅典娜计划”验证Chromebook——华硕Chromebook Flip（C436）和三星Galaxy Chromebook——是与谷歌合作完成的，Gregory Bryant宣布继续扩展与谷歌的合作。这些设备已经过调试、测试和验证，提供非常出色的系统级创新，已经达到或超过该计划在电池续航时间、响应能力、即时唤醒、连接等方面的体验和技术要求。

截至目前，已有25款设计通过了英特尔的“雅典娜计划”认证。英特尔预计今年还将验证50多款设计，包括Windows和Chrome两类，并为双屏PC制定技术规范目标。



英特尔不断加深与OEM合作伙伴的协同工程开发，基于英特尔酷睿处理器来帮助定义全新设备类别，包括全新的双屏和可折叠设计，如联想ThinkPad X1折叠屏电脑以及戴尔Concept Duet，前者采用搭载英特尔混合技术（研发代号：Lakefield）的英特尔酷睿处理器，将于年中出货。



Gregory Bryant还发布了英特尔最新概念设备预览版，该设备是一款外形可折叠的OLED显示器（研发代号：Horseshoe Bend）。该设计尺寸与12英寸笔记本电脑相似，配有折叠式触控屏，展开后可逾17英寸。



首次亮相的英特尔酷睿移动处理器（研发代号：Tiger Lake），通过在每个重要领域及体验上实现突破性进展，旨在将英特尔在移动计算领域大胆的、以人为本的愿景变为现实。凭借在CPU、人工智能加速器以及基于全新英特尔Xe图形架构、堪比独立显卡性能的内置图形显卡等优化，Tiger Lake将带来两位数的性能提升，大幅提高人工智能性能和图形性能，并将采用全新集成Thunderbolt 4，其数据吞吐量4倍于USB3。基于英特尔10nm＋制程，首批Tiger Lake产品预计于2020年晚些时候出货。



英特尔公司图形架构和软件副总裁Lisa Pearce深入介绍了全新英特尔图形架构的进展，它大幅提升了Tiger Lake性能，Lisa还预览了英特尔首款基于全新架构的独立图形显卡（研发代号：“DG1”），其面向游戏本、轻薄本的低功耗架构，主要应对一些日常游戏需求。

可以遇见的是英特尔在未来会有更多创新体验的PC产品相继问世，推动整个社会迈入更加智能高品质的数字生活。

结语

在CES 2020上，英特尔的这场发布会看点还是很多的，首先是英特尔确定了智能这个战略基调，这种智能体现在英特尔以数据为中心的整个战略中。其次，英特尔依然保持了自己一贯的硬件创新，不断加速智能社会的到来，这包括5G、AI、自动驾驶等各个方面。最后，英特尔联合整个产业生态一起不断推动整个社会的智能化，让数字经济生活更加美好。