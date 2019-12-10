不止是处理器：英特尔CEO瞄准全芯片市场30％的份额

英特尔首席执行官Bob Swan表示，他愿意放弃英特尔在CPU市场中的长期以来的统治地位，以满足人工智能和自动驾驶等应用对于更新型、更专业的芯片不断增长的需求。

英特尔首席执行官Bob Swan表示，他愿意放弃英特尔在CPU市场中的长期以来的统治地位，以满足人工智能和自动驾驶等应用对于更新型、更专业的芯片不断增长的需求。

上周初在亚利桑那州斯科茨代尔举行的瑞士信贷私人技术会议上Swan发表讲话，称他希望颠覆关于英特尔在CPU市场中占有90%份额的这一想法，以专注于更新的技术。

长期以来英特尔一直占据着CPU市场的主导地位，拥有90％的市场份额有多年时间，以至于英特尔的收入通常被用来衡量CPU市场的总体可用市场（TAM）。

但Swan表示，一直试图保持90％的市场份额对英特尔产生了不利影响，因为这意味着英特尔错失了其他机会，并且随着人工智能等技术的普及，这可能是有害的。Swan希望英特尔在“全芯片”市场中占有30%或者更小的市场份额，而不是把持着CPU市场90%的份额。

他说：“我正在试图打消公司内部一直保持90％份额的想法，因为我认为这限制了我们，让让我们错过了技术转型。我们错失了机会，因为在某些方面我们集中精力在保护那90％的份额，而不是看到更大的市场和更多的创新。因此，我们要把目光着眼于那30％的份额，在接下来的几年中，我们希望在客户成功的过程中扮演越来越重要的角色，而这并不仅仅意味着CPU。”

Swan希望英特尔不要只专注于CPU，而是成为GPU和加速器（例如FPGA）市场的领导者，因为客户这在利用这些GPU和加速器为机器学习等人工智能工作负载提供动力，而目前这些市场是由英特尔的竞争对手Nvidia和AMD主导的。Swan表示，他相信英特尔有能力挑战这些竞争对手。

他说：“所以，我们致力于成为一家在规模2880亿美元的全芯片市场占有约30％份额的企业。”

Wccf Tech认为，英特尔可能必须放弃一些CPU市场的份额才能实现这一目标，但同时也会从“更多元化”的举措中受益，英特尔已经准备好实现这一目标，这要归功于面向人工智能工作负载的Nervana处理器和Xe GPU。

芯片供应问题

英特尔目前主导着CPU市场，但近几个月来也一直努力跟上市场对英特尔芯片的需求。英特尔对此直言不讳，向客户发出警告称这种情况可能还会持续几个月的时间。但是到目前为止，英特尔还没有确切解释无法跟上市场需求的原因。

Swan表示，这主要是三个因素造成的。首先，市场对CPU的需求增长快于预期；其次，英特尔今年开始内部生产智能手机调制解调器，这消耗了很大一部分生产能力；第三，延迟推出10纳米工艺意味着英特尔不得不基于上一代14纳米CPU尽可能提高性能，也就意味着芯片的生产时间也更长。

“因此，这三个因素——市场需求增长速度超出我们预期，更不要说还有调制解调器和10纳米工艺推迟这两个因素——导致我们陷入生产容量不够灵活的困境。”