跨越门槛 传统企业数字化转型如何“平步青云”

在步入数字化转型2.0后，传统企业数字化转型的首要任务在于，核心业务上云和新老业务的云上融合。如何帮助企业跨越这些门槛，青云QingCloud对此进行了积极探索。

至顶网计算频道 11月14日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，数字经济蓬勃发展，各行各业都在积极拥抱数字化，互联网驱动下的行业变革大幕由此拉开。比如对于交通出行的巨大变革，特别是共享出行，每个人都感同身受。其实基于互联网进行业务创新并不只是互联网企业的“专利”，传统行业客户也在奋起直追。

江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”），江苏省高速公路的“大管家”，负责全省高速公路的运营和管理。在2019年的春节前夕，江苏交控运营的“江苏高速”微信服务号再一次丰富了路况查询功能，用户可以很方便地了解江苏省内各条高速公路和跨江桥梁的路况、道口开关状态和事故情况，可以像管理人员一样查询道路监控视频，可以实时收到收费站的封闭和开通提醒……

而这一切的实现离不开构建在青云QingCloud 公有云上的协同指挥调度云平台，通过“上云”，江苏交控大幅减少了硬件投入与运维投入，将原先花费在运维上的时间与各类成本转投到了业务创新上来，实现了快速、低成本打造最佳业务系统的愿景，并且以此为基础，不断重塑管理模式、不断优化业务流程，推动智慧交通的数字化转型。

江苏交控的云端创新只是传统行业客户进行数字化转型的一个典型代表。在青云QingCloud看来，科技的进化加速了数字化进程的不断深入，全面数字化正在深刻变革着产业，数字化转型2.0时代已经到来。

如果说在数字化转型1.0阶段，传统行业通过信息化手段提升效率。那么在数字化转型2.0阶段，传统行业在全面数字化的改造升级下焕发了新生。数字化转型2.0阶段更强调新技术与企业的全面融合，进而重构企业的生产关系、生产模式和商业模式。

传统企业如何跨越数字化转型2.0的门槛

传统企业的数字化转型进程并不是一帆风顺的，比如企业原有的信息系统孤岛，在新的业务需求下，企业不得不面对将各个系统打通的挑战。大部分企业并没有把这些系统统一在一套硬软件平台上，信息孤岛效应未能充分实现企业内部信息共享和决策的高效。

另外，数字化平台建设需要考虑未来的演进需求，但是传统企业的信息化平台在扩展性方面明显不足。企业需要构建一个平台支持稳态业务与敏态业务，实现纵向、横向双向扩展，为企业关键负载上云奠定更加坚实的基础。

最后就是，针对数字化平台建设，传统企业缺乏相应的IT人才资源，在生产、测试、运维等方面能力不足。为了打造数字化平台，数字化专业人才需要具备数据获取、分析与应用能力，新兴架构与开发测试能力，高效运维与安全保证能力，高效协作与快速交付能力。

在步入数字化转型2.0后，传统企业数字化转型的首要任务在于，核心业务上云和新老业务的云上融合。如何帮助企业跨越这些门槛，青云QingCloud对此进行了积极探索。

在数字化转型过程中，IT基础设施的一致性和统一可以帮助企业打通已有业务系统和创新业务，完成信息整合。比如企业在公有云上部署在线业务，在私有云上部署核心业务，两边的数据不能成为孤岛，数据一定是可以流动的。实现数据流动的前提是应用打通，实现应用打通的前提一定是基于一个具备广义云计算能力的大平台，覆盖数据中心和边缘，实现全域、无缝的连接。

今年青云QingCloud在CIC大会上宣布推出全维云平台，包括全栈（从计算、存储、网络的IaaS层到PaaS层以及到应用层）、全态（通过统一的架构实现公有云、私有云、混合云以及托管云等各类云模式）、全域（通过云、网、边、端实现全域智能与无缝连接）三个维度的大平台能力。基于此，企业不仅可以实现业务负载的自由安置和任意迁移，还可以打破新老业务的云上“隔阂”，实现数据的流动和集中，从而能够更加快捷的应用交付和迭代，汇聚更全面的数据。

此外，在青云QingCloud CIC 2019全国巡展深圳站上，QingCloud云平台与青立方Qing3超融合宣布再度升级，将通过对云平台灾备能力、CPU性能、智能网卡等方面的性能提升，全面赋能企业核心业务转型升级。与此同时，青云QingCloud还重磅发布了《企业核心业务数据库云化转型解决方案》白皮书，为企业核心数据库云化转型提供了一条被验证过的理想路径，有助于企业核心业务顺利上云。

值得关注的是，在转型的进程中，传统企业往往忽视了自身角色，只依赖于服务商，转型往往无法“严丝合缝”地匹配自身业务，因此，企业自身、服务商平台和专业厂商（例如ISV、SI等）三者的紧密合作更加重要，只有三者能力的互补和深度的整合才能给企业提供更加完整、更加场景化的解决方案。其中，作为平台的青云QingCloud把自己的角色定义成“陪伴者”、“赋能者”，恪守“边界”，坚持“专业的人做专业的事”的理念，将自己的边界定在“只做通用平台层”，把场景化、行业化的事情全部交给专业的合作伙伴来做，打造一个健壮、完善、自由度极高的全新数字生态。

未来的数字世界一定是由企业、平台厂商和专业厂商三者共同实现的，缺一不可。再大的平台也做不了百行千业的应用，也不能代替企业自己实现数字化的进程。在合作生态中，青云QingCloud致力成为合作伙伴的“千斤顶”、“大后方”和“百宝箱”，联合以专业技术厂商、ISV、SI为代表的专业厂商互补共赢，帮助传统企业走出IT人才缺乏的困境，实现多方共赢。

赋能区域数字经济发展，青云QingCloud可以做更多

当前，由互联网技术革命触发数字经济发展浪潮，进而推动社会向数字新大陆的"移民"。在数字经济驱动下，区域发展所依赖的"产业"及"城市"两大关键核心的发展模式都迎来了全新的变革，区域发展模式真正进入新阶段——高质量发展阶段。

中国信息通信研究院测算数据显示，2018年我国数字经济总量达到31.3万亿元，占GDP比重超过三分之一，达到34.8%，占比同比提升1.9个百分点，各地区省份的数字经济占GDP比重增加。中国数字经济规模正在保持快速增长，推动传统产业改造提升，为经济发展增添新动能。数字经济也已成为区域经济发展的重要支撑，数字经济催生的数字化转型成为当地经济的重要推动力。

在此背景下，企业级云服务商青云QingCloud于10月11日正式启动CIC 2019全国巡展，已先后在成都、西安、沈阳、深圳、太原、石家庄等地成功举办，并即将走进苏州、上海、武汉、杭州。此次巡展青云QingCloud将企业数字化转型的先进经验，行业领袖与专家智囊的实战经验引入了区域市场。

实际上，在助力区域数字经济发展方面，青云QingCloud已经取得了不俗的成绩。

在西北，青云QingCloud已为包括陕西省国资委、陕西省“一网一池”、西部矿业、陕西科技大学等在内，覆盖政务、旅游、能源、教育、医疗、金融行业的企业及公共事业标杆用户带去了数字化转型创新活动。与此同时，青云QingCloud还在今年5月份与华泰软件达成战略合作，将携手共同打造陕西地区企业级技术生态。

在东北，针对东北老工业基地的转型，青云QingCloud为包括本钢集团、沈阳大学、哈尔滨银行、盛京银行、国家电网黑龙江电力、东北新闻网等在内的传统重工业企业、教育机构、金融机构及公共事业标杆用户提供了专业、可靠的数字化转型服务。

在华南，早在2014年，青云QingCloud就开始落地深圳，布局华南市场。经过多年在华南地区的耕耘，青云QingCloud为包括华润创业、招商银行、联讯证券、广东省公路局、康美医药等行业标杆企业，提供数字化转型与业务创新的推动与保障。

在华北，青云QingCloud为中国银行、光大银行、北京农商行、泰康保险、阳光保险、国航、SOHO中国、首发集团、升哲科技、人民网、环球网、天财商龙、山西农信、罗克佳华等传统行业及新兴互联网企业提供了强有力的数字化转型支撑。

在区域数字经济蓬勃发展的今天，青云QingCloud依靠自身强大的技术平台和对数字化转型的理解，推动越来越多的传统行业实现升级。

据悉，青云QingCloud CIC 2019全国巡展下一站将来到苏州，届时青云QingCloud将深度剖析制造、医疗、教育等行业的最佳实践，以及混合云、桌面云、核心业务云化、工业大数据、DevOps与微服务、数字化办公等一系列场景化解决方案，并全面展示多云管理平台、存储管理平台、运维管理平台、超融合系统、容器等前沿技术与产品能力。（详情：http://1t.click/bdpg）

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