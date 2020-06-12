万物互联 青云QingCloud以物联网平台为抓手落地“新基建”

物联网作为青云QingCloud非常重磅的战略产品线，一方面可以更好地完善青云QingCloud作为基础设施提供商的架构覆盖能力，另一方面逐步把青云QingCloud在行业的积累不断提升。

至顶网计算频道 06月12日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，青云QingCloud IoT平台与EdgeWize边缘计算正式发布上线，并面向智慧数据中心、智慧建筑和智慧交通等新基建核心场景，发布围绕云、网、边、端一体化架构构建的端到端场景化解决方案，助力行业智能化建设，激活万物，唤醒智能。

新基建 新机遇

2020年一场突发的疫情让整个社会运行非常态。青云QingCloud产品市场总监陈烈表示，经济和整个社会的运转并没有因为疫情的影响停滞，而是依然如火如荼，只不过从物理实体转变成线上，采用虚拟化的方式进行。

这也是新基建提出的背景。我们需要在虚拟化世界建设新的基础设施，这背后不变的是基础设施对网络和规模的覆盖能力及承载能力。

新基建是数字化基础设施，5G、云计算、AI、大数据、IoT等技术交织在一起。比如工业互联网最终目标是为整个世界面向生产端、机械端，建立数据规范，并实现全面的数字化和在线化。

陈烈说，从青云QingCloud视角来看，我们会从以下几个方面落地新基建：

第一，未来最宏观、最本质的改变是从物理实体变成虚拟实体。虚拟世界将占据我们整个社会资源，它将取代物理世界的支配，未来所有的一切都会在虚拟世界完成。而这需要一个大平台，也就是云计算。在无数台分布服务器上构建一个统一的操作系统，未来会不断扩展，覆盖到广域空间，覆盖到全社会。

这就是青云QingCloud去年在CIC云计算峰会上提出的广义云计算理念，打造云网边端一体化架构，在无数台服务器之上构建统一的操作系统，最终实现将虚拟世界打造成一台统一的计算机，即“大平台”。

第二，青云QingCloud等云计算服务商是数据中心的设计师、建设者和运营者。当业务端不断创新，数据中心一定会面临重新设计、重新建设以及新技术的引进。

第三，数据中心的智能化、网络化和场景化。智能化提升整个数据中心的运营效率，比如通过物联网平台对现有数据中心进行智能化改造的实践。其次未来的数据中心需要一个像国家电网那样庞大的基础网络，即数据中心的网络化。最后是场景化，我们要结合数据中心的场景进行不同的定义和设计。

第四，青云QingCloud是AI能力的建设者，而非拥有者。AI真正的灵魂来自于数据。AI真正的拥有者应该是数据的拥有者。青云QingCloud一是提供大规模算力；二是提供可演化、可迭代的计算调度平台。整套架构要确保数据可以顺畅流转，算法可以快速运算、迭代，并且下发到需要处理的数据端，实现其真正的效率。

最后，在新基建中，青云QingCloud跟行业用户深度合作，为他们提供工具、架构、体系及思考，帮助他们规划未来的蓝图。青云QingCloud是行业数字化转型的战略合作伙伴，尤其是在新基建中以行业为主导，以垂直场景切入，逐步向全行业拓展。

青云QingCloud定位为ICT技术提供商，基于与行业客户非常紧密结合的服务场景，不断的提升和积累自身的实践和知识储备。同时，青云QingCloud和整个产业链路上的合作伙伴和客户充分合作，从基础架构到行业应用，到最终数据的注入，实现整个系统的整体运营。

“青云QingCloud是云网边端一体化的可演进迭代的广域架构，可以支撑数字世界的维度和广度。同时，我们坚持软件定义、解耦的方式，与上层应用、行业用户和合作伙伴一起打造生态，寻找业务场景，共同开拓新基建。”陈烈总结说。

激活万物 唤醒智能

当下，以数字化技术为核心推动力的新基建，将进一步推进社会整体的数字化转型进程。在连接层面，我们也将从面向人、面向消费市场的互联网，转向更广泛的面向物、面向生产制造流程，覆盖各行各业的物联网。

特别是边缘计算、5G、SD-WAN、AIoT、容器等新兴技术架构的快速发展落地，云、网、边、端逐步融合一体化，紧密衔接并深度协同，从万物互联中激发数字智能，产生巨大的创新商业价值。

青云QingCloud物联网产品负责人王小虎表示，契合新基建背景下的智能化建设，青云QingCloud IoT平台与EdgeWize边缘计算不断升级迭代。青云QingCloud物联网的战略愿景是打造云网边端一体化平台、端到端场景化交付和构建开放平台生态。

早期物联网是设备数据直接连接物联网平台，给上层应用提供支撑；现在有了边缘计算，除了让边缘计算就近接入设备外，它还可以作为一个承载体，把云平台的服务能力从云端下放到边缘侧，使云服务延伸到边缘。

王小虎说，云计算厂商的物联网平台更强调技术驱动，同时更加开放。青云QingCloud物联网不断强化云网边端架构的整合程度，基于青云QingCloud全维云平台、光格网络SD-WAN智能广域网、EdgeWize边缘计算，构建覆盖广域空间的云、网、边、端一体化架构，为企业用户提供安全、敏捷、低延时、低成本的新一代广义云基础架构平台，重构物联网时代新基石。

其中EdgeWize是整合边缘计算、应用、智能与网络与一体的综合边缘平台。而通过SD-WAN和EdgeWize结合在一起，除了能解决网络接入的问题，也能解决网络管控的问题。

“在网络层面，我们扩充5G的方式，引入高通芯片；在AI层面，引入寒武纪芯片；在边缘端，还有英特尔VPU，我们都做了适配。SD-WAN和EdgeWize都会内置到光盒中，SD-WAN和EdgeWize也可以单独交付，但他们结合在一起能力会更强。这也是我们的一大亮点。”王小虎说。

此外，青云QingCloud实现了定义边缘计算在硬件之上做了一层EdgeWize软件的Runtime，根据用户的需求随时下发。即通过软件的方式把算法、行为和设备进行解耦。

物联网平台处于中间层，向下对接、优化设备，向上支持物联网应用的开发。青云QingCloud物联网平台实现统一的设备接入与管理、监控运维、分析计算、数据流与应用编排调度，打通场景全链路，交付端到端完整解决方案。

“我们从基础设施角度出发，明确物联网平台首先要满足海量设备和海量部署的需求。在物联网平台设计时，青云QingCloud一直在考虑如何通过软件定义平台一次配置、批量部署到海量设备之上，我们在效率和运维的角度做了很多优化。这是物联网平台从消费端到产业端最大的区别。”王小虎说。

此外，青云QingCloud物联网全面开放平台能力，携手具备行业知识的合作伙伴、国内高校相关领域的专家共同为企业用户提供可落地、可迭代、面向场景的综合物联网解决方案，实现端到端交付，让客户可以取得更多数据、更开放、效率更高，加速传统行业应用场景的数字化转型。青云QingCloud物联网平台初期聚焦数据中心、工业、交通和建筑四大行业。

数据中心属于新一代基础设施，青云QingCloud本身就是提供云服务，所以结合物联网平台，青云QingCloud提供机房的供配电、制冷、环境、安防、门禁、消防等设备的接入，结合云平台的调度系统，优化IT设备的能耗。

工业互联网也是新基建的内容，在传统工业领域，大部分的离散制造行业在工业互联网、信息化建设方面相对欠缺，所以这里面的机会也很大。而在交通领域，江苏交通控股一直是青云QingCloud的重要合作伙伴，双方也有很多试点项目。

“让物联网平台从纯粹的通用平台，进一步往行业业务属性延伸。让行业沉淀的业务知识真正参与业务决策。这不只是一个信息化项目，而是实现业务智慧化。这是青云QingCloud物联网平台的目标。”王小虎说，“我们跟很多合作伙伴一起构建整体的交付方案，不管是智慧园区、智慧楼宇还是智慧交通。青云QingCloud物联网平台将延续云平台合作伙伴策略，保持中立开放的态度。不管是硬件合作伙伴，还是应用合作伙伴，都能够基于我们完全透明的架构，构建支撑行业和场景的能力。”

陈烈也表示，物联网作为青云QingCloud非常重磅的战略产品线，一方面可以更好地完善青云QingCloud作为基础设施提供商的架构覆盖能力，另一方面逐步把青云QingCloud在行业的积累不断提升，因为物联网未来能承载更多新兴应用的落地实践，以及新技术和行业的嫁接。